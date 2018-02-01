ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
|Ïîõèòèòåëÿò íà Àäðèàí è ãàðä íà Òîðèíîòî å âîþâàë â ×ÂÊ "Âàãíåð"
Ìàêàð è ðóñíàöèòå, è àìåðèêàíöèòå îôèöèàëíî äà îòðè÷àò, ÷å ñðåä æåðòâèòå ïðè ïðåñòðåëêàòà â Ñèðèÿ ñà çàãèíàëè ñòîòèöè íàåìíèöè íà "Âàãíåð", ñúùåñòâóâàò äîñòàòú÷íî äàííè çà æåñòîêîòî êëàíå íà ðóñíàöè â Ñèðèÿ. Çàïîäîçðåíèÿò êàòî ãëàâåí ó÷àñòíèê â îòâëè÷àíåòî íà Àäðèàí Çëàòêîâ îõðàíèòåë Ãåîðãè Áëèçíàêîâ ñúùî å áèë ÷àñò îò ÷àñòíàòà àðìèÿ "Âàãíåð", ðàçêðèâàò íåãîâè ïîçíàòè. Ïðåç åñåíòà íà 2013 ã. áîäèãàðäúò íà Èâàéëî Òîðèíîòî çàìèíàâà çà Ðóñèÿ, çà äà ñå âêëþ÷è â òðåíèðîâú÷åí ëàãåð. Ñïîðåä íåãîâè ïîçíàòè Áëèçíàêîâ ñå íàäÿâàë äà áúäå îäîáðåí è äà ñå âêëþ÷è â ñåêðåòíè ìèñèè íà "Âàãíåð" ñðåùó ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå îò 3200 åâðî.
Áúëãàðèíúò èçêàðàë áëèçî 2 ñåäìèöè â òðåíèðîâú÷åí ëàãåð íà ïîëèãîí â ñåëî Ìàëêèíî â Þæíà Ðóñèÿ, ïðåäè äà áúäå îòõâúðëåí çàðàäè ëèïñàòà íà äîñòàòú÷íà ôèçè÷åñêà ïîäãîòîâêà è ñòðåëêîâè óìåíèÿ. "Îáó÷åíèÿòà ñà ñå âîäèëè ëè÷íî îò ïîäïîëêîâíèê Äìèòðèé Óòêèí, êîéòî å ïîäãîòâÿë áîéöè çà çàâëàäÿâàíåòî íà Êðèì", òâúðäÿò çàïîçíàòè. Â ëàãåðà çà îáó÷åíèå òðåíèðàëè íàä 1700 ÷îâåêà êàòî îñâåí Ãåîðãè Áëèçíàêîâ èìàëî îùå ÷åòèðèìà áúëãàðè. Âñè÷êè òå îáà÷å áèëè ïðåíàñî÷åíè êúì äðóãè ðóñêè âîåííè ôîðìèðîâàíèÿ.
Òàêà Ãåîðãè Áëèçíàêîâ ñå îçîâàë â äðóã ðóñêè îòðÿä çàâîåííè äåéñòâèÿ - "Òàéôóí" è êàòî ÷àñò îò íåãî å èçïðàòåí â Óêðàéíà ïðåç ïðîëåòòà íà 2014 ã., çà äà ïîäïîìàãà ñåïàðàòèñòèòå îò Äîíåöê è Ëóãàíñê, êîèòî çàâçåõà àäìèíèñòðàöèÿòà è êìåòñòâîòî â Äîíåöê è îáÿâèõà ñúçäàâàíåòî íà Äîíåöêà íàðîäíà ðåïóáëèêà. Ñïîðåä ïðèçíàíèÿòà íà ñàìèÿ Ãåîðãè Áëèçíàêîâ, íàïðàâåíè ïðåä íåãîâè ïîçíàòè, òîé å ïðåêàðàë â ðàçìèðíèÿ Äîíåöê ïîâå÷å îò 3 ìåñåöà, êàòî å ó÷àñòâàë â äåñåòêè âîåííè ñðàæåíèÿ. Ñïîðåä äàííè íà óêðàèíñêèÿ ïîðòàë "Ìèðîòâîðåö", Áëèçíàêîâ äàæå å áèë íàãðàäåí ñ ìåäàë çà âÿðíà ñëóæáà êúì íåïðèçíàòàòà Äîíåöêà íàðîäíà ðåïóáëèêà.
Ìåñåöè ñëåä êàòî ñå çàâðúùà â Áúëãàðèÿ, Ãåîðãè Áëèçíàêîâ áå àðåñòóâàí êàòî ãëàâíî äåéñòâàùî ëèöå â ìóòðåíñêî èçñòúïëåíèå íà Îêîëîâðúñòíîòî øîñå. Íà 24 ôåâðóàðè 2016 ã. Áëèçíàêîâ, çàåäíî ñ Õðèñòî Õðèñòîâ è Àëåêñàíäúð Ãå÷åâ ïðåáèõà æåñòîêî ñïîðòèñòà Âàñêî Íàóìîâ è ñúïðóãàòà ìó ñ ìåòàëíè ïàëêè, à ñëó÷àÿò ïîòðåñå öÿëà Áúëãàðèÿ, ñëåä êàòî æåíàòà óñïÿ äà çàñíåìå èíêâèçèöèÿòà ñ ìîáèëíèÿ ñè òåëåôîí. Ïîñëåäâàõà øóìíè àðåñòè çà îõðàíèòåëèòå íà Èâàéëî Áîðèñîâ - Òîðèíîòî, êîèòî ïî äîêóìåíòè ñå îêàçàõà íå íåãîâè ãàðäîâå, à èêîíîìè è ãîòâà÷è.
Áëèçíàêîâ è îñòàíàëèòå àãðåñîðè îò Îêîëîâðúñòíîòî øîñå îáà÷å èçëÿçîõà òèõîìúëêîì îò àðåñòà ñëåä íÿêîëêî ñåäìèöè, à âïîñëåäñòâèå ïîëó÷èõà ìèíèìàëíè îñúäèòåëíè ïðèñúäè. Ëþáîïèòíà ïîäðîáíîñò å, ÷å äîêàòî òå÷åøå äåëîòî, Ãåîðãè Áëèçíàêîâ èçáÿãà îò Áúëãàðèÿ è îòíîâî ïðåáèâàâàøå èçâåñòíî âðåìå â Äîíåöêà íàðîäíà ðåïóáëèêà, ïðåäè äà ñå çàâúðíå òàéíî â íà÷àëîòî íà ìèíàëàòà ãîäèíà, çà äà ïîäãîòâè îòâëè÷àíåòî íà Àäðèàí Çëàòêîâ. "Äîêàòî Áëèçíàêîâ îòñúñòâàøå îò ñòðàíàòà, òîé áåøå îñúäåí íà åôåêòèâåí çàòâîð îò 2 ãîäèíè çà äðóãî ñâîå ïðîâèíåíèå.
Ñåãà áè áèëî ðåäíî îõðàíèòåëÿò íà Èâàéëî Òîðèíîòî äà âëåçå â çàòâîðà çà òàçè ïðèñúäà, ìàêàð äà áå ïóñíàò íà ñâîáîäà îò ñúäà çà îòâëè÷àíåòî íà Àäðèàí", êîìåíòèðà ñòîëè÷åí ïðîêóðîð. Ñðåùó áàíäèòà îùå íå å ïðèêëþ÷èëî è äåëîòî çà ïîáîÿ íàä ñïîðòèñòà Âàñêî Íàóìîâ. Çàòîâà îò äúðæàâíîòî îáâèíåíèå ñå îïàñÿâàò, ÷å Áëèçíàêîâ îòíîâî ìîæå äà èçáÿãà îò Áúëãàðèÿ, ìàêàð äà ìó å íàëîæåíà çàáðàíà äà íàïóñêà ñòðàíàòà.
Êîìåíòàðè (1)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 16 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ïðîìåíÿò ðåãëàìåíòà íà "Ìèñ Ïëåéìåéò", êàêèòå ìèíàâàò åçèêîâà êóë...
15:35 / 17.02.2018
Òåæêî êðèìèíàëíî ïðåñòúïëåíèå ïîòðåñå Âàðíà, èìà çàãèíàë!
13:14 / 17.02.2018
Íàíà ïàê èç÷åçíà îò åôèð
12:53 / 17.02.2018
×åòèðèìà áðóòàëíî èçíàñèëèõà òàçè áúëãàðêà, ïîñëåäâà ïèñìî äî Áîé...
11:05 / 17.02.2018
Âíóêúò íà äÿäî Äîáðè: Ïðîñòî èñêàøå äà âúðíå âÿðàòà íà õîðàòà â ä...
09:59 / 17.02.2018
Ñåìåéñòâî ïîëó÷è ôàêòóðà çà 800 ëåâà, íà÷èñëåíà çà êðàæáà íà òîê ...
09:00 / 17.02.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Âàæíî çà âñè÷êè øîôüîðè! Íîâè ïðàâèëà óäðÿò ïî äæîáà!
17:03 / 16.02.2018
Âàñèë Àðàáàäæèåâ å îòêðèò ìúðòúâ
13:21 / 16.02.2018
Ñíèìêà, íàïðàâåíà â "Êàóôëàíä", ïðåäèçâèêà ìíîãî êîìåíòàðè
19:29 / 15.02.2018
Òîâà å çàñòðåëÿíàòà ñ 3 êóðøóìà â Ïàìïîðîâî ïëîâäèâ÷àíêà
11:14 / 15.02.2018
Íåäîâîëñòâî ñðåùó íîâàòà âîäåùà íà Íîâà òâ çàðàäè åêñòðè è ãëåçîòèè?
14:34 / 15.02.2018
Äîæèâÿõìå! ÌÂÐ Ïëîâäèâ íàêàçà øîôüîðêà ñëåä âàø ñèãíàë äî Plovdiv24.bg!
14:24 / 16.02.2018
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS