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Ïîõèòèòåëÿò íà Àäðèàí è ãàðä íà Òîðèíîòî å âîþâàë â ×ÂÊ "Âàãíåð"
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 14:39 / 17.02.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ãåîðãè Áëèçíàêîâ, îõðàíèòåë íà ïðåñòúïíèÿ áîñ Èâàéëî Áîðèñîâ -Òîðèíîòî, êîéòî íåîòäàâíà áå àðåñòóâàí çàåäíî ñ íà÷àëíèêà ñè è îùå äâàìà ÷îâåêà çà îòâëè÷àíåòî íà ìèëèîíåðñêèÿ ñèí îñâîáîäåí îò ñúäà ïîðàäè ëèïñà íà óáåäèòåëíè äîêàçàòåëñòâà, å áèë ÷àñò îò ñåêðåòíèÿ ðóñêè ÷àñòåí âîåíåí îòðÿä "Âàãíåð". Òîâà ðàçêðèõà çàïîçíàòè ñ áèîãðàôèÿòà íà 47-ãîäèøíèÿ Áëèçíàêîâ, öèòèðàíè îò â. "Óèêåíä". Îêîëî äåéíîñòòà íà ÷àñòíàòà âîåííà êîìïàíèÿ "Âàãíåð" ñå ðàçøóìÿ ïðåç ïîñëåäíèòå äíè, ñëåä êàòî ìèíàëàòà ñåäìèöà àìåðèêàíñêèòå ñèëè ëèêâèäèðàõà ìåæäó 100 è 200 ÷ëåíîâå íà ÷àñòíàòà àðìèÿ ïðè îæåñòî÷åíè áîåâå â Èçòî÷íà Ñèðèÿ. 

Ìàêàð è ðóñíàöèòå, è àìåðèêàíöèòå îôèöèàëíî äà îòðè÷àò, ÷å ñðåä æåðòâèòå ïðè ïðåñòðåëêàòà â Ñèðèÿ ñà çàãèíàëè ñòîòèöè íàåìíèöè íà "Âàãíåð", ñúùåñòâóâàò äîñòàòú÷íî äàííè çà æåñòîêîòî êëàíå íà ðóñíàöè â Ñèðèÿ. Çàïîäîçðåíèÿò êàòî ãëàâåí ó÷àñòíèê â îòâëè÷àíåòî íà Àäðèàí Çëàòêîâ îõðàíèòåë Ãåîðãè Áëèçíàêîâ ñúùî å áèë ÷àñò îò ÷àñòíàòà àðìèÿ "Âàãíåð", ðàçêðèâàò íåãîâè ïîçíàòè. Ïðåç åñåíòà íà 2013 ã. áîäèãàðäúò íà Èâàéëî Òîðèíîòî çàìèíàâà çà Ðóñèÿ, çà äà ñå âêëþ÷è â òðåíèðîâú÷åí ëàãåð. Ñïîðåä íåãîâè ïîçíàòè Áëèçíàêîâ ñå íàäÿâàë äà áúäå îäîáðåí è äà ñå âêëþ÷è â ñåêðåòíè ìèñèè íà "Âàãíåð" ñðåùó ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå îò 3200 åâðî.

Áúëãàðèíúò èçêàðàë áëèçî 2 ñåäìèöè â òðåíèðîâú÷åí ëàãåð íà ïîëèãîí â ñåëî Ìàëêèíî â Þæíà Ðóñèÿ, ïðåäè äà áúäå îòõâúðëåí çàðàäè ëèïñàòà íà äîñòàòú÷íà ôèçè÷åñêà ïîäãîòîâêà è ñòðåëêîâè óìåíèÿ. "Îáó÷åíèÿòà ñà ñå âîäèëè ëè÷íî îò ïîäïîëêîâíèê Äìèòðèé Óòêèí, êîéòî å ïîäãîòâÿë áîéöè çà çàâëàäÿâàíåòî íà Êðèì", òâúðäÿò çàïîçíàòè. Â ëàãåðà çà îáó÷åíèå òðåíèðàëè íàä 1700 ÷îâåêà êàòî îñâåí Ãåîðãè Áëèçíàêîâ èìàëî îùå ÷åòèðèìà áúëãàðè. Âñè÷êè òå îáà÷å áèëè ïðåíàñî÷åíè êúì äðóãè ðóñêè âîåííè ôîðìèðîâàíèÿ. 

Òàêà Ãåîðãè Áëèçíàêîâ ñå îçîâàë â äðóã ðóñêè îòðÿä çàâîåííè äåéñòâèÿ - "Òàéôóí" è êàòî ÷àñò îò íåãî å èçïðàòåí â Óêðàéíà ïðåç ïðîëåòòà íà 2014 ã., çà äà ïîäïîìàãà ñåïàðàòèñòèòå îò Äîíåöê è Ëóãàíñê, êîèòî çàâçåõà àäìèíèñòðàöèÿòà è êìåòñòâîòî â Äîíåöê è îáÿâèõà ñúçäàâàíåòî íà Äîíåöêà íàðîäíà ðåïóáëèêà. Ñïîðåä ïðèçíàíèÿòà íà ñàìèÿ Ãåîðãè Áëèçíàêîâ, íàïðàâåíè ïðåä íåãîâè ïîçíàòè, òîé å ïðåêàðàë â ðàçìèðíèÿ Äîíåöê ïîâå÷å îò 3 ìåñåöà, êàòî å ó÷àñòâàë â äåñåòêè âîåííè ñðàæåíèÿ. Ñïîðåä äàííè íà óêðàèíñêèÿ ïîðòàë "Ìèðîòâîðåö", Áëèçíàêîâ äàæå å áèë íàãðàäåí ñ ìåäàë çà âÿðíà ñëóæáà êúì íåïðèçíàòàòà Äîíåöêà íàðîäíà ðåïóáëèêà.

Ìåñåöè ñëåä êàòî ñå çàâðúùà â Áúëãàðèÿ, Ãåîðãè Áëèçíàêîâ áå àðåñòóâàí êàòî ãëàâíî äåéñòâàùî ëèöå â ìóòðåíñêî èçñòúïëåíèå íà Îêîëîâðúñòíîòî øîñå. Íà 24 ôåâðóàðè 2016 ã. Áëèçíàêîâ, çàåäíî ñ Õðèñòî Õðèñòîâ è Àëåêñàíäúð Ãå÷åâ ïðåáèõà æåñòîêî ñïîðòèñòà Âàñêî Íàóìîâ è ñúïðóãàòà ìó ñ ìåòàëíè ïàëêè, à ñëó÷àÿò ïîòðåñå öÿëà Áúëãàðèÿ, ñëåä êàòî æåíàòà óñïÿ äà çàñíåìå èíêâèçèöèÿòà ñ ìîáèëíèÿ ñè òåëåôîí. Ïîñëåäâàõà øóìíè àðåñòè çà îõðàíèòåëèòå íà Èâàéëî Áîðèñîâ - Òîðèíîòî, êîèòî ïî äîêóìåíòè ñå îêàçàõà íå íåãîâè ãàðäîâå, à èêîíîìè è ãîòâà÷è. 

Áëèçíàêîâ è îñòàíàëèòå àãðåñîðè îò Îêîëîâðúñòíîòî øîñå îáà÷å èçëÿçîõà òèõîìúëêîì îò àðåñòà ñëåä íÿêîëêî ñåäìèöè, à âïîñëåäñòâèå ïîëó÷èõà ìèíèìàëíè îñúäèòåëíè ïðèñúäè. Ëþáîïèòíà ïîäðîáíîñò å, ÷å äîêàòî òå÷åøå äåëîòî, Ãåîðãè Áëèçíàêîâ èçáÿãà îò Áúëãàðèÿ è îòíîâî ïðåáèâàâàøå èçâåñòíî âðåìå â Äîíåöêà íàðîäíà ðåïóáëèêà, ïðåäè äà ñå çàâúðíå òàéíî â íà÷àëîòî íà ìèíàëàòà ãîäèíà, çà äà ïîäãîòâè îòâëè÷àíåòî íà Àäðèàí Çëàòêîâ. "Äîêàòî Áëèçíàêîâ îòñúñòâàøå îò ñòðàíàòà, òîé áåøå îñúäåí íà åôåêòèâåí çàòâîð îò 2 ãîäèíè çà äðóãî ñâîå ïðîâèíåíèå.

Ñåãà áè áèëî ðåäíî îõðàíèòåëÿò íà Èâàéëî Òîðèíîòî äà âëåçå â çàòâîðà çà òàçè ïðèñúäà, ìàêàð äà áå ïóñíàò íà ñâîáîäà îò ñúäà çà îòâëè÷àíåòî íà Àäðèàí", êîìåíòèðà ñòîëè÷åí ïðîêóðîð. Ñðåùó áàíäèòà îùå íå å ïðèêëþ÷èëî è äåëîòî çà ïîáîÿ íàä ñïîðòèñòà Âàñêî Íàóìîâ. Çàòîâà îò äúðæàâíîòî îáâèíåíèå ñå îïàñÿâàò, ÷å Áëèçíàêîâ îòíîâî ìîæå äà èçáÿãà îò Áúëãàðèÿ, ìàêàð äà ìó å íàëîæåíà çàáðàíà äà íàïóñêà ñòðàíàòà.







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15:35 / 17.02.2018
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11:05 / 17.02.2018
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09:59 / 17.02.2018
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09:00 / 17.02.2018

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Âàæíî çà âñè÷êè øîôüîðè! Íîâè ïðàâèëà óäðÿò ïî äæîáà!
17:03 / 16.02.2018
Âàñèë Àðàáàäæèåâ å îòêðèò ìúðòúâ
13:21 / 16.02.2018
Ñíèìêà, íàïðàâåíà â "Êàóôëàíä", ïðåäèçâèêà ìíîãî êîìåíòàðè
19:29 / 15.02.2018
Òîâà å çàñòðåëÿíàòà ñ 3 êóðøóìà â Ïàìïîðîâî ïëîâäèâ÷àíêà
11:14 / 15.02.2018
Äåñè Áàíîâà îòâîðè íîâà ñòðàíèöà â æèâîòà ñè: Îìðúçíà ìè äà ñëóøàì êàê...
19:27 / 16.02.2018
Íåäîâîëñòâî ñðåùó íîâàòà âîäåùà íà Íîâà òâ çàðàäè åêñòðè è ãëåçîòèè?
14:34 / 15.02.2018
Äîæèâÿõìå! ÌÂÐ Ïëîâäèâ íàêàçà øîôüîðêà ñëåä âàø ñèãíàë äî Plovdiv24.bg!
14:24 / 16.02.2018
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