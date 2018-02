Голямо признание за Пловдив!

© Plovdiv24.bg Пловдив е в челната тройка в категорията "Стратегия по привличане на преки чуждестранни инвестиции" (FDI strategy) в ранглистата Toп 10 Европейски градове на бъдещето 2018/2019 (Top 10 Small European cities of the Future 2018/2019). Регионът на Пловдив заема почетното 4-то място в същата категория в класацията на авторитетното британско издание "Файненшъл таймс" .



Това е поредното изключително високо признание за упорития труд и последователна политика на община Пловдив и бизнеса за промотиране предимствата на града в международен план. Всички инициативи през последните 6 години - от общинското специализирано звено по бизнес развитие и всекидневната му работа с инвеститори и консултанти, модернизирането на образователните процеси в училищата, засилване на благоприятната бизнес среда, налагането на бранда "Тракия икономическа зона", привличането на глобални лидери като "Осрам" и "Латекоер" (Airbus) и мн.др. - дават солидната база и увереност на специалистите от fDi Intelligence, че Пловдив и регионът ще са сред най-атрактивните локации за бъдещи международни инвестиции в следващите 2 години.



fDi Intelligence е дивизията на Financial Times, специализирана по въпросите, свързани с инвестициите и с насърчаване на инвестиционния климат глобално. Класацията "Европейски градове и региони на бъдещето 2018/19" се прави веднъж на две години и обхваща цяла Европа, базирайки се на изключително задълбочен макроикономически анализ на данните от цели 489 локации (градове и региони) в общо 6 категории. Градовете подават своята кандидатура с детайлно разписани отговори по въпроси и теми, разработени от fDi Intelligence. Това направи и Община Пловдив, която подаде своята кандидатура на 2 октомври 2017 г. След това в продължение на три месеца икономистите от "Файненшъл Таймс" обработват и анализират голям масив от макроикономически показатели.



Особено внимание се обръща на процеса на вземането на решения за привличане на преки чуждестранни инвестиции и в тази връзка е обособена категорията FDI Strategy - само за нея са обработени 146 успешно подадени кандидатури, които са преминали сериозното отсяване от специална комисия от експерти. В тях се разписват подробно стратегиите и отделните инициативи на местните власти за насърчаването на преките чуждестранни инвестиции.



Признанието е изключително високо поради това, че град Пловдив и регионът са поставени в Топ 10 в категорията "Стратегия по привличането на преки чуждестранни инвестиции" и в настоящата класация те са единствените български представители сред финалистите. Начело в класацията за "Европейски град на бъдещето 2018/2019" са унгарският град Дебрецен и британският Дерби. В класацията по региони единствените, които изпреварват регионът на Пловдив, са Хелзинки, Айндховен и този на Ниш. Ето и линк към класацията.