Стартира продажбата на къмпинг билети за Hills of Rock 2018

© За втора поредна година организаторите на Hills of Rock ще осигурят специална къмпинг зона за желаещите да посетят събитието на достъпни цени. Зоната ще може да бъде използвана от всички закупили къмпинг билети. Те ще важат само за притежателите на билет за Hills of Rock 2018 за 2 или 3 дни. Зоната ще разполага с най-необходимите удобства за добра почивка във фестивалните дни, а именно - отделен пропускателен режим, 24 часова охрана, душове, тоалетни и разбира се, сянка.



Капацитетът на къмпинга е ограничен и предлага място само за 500 човека, или 250 палатки. Hills of Rock 2018 ще се проведе на 20, 21 и 22 юли на Гребния канал в Пловдив. Фестивалът се реализира ежегодно и е част от програмата на "Пловдив 2019" - Европейска столица на културата.



Къмпинг билетите са в продажба от утре (14.02), на цени:



- 25 лева на човек - два дни (20 и 21.07), 30 лева на човек - три дни (20,21 и 22.07) - до 20.03. 2018

- 30 лева на човек - два дни (20 и 21.07), 35 лева на човек - три дни (20,21 и 22.07) - до 20.06.2018

- 35 лева на човек - два дни (20 и 21.07), 40 лева на човек - три дни (20,21 и 22.07) - до 20.07.2018