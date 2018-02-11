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2500 óëè÷íè êîòêè â Ïëîâäèâ ñà ìèíàëè ïîä íîæà
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 17:22 / 11.02.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Íàä 2500 óëè÷íè êîòêè â Ïëîâäèâ ñà áèëè çàëîâåíè è îòêàðàíè â çîîâåòåðèíàðíèÿ êîìïëåêñ íà 4-è êèëîìåòúð. Òàì ñà ïðåòúðïåëè õèðóðãè÷íè èíòåðâåíöèè. Âñÿêà îò òÿõ å áèëà êàñòðèðàíà, îáåçïàðàçèòåíà è ìàðêèðàíà, à ñëåä òîâà âúðíàòà íà ìÿñòîòî, êúäåòî å áèëà õâàíàòà.

Â àêöèÿòà ñå âêëþ÷èë åêèï îò ôîíäàöèÿ "Ïîìîù çà æèâîòíèòå", êàêòî è ëîâöè îò çîîïðèþòà. Îáùèíàòà íàåëà ñïåöèàëåí âúíøåí åêèï, êîéòî ñðåùó çàïëàùàíå èçâúðøèë ïðåáðîÿâàíå íà áåçäîìíèòå êîòêè. Ñëåä ëóäî ïðåñëåäâàíå ïî õðàñòàëàöè, äóïêè è ìåæäóáëîêîâè ïðîñòðàíñòâà áèëî óòî÷íåíî, ÷å â Ïëîâäèâ ñêèòàò 7032 ïèñàíè, ñúîáùàâà "24 ÷àñà".

"Õîðàòà îáèêàëÿõà öåëèÿ ãðàä äíè íàðåä. Òîâà å ñëîæíî è òåæêî çàíèìàíèå, òúé êàòî êîòêèòå ñå êðèÿò. Ïî ñïåöèàëíà ìåòîäèêà è ôîðìóëà èç÷èñëèõà ïðèáëèçèòåëíî òåõíèÿ áðîé", îáÿñíè Éîðäàíêà Öîíåâà îò äèðåêöèÿ "Åêîëîãèÿ". Ñïîðåä íåÿ äàííèòå ñà íåîáõîäèìè, çà äà çíàÿò êàê äà íàìàëÿò ïîïóëàöèÿòà èì. Ïî äóìèòå é áðîÿò íà ñêèòàùèòå êîòêè å íàìàëÿë çíà÷èòåëíî. Ïðåäè 2 ãîäèíè òå áèëè íàä 10 000. Êàñòðàöèÿòà â íèêàêúâ ñëó÷àé íå íàðóøàâàëà èíñòèíêòà èì äà ëîâÿò ìèøêè. Áúëõèòå è ïàðàçèòèòå ïî òÿõ ïúê óìèðàëè, ñëåä êàòî ãè îáðàáîòÿò ñúñ ñïåöèàëíà ïóäðà.

Çà ðàçëèêà îò äîìàøíèòå êó÷åòà, ñòîïàíèòå íà êîòêè íå ñà çàäúëæåíè äà ãè ðåãèñòðèðàò è äà ïëàùàò ãîäèøíà òàêñà â ðàçìåð íà 30 ëåâà. "Àêî íÿêîè îò òÿõ îáà÷å æåëàÿò, ìîãàò äà ãè çàêàðàò ïðè âåòåðèíàðåí ëåêàð, çà äà èì èçäàäå ïàñïîðò è äà èì ñëîæè ÷èï ñðåùó çàïëàùàíå", ïîñî÷è Öîíåâà.

Òÿ íàïîìíè íà ñîáñòâåíèöèòå íà äîìàøíè êó÷åòà, ÷å äî êðàÿ íà ìàðò òðÿáâà äà âíåñàò ãîäèøíàòà òàêñà îò 30 ëåâà. Âñÿêî îò òÿõ òðÿáâà äà èìà èìïëàíòèðàí ÷èï, êîéòî ñúäúðæà èíôîðìàöèÿ çà èçâúðøåíè ìàíèïóëàöèè è âàêñèíàöèè.

Áåçäîìíèòå êó÷åòà â Ïëîâäèâ áèëè 675. Íèòî åäíî æèâîòíî îò ïðèþòà íå áèëî åâòàíàçèðàíî.








Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Íèêîé íå ñå ïðèòåñíÿâà, ÷å òèÿ êîòêè ùå ãî íà**àò, à ÷å å ïúëíà êî÷èíà çàðàäè òÿõ :D :D Òèÿ êàñòðèðàíèÿ äâå ïàðè íå âúðøàò ðàáîòà, íî íàëè çàïèñâàìå äåéíîñò :D À òèÿ, äåòî ãè õðàíÿò --- çàùî íå ñè ãè ïðèáåðåòå ó âàñ, íàëè ãè îáè÷àòå òîëêîâà, à?
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Shte se prekrastq na Stivi Londar do sega kotka s markirovka,che e kastrirana ne sam vidql jiveq v centara,a tam samo stari hora i kotki BOL daje veche pochnaha da se .......... za novo pokolenie Vsichko e za pribirane na pari nishto ne sa napravili spored men
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íå âåðíî òå ïîìàãàò íà êéòàèöéòå ÷å â êèòàé íÿìàëî êîòåøêà ìðúâêà ÷å òÿ å ïî ñêúïà
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Âêàðàéòå ìàëêî êèòàéöè è âèåòíàìöè è çà åäíà ãîäèíà ïîïóëàöèÿòà ùå íàìàëåå ÄÐÀÑÒÈ×ÍÎ.Çà öåëòà òå ùå ñè äîíåñàò îðèç.
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Ìàëå..è ñà ãè íàïðàâèëè íà ëóêàíêè....ðŸ˜­ðŸ˜­ðŸ˜­ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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Â îáùåæèòèÿòà íà ÂÈÕÂÏ ìèíà ìèêðîáóñ, êîéòî ïðèáèðàøå.
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Ñåãà ñ ãëîáàëíîòî çàòîïëÿíå ùå äîéäàò ìàéìóíèòå â Áúëãàðèÿ
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Áðàâî! Ïëîâäèâñêè ó÷åíèöè ñ äîáðî äåëî çà ñâîé ïðèÿòåë, îñòàíàë á...
14:14 / 11.02.2018
Ïëîâäèâñêè îôòàëìîëîã: 40 ìèíóòè èãðà íàâúí ìîãàò äà ñïàñÿò äåòåò...
12:58 / 11.02.2018
Îò óòðå ó÷åíèöèòå ñå âðúùàò â êëàñíèòå ñòàè, óäúëæàâàíå íà âàêàíö...
11:38 / 11.02.2018
Ìðúñåí âúçäóõ â Ïëîâäèâ: Ðîìè êàäÿò ñ áîêëóöè íà ìåòðè îò Íåáåò ...
09:30 / 11.02.2018
Ïëîâäèâ÷àíèí îñòàíà âòðåùåí îò òîâà, êîåòî îòêðè â ñîêà íà äåöàòà...
08:38 / 11.02.2018
Öúðêâà ñå ñäîáè ñ àêò, ãîðèëè äðåõè îò äàðåíèÿ
08:25 / 11.02.2018

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Ñíåãúò è äúæäúò èäâàò â êîìáèíàöèÿ ñ óðàãàíåí âÿòúð! Ùå âàëè ìíîãî!
09:02 / 10.02.2018
Ëþñè Äÿêîâñêà çàëþáè 20-ãîäèøíà ïëîâäèâ÷àíêà
17:57 / 10.02.2018
Ñíåãúò âå÷å âàëè íà õèæà "Çäðàâåö"! Ùå ñëåçå ëè â Ïëîâäèâ?
15:30 / 10.02.2018
Ïëîâäèâ÷àíèí îòêðàäíà "ñîáñòâåíàòà" ñè êîëà
13:55 / 10.02.2018
Ïëîâäèâ÷àíè èñêàò äà ñå çàáðàíÿò íÿêîè ïîðîäè êó÷åòà
11:03 / 10.02.2018
Ïëîâäèâ÷àíèí îñòàíà âòðåùåí îò òîâà, êîåòî îòêðè â ñîêà íà äåöàòà ñè
08:38 / 11.02.2018
Áðàâî! Ïëîâäèâñêè ó÷åíèöè ñ äîáðî äåëî çà ñâîé ïðèÿòåë, îñòàíàë áåç äîì
14:14 / 11.02.2018
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