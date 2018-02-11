|2500 óëè÷íè êîòêè â Ïëîâäèâ ñà ìèíàëè ïîä íîæà
Â àêöèÿòà ñå âêëþ÷èë åêèï îò ôîíäàöèÿ "Ïîìîù çà æèâîòíèòå", êàêòî è ëîâöè îò çîîïðèþòà. Îáùèíàòà íàåëà ñïåöèàëåí âúíøåí åêèï, êîéòî ñðåùó çàïëàùàíå èçâúðøèë ïðåáðîÿâàíå íà áåçäîìíèòå êîòêè. Ñëåä ëóäî ïðåñëåäâàíå ïî õðàñòàëàöè, äóïêè è ìåæäóáëîêîâè ïðîñòðàíñòâà áèëî óòî÷íåíî, ÷å â Ïëîâäèâ ñêèòàò 7032 ïèñàíè, ñúîáùàâà "24 ÷àñà".
"Õîðàòà îáèêàëÿõà öåëèÿ ãðàä äíè íàðåä. Òîâà å ñëîæíî è òåæêî çàíèìàíèå, òúé êàòî êîòêèòå ñå êðèÿò. Ïî ñïåöèàëíà ìåòîäèêà è ôîðìóëà èç÷èñëèõà ïðèáëèçèòåëíî òåõíèÿ áðîé", îáÿñíè Éîðäàíêà Öîíåâà îò äèðåêöèÿ "Åêîëîãèÿ". Ñïîðåä íåÿ äàííèòå ñà íåîáõîäèìè, çà äà çíàÿò êàê äà íàìàëÿò ïîïóëàöèÿòà èì. Ïî äóìèòå é áðîÿò íà ñêèòàùèòå êîòêè å íàìàëÿë çíà÷èòåëíî. Ïðåäè 2 ãîäèíè òå áèëè íàä 10 000. Êàñòðàöèÿòà â íèêàêúâ ñëó÷àé íå íàðóøàâàëà èíñòèíêòà èì äà ëîâÿò ìèøêè. Áúëõèòå è ïàðàçèòèòå ïî òÿõ ïúê óìèðàëè, ñëåä êàòî ãè îáðàáîòÿò ñúñ ñïåöèàëíà ïóäðà.
Çà ðàçëèêà îò äîìàøíèòå êó÷åòà, ñòîïàíèòå íà êîòêè íå ñà çàäúëæåíè äà ãè ðåãèñòðèðàò è äà ïëàùàò ãîäèøíà òàêñà â ðàçìåð íà 30 ëåâà. "Àêî íÿêîè îò òÿõ îáà÷å æåëàÿò, ìîãàò äà ãè çàêàðàò ïðè âåòåðèíàðåí ëåêàð, çà äà èì èçäàäå ïàñïîðò è äà èì ñëîæè ÷èï ñðåùó çàïëàùàíå", ïîñî÷è Öîíåâà.
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