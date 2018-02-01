Îáèëíèÿò ñíåãîâàëåæ áëîêèðà àâòîìîáèëè â öÿëàòà ñòðàíà

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 08:44 / 11.02.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ïàäàíåòî íà òåìïåðàòóðèòå è ïîñëåäâàëèòå ñíåãîâàëåæè íà ìåñòà â ñòðàíàòà ïðåäèçâèêàõà çàòðóäíåíèÿ â ïðèäâèæâàíåòî íà ïðåâîçíè ñðåäñòâà.

Äåñåò ëåêè êîëè ñà çàêúñàëè ïî ïúòÿ îò Ñìîëÿí êúì ïðîõîäà Ïðåâàëà ïðåäè êâ. "Åçåðîâî" çàðàäè îáèëíèÿ ñíåãîâàëåæ, êîéòî âå÷å å îáðàçóâàë ñíåæíà ïîêðèâêà îò 15 ñì. Øîôüîðèòå ñå îïëàêàõà, ÷å ïúòÿò å íåïî÷èñòåí è çàëåäåí, ñúîáùàâà ÁÍÐ.

Îãðàíè÷åíî å äâèæåíèåòî çà ïðåâîçíè ñðåäñòâà íàä 12 òîíà ïðåç ïðîõîäèòå "Ðîæåí", "Êîòëåíñêè", Ïðåâàëà è Ïðåäåëà, è ïî ïúòÿ ßêîðóäà - Þíäîëà çàðàäè ñíåãîïî÷èñòâàíå, ñúîáùàâàò îò Ïúòíàòà àãåíöèÿ. Îò òàì ñúâåòâàò øîôüîðèòå, íà êîèòî èì ïðåäñòîè ïúòóâàíå, äà òðúãâàò íà ïúò ñ àâòîìîáèëè, ïîäãîòâåíè çà çèìíè óñëîâèÿ, è äà êàðàò ñúñ ñúîáðàçåíà ñêîðîñò è ïîâèøåíî âíèìàíèå.

Çà äíåñ æúëò êîä çà ñíåãîâàëåæè å îáÿâåí â 21 îáëàñòè â ñòðàíàòà, â îáëàñò Áóðãàñ ïðåäóïðåæäåíèåòî å çà îáèëåí äúæä, ïîêàçâà ñïðàâêà â Íàöèîíàëíèÿ èíñòèòóò ïî ìåòåîðîëîãèÿ è õèäðîëîãèÿ ïðè ÁÀÍ.



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