Ëþñè Äÿêîâñêà çàëþáè 20-ãîäèøíà ïëîâäèâ÷àíêà

Ïåâèöàòà Ëþñè Äÿêîâñêà èìà íîâà òðúïêà, èçäàâàò õîðà îò îáêðúæåíèåòî é. Ïðåäè âðåìå èçïúëíèòåëêàòà ñ îãíåíè êúäðèöè ñå îïëàêà, ÷å ëè÷íèÿò é æèâîò êóöà, íî íàñêîðî êúñìåòúò é ïðîðàáîòèë è îòêðèëà ñðîäíà äóøà â ëèöåòî íà 20-ãîäèøíà ïëîâäèâ÷àíêà.
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Ãîëÿìàòà ðàçëèêà âúâ âúçðàñòòà èì íå ñìóùàâàëà Ëþñè è òÿ ñìåëî ñå âïóñíàëà â ëþáîâíà àâàíòþðà ñ ìëàäàòà äàìà. Äâåòå æåíè çàâúðçàëè êîíòàêò â èíòåðíåò è Äÿêîâñêà áèëà òàçè, êîÿòî íàïðàâèëà ïúðâàòà ñòúïêà.
Ïåâèöàòà ÷åñòî èçïîëçâàëà ñîöèàëíèòå ìðåæè è ñàéòîâåòå çà çàïîçíàíñòâà êàòî ñðåäñòâî çà êîìóíèêàöèÿ è êðàñèâàòà ïëîâäèâ÷àíêà âåäíàãà ïðèâëÿêëà âíèìàíèåòî é ñ àòðàêòèâíèòå ñè ñíèìêè, ïèøå "Óèêåíä". Ëþñè ñå ðàçðîâèëà â ïðîôèëà é è óñòàíîâèëà, ÷å èçãîðàòà é å àðòèñòè÷íà íàòóðà êàòî íåÿ. Õóáàâèöàòà îò ãîäèíè ñå çàíèìàâàëà ñ ôîòîãðàôèÿ è èçïúëíèòåëêàòà ñå âúçïîëçâàëà îò òîçè ôàêò, çà äà ïîäõâàíå ðàçãîâîð. Îáÿñíèëà, ÷å èìà íóæäà îò ïðîôåñèîíàëèñò çà çàñíåìàíå íà ôîòîñåñèÿ, à ìëàäàòà æåíà ïðèåëà ïðåäëîæåíèåòî, áåç äà ñå êîëåáàå, ïîáëàçíåíà îò âúçìîæíîñòòà äà ñå çàïîçíàå ñúñ çâåçäàòà Ëþñè Äÿêîâñêà.
Îùå íà ñëåäâàùèÿ äåí ïëîâäèâ÷àíêàòà ïðèñòèãíàëà â Ñîôèÿ è óæ ðàáîòíèÿò àíãàæèìåíò áúðçî ïðåðàñíàë â èíòèìíà ñðåùà. Ñëåä ïî-ìàëêî îò ìåñåö ôîòîãðàôêàòà ïðåíåñëà áàãàæà ñè â ñòîëè÷íèÿ àïàðòàìåíò íà ïåâèöàòà è äâåòå âå÷å æèâåÿò ïîä åäèí ïîêðèâ. "Ëþñè å ìíîãî âëþá÷èâà è çäðàâî å õëúòíàëà. Äàíî íå ðàçáèÿò ñúðöåòî é çà ïîðåäåí ïúò", ñòèñêàò ïàëöè áëèçêèòå íà èçïúëíèòåëêàòà.