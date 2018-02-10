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Ëþñè Äÿêîâñêà çàëþáè 20-ãîäèøíà ïëîâäèâ÷àíêà
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 17:57 / 10.02.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ïåâèöàòà Ëþñè Äÿêîâñêà èìà íîâà òðúïêà, èçäàâàò õîðà îò îáêðúæåíèåòî é. Ïðåäè âðåìå èçïúëíèòåëêàòà ñ îãíåíè êúäðèöè ñå îïëàêà, ÷å ëè÷íèÿò é æèâîò êóöà, íî íàñêîðî êúñìåòúò é ïðîðàáîòèë è îòêðèëà ñðîäíà äóøà â ëèöåòî íà 20-ãîäèøíà ïëîâäèâ÷àíêà.

Ãîëÿìàòà ðàçëèêà âúâ âúçðàñòòà èì íå ñìóùàâàëà Ëþñè è òÿ ñìåëî ñå âïóñíàëà â ëþáîâíà àâàíòþðà ñ ìëàäàòà äàìà. Äâåòå æåíè çàâúðçàëè êîíòàêò â èíòåðíåò è Äÿêîâñêà áèëà òàçè, êîÿòî íàïðàâèëà ïúðâàòà ñòúïêà.

Ïåâèöàòà ÷åñòî èçïîëçâàëà ñîöèàëíèòå ìðåæè è ñàéòîâåòå çà çàïîçíàíñòâà êàòî ñðåäñòâî çà êîìóíèêàöèÿ è êðàñèâàòà ïëîâäèâ÷àíêà âåäíàãà ïðèâëÿêëà âíèìàíèåòî é ñ àòðàêòèâíèòå ñè ñíèìêè, ïèøå "Óèêåíä". Ëþñè ñå ðàçðîâèëà â ïðîôèëà é è óñòàíîâèëà, ÷å èçãîðàòà é å àðòèñòè÷íà íàòóðà êàòî íåÿ. Õóáàâèöàòà îò ãîäèíè ñå çàíèìàâàëà ñ ôîòîãðàôèÿ è èçïúëíèòåëêàòà ñå âúçïîëçâàëà îò òîçè ôàêò, çà äà ïîäõâàíå ðàçãîâîð. Îáÿñíèëà, ÷å èìà íóæäà îò ïðîôåñèîíàëèñò çà çàñíåìàíå íà ôîòîñåñèÿ, à ìëàäàòà æåíà ïðèåëà ïðåäëîæåíèåòî, áåç äà ñå êîëåáàå, ïîáëàçíåíà îò âúçìîæíîñòòà äà ñå çàïîçíàå ñúñ çâåçäàòà Ëþñè Äÿêîâñêà.

Îùå íà ñëåäâàùèÿ äåí ïëîâäèâ÷àíêàòà ïðèñòèãíàëà â Ñîôèÿ è óæ ðàáîòíèÿò àíãàæèìåíò áúðçî ïðåðàñíàë â èíòèìíà ñðåùà. Ñëåä ïî-ìàëêî îò ìåñåö ôîòîãðàôêàòà ïðåíåñëà áàãàæà ñè â ñòîëè÷íèÿ àïàðòàìåíò íà ïåâèöàòà è äâåòå âå÷å æèâåÿò ïîä åäèí ïîêðèâ. "Ëþñè å ìíîãî âëþá÷èâà è çäðàâî å õëúòíàëà. Äàíî íå ðàçáèÿò ñúðöåòî é çà ïîðåäåí ïúò", ñòèñêàò ïàëöè áëèçêèòå íà èçïúëíèòåëêàòà.








Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Çíà÷èèè, ìíîãî ñè òàëàíòëèâà, íî â Äîé÷ëàíäàòà ñå ôóêàé ñ òîâà êîÿ ñè çàáèëà êîëêîòî èñêàø.... òóê âñå îùå ñëàâà Áîãó òåçè äæåíäúðñêè èñòîðèè ÍÅ ÂÚÐÂßÒ!!!
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Æèâè è çäðàâè!È äâåòå ñà ïúëíîëåòíè,íàëè?!ðŸ˜Š
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Êàêâî äà íàïðàâèì êàòî ïëîâäèâ÷àíêèòå ñìå ãîòèíè?! ðŸ˜‰ðŸ˜‰
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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11:51 / 08.02.2018
Øåãàäæèÿ çàñàæäà öâåòÿ è äðúâ÷åòà â äóïêè ïî óëèöèòå íà Íþ Éîðê
12:30 / 07.02.2018
Ñðåùè ìåæäó ó÷èòåëêà è ó÷åíèê çàâúðøâàëè ñúñ ñåêñ - âêëþ÷èòåëíî î...
08:38 / 07.02.2018
Íîâ áèçíåñ íîñè ìíîãî ïàðè íà äåâîéêè, áàçèðàí íà ïîïóëÿðíî ñåêñó...
10:01 / 03.02.2018
Ôåéñáóê çàáðàíÿâà ðåêëàìèðàíåòî íà êðèïòîâàëóòè
10:48 / 31.01.2018

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Âèæ îùå:
Ñíåãúò è äúæäúò èäâàò â êîìáèíàöèÿ ñ óðàãàíåí âÿòúð! Ùå âàëè ìíîãî!
09:02 / 10.02.2018
Òóðöè çàâëÿêîõà ÿêî íàé-ãîëÿìîòî êàçèíî â Ïëîâäèâ, áåëÿçàõà êàðòèòå ñ áðúñíàðñêî íîæ÷å
15:25 / 09.02.2018
Íåëåïà ñìúðò íà ìàãèñòðàëàòà ñëåä îòáèâêà çà Ïëîâäèâ! Æåíà ïðåñêî÷è ìàíòèíåëàòà, çàãèíà íà ìÿñòî!
11:30 / 09.02.2018
Öÿë ïúëíèòåë â òÿëîòî íà Èâåëèíà, çàùîòî áëîêèðàëà ïðîôèëà íà âëþáåí ïîëèöàé
13:20 / 09.02.2018
Ïëîâäèâ÷àíè òðúãíàõà äà ñå æåíÿò è... ðàçâåæäàò
08:37 / 09.02.2018
Ñíåãúò âå÷å âàëè íà õèæà "Çäðàâåö"! Ùå ñëåçå ëè â Ïëîâäèâ?
15:30 / 10.02.2018
Íîâî èçèñêâàíå: Íèêîé íå ìîæå äà ñòàíå øîôüîð áåç òîçè âàæåí äîêóìåíò!
12:46 / 09.02.2018
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Çèìíè îëèìïèéñêè èãðè 2018
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ÔÊ Ìàðèöà, ñåçîí 2017/2018
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