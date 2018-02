Известен пловдивчанин обра овациите в корейско риалити

© Българинът Атанас Паскалев-Начо, когото по-паметливите зрители помнят от родни риалити формати като "Пееш или лъжеш" и X Factor, впечатли жури и публика по време на участието си в музикалното предаване в Южна Корея I Can See Your Voice. "Точно преди година имах удоволствието да пея и изпитам една голяма емоция в "Пееш Или Лъжеш". Нещо което, ме тласна напред и ми бе трамплин да продължа, да се занимавам с музика.

Година по-късно, получих покана, на която нямаше как да откажа. Чест бе за мен да бъда избран и оценен от създателите на този интересен формат, да представя не само себе си, а и България в далечна Южна Корея! Страна, която ме посрещна с много любов и уважение. За щастие и там успях да изпитам и предам тази голяма емоция на хората", горд е Паскалев. По замисъл I Can See Your Voice е еквивалентно предаване с "Пееш или лъжеш", а певческите си данни българинът доказа с кавър на Despacito. "Щастлив съм, че оцениха моя талант и много Благодарен на екипа на Global Vision (Нова Тв), Влади Априлов и на целия екип от I Can See Your Voice, M NET tv, Minyoung Park и Flower Han! И разбира се, зад всеки изпълнител стои един добър треньор и ментор. Катя Тенева ,моята мила учителка - благодаря", написа певецът с афинитет към латино ритмите в социалните мрежи.



Той е роден в Пловдив, където живее до 12-ата си година. Майка му Марияна и баща му Георги са републикански и европейски шампиони по спортни танци.