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Êîëîñàëíî ïî ìàùàá: Â Êèòàé ïîñòðîèõà æï ëèíèÿ ñàìî çà 9 ÷àñà (ÂÈÄÅÎ)
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 11:55 / 03.02.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Êèòàéöèòå ÷åñòî óäèâÿâàò ñâåòà ñ ìàùàáà è ñêîðîñòòà íà ðåàëèçèðàíå íà ñâîèòå ïðîåêòè, ïèøå profit.bg. Áóêâàëíî ïðåäè äíè â ñîöèàëíèòå ìðåæè ñå ïîÿâè âèäåî, íà êîåòî ñå âèæäà êàê ñòðîèòåëè óñïÿâàò ñàìî çà åäíà íîù äà ïîñòðîÿò æï ëèíèÿ! 1500 êèòàéöè è 9 ÷àñà - íà òîâà ìó ñå êàçâà ñêîðîñò!

Ïîñòðîåíèÿò æï ó÷àñòúê ñå íàìèðà â îêðúã Ëóíÿí. Òîé èìà âàæíî çíà÷åíèå, òúé êàòî ñâúðçâà òðè ãîëåìè ðàçêëîíåíèÿ - Ãàíëóí (Ganlong Railway), Ãàíæóéëóí (Ganruilong Railway) è Äæàíëóí (Zhanglong Railway). Ñòðîèòåëñòâîòî ñå ñëó÷âà â íîùòà íà 19 ñðåùó 20 ÿíóàðè òàçè ãîäèíà. Òðÿáâà äà îòáåëåæèì, ÷å îòìåòíàòà ðàáîòà å êîëîñàëíà ïî ìàùàáè. Ñòðîèòåëèòå íå ñàìî ïîëàãàò ðåëñèòå, íî è ñâåòîôàðèòå, ñðåäñòâàòà çà ìîíèòîðèíã íà äâèæåíèåòî íà òðàíñïîðòíèòå ñðåäñòâà è äð. Çà îñúùåñòâÿâàíåòî íà ïðîåêòà â òàêúâ ñïåøåí ñðîê ñà áèëè ïðèâëå÷åíè ïî÷òè 1500 ðàáîòíèêà, 23 åäèíèöè òåæêà òåõíèêà è 7 âëàêà. Âñÿêà åäíà îò 7-òå áðèãàäè ïðåöèçíî å èçïúëíÿâàëà ñâîÿ ó÷àñòúê. Õàîñúò âúâ âèäåîòî, âñúùíîñò, ïðåäñòàâëÿâà ìíîãî äîáðå îðãàíèçèðàí ïëàí íà äåéñòâèå.








Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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À ïðè íàñ åäíà òèêâà ðåæå ëåíòè÷êè íà ìàãèñòðàëè ñòðîåíè ñ ãîäèíè, 1 êèëîìåòúð íà êîèòî ñòðóâà êîëêîòî 1 íîâ èçòðåáèòåë Ô35 :-)))))
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Àêî áÿõà âïðåãíàëè 1500000 ðàáîòíèöè, ùÿõà äà ÿ ïîñòðîÿò çà 1÷.!
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Ïðè íàñ çà òîëêîâà ñå ñòèãà îò Ñîôèÿ äî Âàðíà ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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Òåçè áðèãàäè àêî îòðåìîíòèðâàõà êîìàòåâñêî øîñå ,Ðóñêè è Â.Àïðèëîâ êàêâà ñêóêà áè íàñòàíàëà ïî Ïëîâäèâñêèòå óëèöè ðŸ˜€ðŸ˜€
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Åòî ÿ ïëîâäèâ÷àíêàòà, êîÿòî ïîãóáè äâà æèâîòà â Àíãëèÿ
08:48 / 03.02.2018
Òóðöèÿ êîíôèñêóâà äåñåòêè áàðîâñêè êîëè, âíåñåíè íåçàêîííî îò Áúë...
13:45 / 01.02.2018
Ñîìíàìáóë ïàäíà îò 8-èÿ åòàæ è ñå ðàçìèíà ñàìî ñúñ ñ÷óïåí êðàê
16:51 / 31.01.2018
Èçðîä ñïëåñêà ñ áóòèëêà ëèöåòî íà ïðåëåñòíà áëîíäèíêà (18+)
09:12 / 31.01.2018
Êðàñèâàòà Èðèíà å ìúðòâà, íèìà å âúçìîæíî òîçè óæàñ äà å ñúòâîðåí...
20:47 / 30.01.2018
Ñëàäêà êðàæáà: Çàäèãíàõà 44 òîíà øîêîëàä
10:16 / 30.01.2018

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Âèæ îùå:
Äîêòîð Åí÷åâ áåñåí íà "Ãîñïîäàðè íà åôèðà", äàâà ãè íà ñúä!
13:25 / 01.02.2018
Äíåñ çàïî÷âàò èíòåðâþòàòà íà Ñëàâè
10:38 / 02.02.2018
Óíèêàëíî ÷àðîâíà è òàëàíòëèâà ïëîâäèâ÷àíêà ñïðÿ äúõà íà öÿëà Åâðîïà ñ òîâà!
22:12 / 01.02.2018
Íåëåïà ñìúðò â ðåñòîðàíò â Õèñàðÿ! Ìúæ ñè ïîðú÷à êþôòåòà, áëèçêèòå ìó â òîòàëåí øîê!
17:05 / 01.02.2018
Ìíîãîìèëèîííè èíâåñòèöèè îêîëî Ïëîâäèâ è ïîíå 1000 íîâè ðàáîòíè ìåñòà
11:05 / 02.02.2018
Áðóòàëíî! Âèæòå ïîðåäíàòà ãàâðà â Ïëîâäèâ!
13:09 / 02.02.2018
Âîäÿò ïèòáóëà óáèåö â Ïëîâäèâ
14:49 / 01.02.2018
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
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