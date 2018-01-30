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|Êîëîñàëíî ïî ìàùàá: Â Êèòàé ïîñòðîèõà æï ëèíèÿ ñàìî çà 9 ÷àñà (ÂÈÄÅÎ)
Ïîñòðîåíèÿò æï ó÷àñòúê ñå íàìèðà â îêðúã Ëóíÿí. Òîé èìà âàæíî çíà÷åíèå, òúé êàòî ñâúðçâà òðè ãîëåìè ðàçêëîíåíèÿ - Ãàíëóí (Ganlong Railway), Ãàíæóéëóí (Ganruilong Railway) è Äæàíëóí (Zhanglong Railway). Ñòðîèòåëñòâîòî ñå ñëó÷âà â íîùòà íà 19 ñðåùó 20 ÿíóàðè òàçè ãîäèíà. Òðÿáâà äà îòáåëåæèì, ÷å îòìåòíàòà ðàáîòà å êîëîñàëíà ïî ìàùàáè. Ñòðîèòåëèòå íå ñàìî ïîëàãàò ðåëñèòå, íî è ñâåòîôàðèòå, ñðåäñòâàòà çà ìîíèòîðèíã íà äâèæåíèåòî íà òðàíñïîðòíèòå ñðåäñòâà è äð. Çà îñúùåñòâÿâàíåòî íà ïðîåêòà â òàêúâ ñïåøåí ñðîê ñà áèëè ïðèâëå÷åíè ïî÷òè 1500 ðàáîòíèêà, 23 åäèíèöè òåæêà òåõíèêà è 7 âëàêà. Âñÿêà åäíà îò 7-òå áðèãàäè ïðåöèçíî å èçïúëíÿâàëà ñâîÿ ó÷àñòúê. Õàîñúò âúâ âèäåîòî, âñúùíîñò, ïðåäñòàâëÿâà ìíîãî äîáðå îðãàíèçèðàí ïëàí íà äåéñòâèå.
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08:48 / 03.02.2018
Òóðöèÿ êîíôèñêóâà äåñåòêè áàðîâñêè êîëè, âíåñåíè íåçàêîííî îò Áúë...
13:45 / 01.02.2018
Ñîìíàìáóë ïàäíà îò 8-èÿ åòàæ è ñå ðàçìèíà ñàìî ñúñ ñ÷óïåí êðàê
16:51 / 31.01.2018
Èçðîä ñïëåñêà ñ áóòèëêà ëèöåòî íà ïðåëåñòíà áëîíäèíêà (18+)
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20:47 / 30.01.2018
Ñëàäêà êðàæáà: Çàäèãíàõà 44 òîíà øîêîëàä
10:16 / 30.01.2018
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Äîêòîð Åí÷åâ áåñåí íà "Ãîñïîäàðè íà åôèðà", äàâà ãè íà ñúä!
13:25 / 01.02.2018
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10:38 / 02.02.2018
Ìíîãîìèëèîííè èíâåñòèöèè îêîëî Ïëîâäèâ è ïîíå 1000 íîâè ðàáîòíè ìåñòà
11:05 / 02.02.2018
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13:09 / 02.02.2018
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14:49 / 01.02.2018
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