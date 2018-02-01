Îáùèíàòà áðîè êîëêî ïëîâäèâ÷àíè ñå äâèæàò ñ âåëîñèïåäè èç ãðàäà

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 10:20 / 03.02.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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"Â êðàÿ íà ìèíàëàòà ãîäèíà çàïî÷íàõìå äà áðîèì âåëîñèïåäèñòèòå", ðàçêàçà òîé.

Ïúðâèòå ðåçóëòàòè ïîêàçàëè, ÷å â îïðåäåëåíè ó÷àñòúöè - êàòî íàïðèìåð áóë. "Ìàðèöà" ïî ïîñîêà Ãðåáíàòà áàçà èëè áóë. "Êíÿãèíÿ Ìàðèÿ Ëóèçà", íà ÷àñ ïðåìèíàâàò íàä 100 êîëîåçäà÷à. 

Èíòåðåñåí å äðóã èçâîä - íà ðàçëè÷íè ìåñòà â ãðàäà âåëîñèïåäèòå ñå èçïîëçâàò çà ðàçëè÷íè öåëè. Ïîñîêàòà êúì Ãðåáíàòà áàçà å çà ñïîðò, íî â ðàéîí "Òðàêèÿ" - îñâåí äà ñïîðòóâàò, ïëîâäèâ÷àíè èçáèðàò êîëåëîòî è çà ïàçàðóâàíå. 

"À íàé-ðàäâàùîòî å, ÷å âñå ïîâå÷å ìëàäè õîðà èçïîëçâàò âåëîñèïåäà, çà äà îòèäàò íà ðàáîòà", êîìåíòèðà Âåëåâ. 







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Øåôúò íà "Ãðàäèíè è ïàðêîâå": Ïðèåìàì ãðàäèâíà êðèòèêà, íî òîâà å...
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