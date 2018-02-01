Îáùèíàòà áðîè êîëêî ïëîâäèâ÷àíè ñå äâèæàò ñ âåëîñèïåäè èç ãðàäà

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Ïúðâèòå ðåçóëòàòè ïîêàçàëè, ÷å â îïðåäåëåíè ó÷àñòúöè - êàòî íàïðèìåð áóë. "Ìàðèöà" ïî ïîñîêà Ãðåáíàòà áàçà èëè áóë. "Êíÿãèíÿ Ìàðèÿ Ëóèçà", íà ÷àñ ïðåìèíàâàò íàä 100 êîëîåçäà÷à.
Èíòåðåñåí å äðóã èçâîä - íà ðàçëè÷íè ìåñòà â ãðàäà âåëîñèïåäèòå ñå èçïîëçâàò çà ðàçëè÷íè öåëè. Ïîñîêàòà êúì Ãðåáíàòà áàçà å çà ñïîðò, íî â ðàéîí "Òðàêèÿ" - îñâåí äà ñïîðòóâàò, ïëîâäèâ÷àíè èçáèðàò êîëåëîòî è çà ïàçàðóâàíå.
"À íàé-ðàäâàùîòî å, ÷å âñå ïîâå÷å ìëàäè õîðà èçïîëçâàò âåëîñèïåäà, çà äà îòèäàò íà ðàáîòà", êîìåíòèðà Âåëåâ.
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17:00 / 03.02.2018
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