Êàêâî ñòàâà â "Òðàêèÿ"? 4 êîëè ïðåä åäèí è ñúùè áëîê ïîëîìåíè!

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íà 29.01.2018 ã.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Äâàìà ìëàäè ïëîâäèâ÷àíè ÿ çàêúñàõà çäðàâî çàðàäè êëîíàçåïàì
21:54 / 29.01.2018
Ïëîâäèâñêàòà ïîëèöèÿ íå ñå øåãóâà!
21:00 / 29.01.2018
Óáèåöúò íà Àíãåë îò Êàòóíèöà å ìúðòúâ!
20:14 / 29.01.2018
Îñìîêëàñíèê ïîñòðàäà òåæêî ñëåä ñïîð çà ìîìè÷å, â Õèðóðãèèòå å
17:36 / 29.01.2018
Ïðåäóïðåæäàâàò çà âíèìàòåëíî øîôèðàíå ïî áóë. "Áúëãàðèÿ", âèæòå ç...
16:15 / 29.01.2018
Ïîâå÷å çàâåäåíèÿ âúçðàæäàò Ñòàðèÿ ãðàä ïî îáðàçåö íà "Êàïàíà"
15:09 / 29.01.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Îòèäå ñè åäèí âåëèê ïëîâäèâ÷àíèí!
10:57 / 29.01.2018
Ïëîâäèâ íà êðà÷êà îò ãðèïíà âàêàíöèÿ, êìåòúò êàçà êîëêî äíè ùå îòïóñíå!
12:05 / 29.01.2018
Ìíîãî äîáðà íîâèíà! Åòî àâòîáóñèòå, êîèòî ùå ñå äâèæàò äî ïîëóíîù
14:10 / 28.01.2018
Êîëà ñå âðÿçà â ñïèðêà è Lafka â öåíòúðà íà Ïëîâäèâ
14:26 / 28.01.2018
Áåç äà ïëàòè ëåâ, îâ÷àðêàòà Àíêà ïàê ðàçèãðàâà Ïëîâäèâ
09:20 / 29.01.2018
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