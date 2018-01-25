Работа в Пловдив има, а желаещи?

© БНР Свободни работни места в Пловдив, обявени към 24.01.2018 г.:

Бюро по труда на ул. "Чернишевски" № 3: Работни места за специалисти с висше образование

1 Асистент-Биология и биохимия

3 Експерт, програми и проекти(Фил., юрид., иконом., полит.или соц. науки)

1 Електротехник, промишлено предприятие

1 Инженер, електрически контрол (машинен или ел.инженер)

1 Инженер, конструктор-Машиностроене, металообработване и металургия

1 Инспектор, здраве и безопасност при работа(лекар;здравен инспектор)

5 Лекар, спешна медицина

1 Мениджър екип, телефонен център за услуги

1 Мениджър, проекти

1 Помощник на учителя

1 Помощник-директор, админ.-стопанската дейност-Български език и литература

1 Помощник-директор, учебната дейност(Икономика, маркетинг, публ. администрация)

1 Ръководител, отдел по маркетинг(Икономика, маркетинг, публична администрация)

1 Социален работник-Психология

1 Счетоводител

2 Учител, гимназиален

1 Учител, прогимназиален Български език и литература

1 Учител, прогимназиален (Математика и ИТ, Математика и Физика)

1 Учител, гимназиален Български език и литература

1 Учител, детска градина

1 Учител, начален (НУП с Немски език)

1 Учител, прогимназиален(Учител по История и География)



Работни места за средно професионално, средно общо и

основно образование

1 Бояджия, сгради

5 Брокер, недвижими имоти

1 Детегледачка

2 Домакин

1 Дърводелец, мебелист

4 Електрозаварчик

2 Заварчик

6 Запойчик

4 Касиер

1 Книговезец

1 Маникюрист

1 Машинен оператор

10 Машинен оператор, месни продукти

5 Машинен оператор, металообработващи машини

7 Машинен оператор, навиване на бобина

12 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

12 Машинен оператор, шиене

1 Машинист, еднокофов багер

5 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

3 Мияч, превозни средства (ръчно)

8 Монтажник, електрически елементи

10 Монтажник, електронни елементи

14 Монтажник, кабели

2 Монтажник, метални конструкции

3 Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление

1 Началник производство

5 Носач-товарач, стоки

50 Обслужващ, магазин

3 Общ работник

27 Оператор, център за обаждания

33 Охранител

15 Пазач

2 Пакетировач

6 Патрул, служби за сигурност

1 Пекар

1 Помощник-готвач

2 Преподавател, чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности

2 Продавач, бюфет

1 Продавач, хранителни продукти

5 Продавач-консултант

2 Работник, кухня

5 Работник, поддръжка

1 Работник, поддръжка на сгради

1 Сервитьор

2 Склададжия

1 Специалист, управление на човешките ресурси

5 Търговски помощник

5 Търговски представител

5 Фелдшер

1 Фрезист

2 Фризьор

5 Чистач/ Хигиенист

34 Шивач

7 Шлайфист

1 Шлосер-монтьор

2 Шофьор, лекотоварен автомобил

30 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)



Бюро по труда на ул. "Брезовска" 34:



Работни места за специалисти с висше образование:

1 учител по английски език

2 учител по биология и химия

1 учител по история

2 начален учител

1 учител, детска градина

1 учител по математика и информатика

1 учител по история и география

1 учител по спортна подготовка



Работни места за средно и основно образованиe:

2 зареждач,промишлено производство

3 товарач

3 общ работник

2 работник,плетач

18 оператор,производствена линия

2 сервитьор

2 готвач

2 пакетировач

5 монтажник,велосипеди

1 настройчик на шприцмашини

1 машинен оператор, производство на хляб

1 оперативен дежурен

1 шивач, мъжко/дамско облекло

1 работник,кухня



Бюро по труда на бул. "Руски" 15:



Работни места за специалисти с висше образование



1 Учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Главен експерт

1 Учител,детска градина



Работни места за специалисти със средно образование



5 Патрул,служби за сигурност

2 Електромонтьор,изграждане/подържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи

8 Работник,товаро-разтоварна дейност

20 Монтажник,електронни елементи

3 Монтажник,дограма

3 Работник,повърхностна обработка на дърво

3 Дърводелец

1 Огняр

1 Шлосер-монтьор



Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование



2 Работник,консервна фабрика

3 Оператор,дъскорезница

3 Общ работник

3 Бояджия,изделия от дърво