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Работа в Пловдив има, а желаещи?
Източник: Plovdiv24.bg 14:10 / 25.01.2018 Отпечатай Изпрати
© БНР
Свободни работни места в Пловдив, обявени към 24.01.2018 г.:

Бюро по труда на ул. "Чернишевски" № 3:

Работни места за специалисти с висше образование
1 Асистент-Биология и биохимия
3 Експерт, програми и проекти(Фил., юрид., иконом., полит.или соц. науки)
1 Електротехник, промишлено предприятие
1 Инженер, електрически контрол (машинен или ел.инженер)
1 Инженер, конструктор-Машиностроене, металообработване и металургия
1 Инспектор, здраве и безопасност при работа(лекар;здравен инспектор)
5 Лекар, спешна медицина
1 Мениджър екип, телефонен център за услуги
1 Мениджър, проекти
1 Помощник на учителя
1 Помощник-директор, админ.-стопанската дейност-Български език и литература
1 Помощник-директор, учебната дейност(Икономика, маркетинг, публ. администрация)
1 Ръководител, отдел по маркетинг(Икономика, маркетинг, публична администрация)
1 Социален работник-Психология
1 Счетоводител
2 Учител, гимназиален
1 Учител, прогимназиален Български език и литература
1 Учител, прогимназиален (Математика и ИТ, Математика и Физика)
1 Учител, гимназиален Български език и литература
1 Учител, детска градина
1 Учител, начален (НУП с Немски език)
1 Учител, прогимназиален(Учител по История и География)

Работни места за средно професионално, средно общо и
основно образование
1 Бояджия, сгради
5 Брокер, недвижими имоти
1 Детегледачка
2 Домакин
1 Дърводелец, мебелист
4 Електрозаварчик
2 Заварчик
6 Запойчик
4 Касиер
1 Книговезец
1 Маникюрист
1 Машинен оператор
10 Машинен оператор, месни продукти
5 Машинен оператор, металообработващи машини
7 Машинен оператор, навиване на бобина
12 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
12 Машинен оператор, шиене
1 Машинист, еднокофов багер
5 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
3 Мияч, превозни средства (ръчно)
8 Монтажник, електрически елементи
10 Монтажник, електронни елементи
14 Монтажник, кабели
2 Монтажник, метални конструкции
3 Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление
1 Началник производство
5 Носач-товарач, стоки
50 Обслужващ, магазин
3 Общ работник
27 Оператор, център за обаждания
33 Охранител
15 Пазач
2 Пакетировач
6 Патрул, служби за сигурност
1 Пекар
1 Помощник-готвач
2 Преподавател, чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности
2 Продавач, бюфет
1 Продавач, хранителни продукти
5 Продавач-консултант
2 Работник, кухня
5 Работник, поддръжка
1 Работник, поддръжка на сгради
1 Сервитьор
2 Склададжия
1 Специалист, управление на човешките ресурси
5 Търговски помощник
5 Търговски представител
5 Фелдшер
1 Фрезист
2 Фризьор
5 Чистач/ Хигиенист
34 Шивач
7 Шлайфист
1 Шлосер-монтьор
2 Шофьор, лекотоварен автомобил
30 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

Бюро по труда на ул. "Брезовска" 34:

Работни места за специалисти с висше образование:
1 учител по английски език
2 учител по биология и химия
1 учител по история
2 начален учител
1 учител, детска градина
1 учител по математика и информатика
1 учител по история и география
1 учител по спортна подготовка

Работни места за средно и основно образованиe:
2 зареждач,промишлено производство
3 товарач
3 общ работник
2 работник,плетач
18 оператор,производствена линия
2 сервитьор
2 готвач
2 пакетировач
5 монтажник,велосипеди
1 настройчик на шприцмашини
1 машинен оператор, производство на хляб
1 оперативен дежурен
1 шивач, мъжко/дамско облекло
1 работник,кухня

Бюро по труда на бул. "Руски" 15:

Работни места за специалисти с висше образование

1 Учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
1 Главен експерт
1 Учител,детска градина

Работни места за специалисти със средно образование

5 Патрул,служби за сигурност
2 Електромонтьор,изграждане/подържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи
8 Работник,товаро-разтоварна дейност
20 Монтажник,електронни елементи
3 Монтажник,дограма
3 Работник,повърхностна обработка на дърво
3 Дърводелец
1 Огняр
1 Шлосер-монтьор 

Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование

2 Работник,консервна фабрика
3 Оператор,дъскорезница
3 Общ работник
3 Бояджия,изделия от дърво








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0
 
 
"Он ма лажи че ми плаща , я го лажем че му работим"! Докато не се въведе почасова ставка ще е така! Давали 1000+лв., ама за колко дни и по колко часа?
-1
 
 
То че дават ниски заплати е ясно - и това е една от причините някои фирми трудно да си намират читави работници. Но от друга страна да си го кажем честно: във всеки един сектор, във всяка една фирма или учреждение 2-ма от 3-ма работници са абсолютните скатавки и некадърници. Замислете се, кои от колегите ви са тарикатите дето за нищо не стават, и ако не се сетите за някой такъв колега - ще го видите в огледалото.
+2
 
 
Когато започнат да плащат по 8,50 на час ще има желаещи!
+1
 
 
Ot tri meseca ne mojem da namerim edin normalen rabotnik v Plovdiv na zaplata 1000lv+%....
0
 
 
Evgeni, казвам ти. Работа колкото искаш... рџЃ
0
 
 
Повечко мързел и тя ще се нареди,като търся си работа но дано не е намеря.
+1
 
 
Желаещи има но срещу заплащане а не срещу подхвърлени стотинки.
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