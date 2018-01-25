Работа в Пловдив има, а желаещи?

Бюро по труда на ул. "Чернишевски" № 3:
Работни места за специалисти с висше образование
1 Асистент-Биология и биохимия
3 Експерт, програми и проекти(Фил., юрид., иконом., полит.или соц. науки)
1 Електротехник, промишлено предприятие
1 Инженер, електрически контрол (машинен или ел.инженер)
1 Инженер, конструктор-Машиностроене, металообработване и металургия
1 Инспектор, здраве и безопасност при работа(лекар;здравен инспектор)
5 Лекар, спешна медицина
1 Мениджър екип, телефонен център за услуги
1 Мениджър, проекти
1 Помощник на учителя
1 Помощник-директор, админ.-стопанската дейност-Български език и литература
1 Помощник-директор, учебната дейност(Икономика, маркетинг, публ. администрация)
1 Ръководител, отдел по маркетинг(Икономика, маркетинг, публична администрация)
1 Социален работник-Психология
1 Счетоводител
2 Учител, гимназиален
1 Учител, прогимназиален Български език и литература
1 Учител, прогимназиален (Математика и ИТ, Математика и Физика)
1 Учител, гимназиален Български език и литература
1 Учител, детска градина
1 Учител, начален (НУП с Немски език)
1 Учител, прогимназиален(Учител по История и География)
Работни места за средно професионално, средно общо и
основно образование
1 Бояджия, сгради
5 Брокер, недвижими имоти
1 Детегледачка
2 Домакин
1 Дърводелец, мебелист
4 Електрозаварчик
2 Заварчик
6 Запойчик
4 Касиер
1 Книговезец
1 Маникюрист
1 Машинен оператор
10 Машинен оператор, месни продукти
5 Машинен оператор, металообработващи машини
7 Машинен оператор, навиване на бобина
12 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
12 Машинен оператор, шиене
1 Машинист, еднокофов багер
5 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
3 Мияч, превозни средства (ръчно)
8 Монтажник, електрически елементи
10 Монтажник, електронни елементи
14 Монтажник, кабели
2 Монтажник, метални конструкции
3 Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление
1 Началник производство
5 Носач-товарач, стоки
50 Обслужващ, магазин
3 Общ работник
27 Оператор, център за обаждания
33 Охранител
15 Пазач
2 Пакетировач
6 Патрул, служби за сигурност
1 Пекар
1 Помощник-готвач
2 Преподавател, чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности
2 Продавач, бюфет
1 Продавач, хранителни продукти
5 Продавач-консултант
2 Работник, кухня
5 Работник, поддръжка
1 Работник, поддръжка на сгради
1 Сервитьор
2 Склададжия
1 Специалист, управление на човешките ресурси
5 Търговски помощник
5 Търговски представител
5 Фелдшер
1 Фрезист
2 Фризьор
5 Чистач/ Хигиенист
34 Шивач
7 Шлайфист
1 Шлосер-монтьор
2 Шофьор, лекотоварен автомобил
30 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
Бюро по труда на ул. "Брезовска" 34:
Работни места за специалисти с висше образование:
1 учител по английски език
2 учител по биология и химия
1 учител по история
2 начален учител
1 учител, детска градина
1 учител по математика и информатика
1 учител по история и география
1 учител по спортна подготовка
Работни места за средно и основно образованиe:
2 зареждач,промишлено производство
3 товарач
3 общ работник
2 работник,плетач
18 оператор,производствена линия
2 сервитьор
2 готвач
2 пакетировач
5 монтажник,велосипеди
1 настройчик на шприцмашини
1 машинен оператор, производство на хляб
1 оперативен дежурен
1 шивач, мъжко/дамско облекло
1 работник,кухня
Бюро по труда на бул. "Руски" 15:
Работни места за специалисти с висше образование
1 Учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
1 Главен експерт
1 Учител,детска градина
Работни места за специалисти със средно образование
5 Патрул,служби за сигурност
2 Електромонтьор,изграждане/подържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи
8 Работник,товаро-разтоварна дейност
20 Монтажник,електронни елементи
3 Монтажник,дограма
3 Работник,повърхностна обработка на дърво
3 Дърводелец
1 Огняр
1 Шлосер-монтьор
Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование
2 Работник,консервна фабрика
3 Оператор,дъскорезница
3 Общ работник
3 Бояджия,изделия от дърво