Още едни великани идват в Пловдив!

© Hills Of Rock 2018 добавя нови имена към второто си издание. Anthrax и Tremonti ще бъдат специални гости на концерта на Iron Maiden в третия ден на фестивала. Сформирани в Ню Йорк през 1981 година, Anthrax имат над 10 милиона продажби на албуми по света и са живо олицетворение на силата на американския метъл. Групата е част от "Голямата четворка", заедно със Slayer, Metallica и Megadeth и се счита за една от най-могъщите хеви групи по света.

Великата банда има 11 студийни албума, 26 сингъла, включително и общ проект с американската хип хоп група Public Enemy. Последният им албум For All Kings продава 34 000 копия само за една седмица в САЩ и влиза под номер 9 в класацията Billboard 200.

Tremonti са американска хеви метъл банда, сформирана и оглавявана от вокалиста и китарист Марк Тремонти, познат още като част от рок групите Creed и Alter Bridge. Музикантът е световно признат и е носител на редица отличия, сред които награда Grammy за сингълът на Creed "With Arms Wide Open", обявен е за "Китарист на годината" три поредни години от Guitar World, а през 2011 година списание Total Guitar го определя като четвъртия най-велик хеви метъл китарист на всички времена.

Tremonti са американска хеви метъл банда, сформирана и оглавявана от вокалиста и китарист Марк Тремонти, познат още като част от рок групите Creed и Alter Bridge. Музикантът е световно признат и е носител на редица отличия, сред които награда Grammy за сингълът на Creed "With Arms Wide Open", обявен е за "Китарист на годината" три поредни години от Guitar World, а през 2011 година списание Total Guitar го определя като четвъртия най-велик хеви метъл китарист на всички времена.

Членове на Tremonti са още ритъм китаристът Ерик Фридман и барабанистът Гарет Уитлок. Дебютният албум на групата All I Was излиза през юли 2012. Следват още два студийни албума - Cauterize (2015) и Dust (2016). Фестивалът Hills Of Rock 2018 ще се проведе за втора поредна година като част от програмата на "Пловдив 2019" на 20, 21 и 22 юли около Гребната база в Пловдив. Припомняме ви, че билетите са без промяна от 01.01.2018 до 20.03.2018 и са на цени както следва:



- двудневен билет за Hills Of Rock - 90 лева

- Iron Maiden - 80 лева

- Hills Of Rock + Iron Maiden - комбиниран билет за трите дни - 140 лева.