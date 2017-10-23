Êðàé íà öèãàíèÿòà â "Òðàêèÿ"! Â ñèëà âëèçàò íîâè ìåðêè çà áëîêîâåòå!

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 09:48 / 25.01.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Êìåòúò íà "Òðàêèÿ" Êîñòàäèí Äèìèòðîâ óâåäîìÿâà æèòåëèòå íà ðàéîíà, ÷å å èçãîòâåíà ñõåìà çà öâåòîâî îôîðìëåíèå íà ôàñàäèòå. Öåëòà å ñèíõðîíèçèðàíå íà èçãëåäà â ñúîòâåòñòâèå ñ îêîëíàòà ñðåäà è ïîäîáðÿâàíå íà àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåíèÿ îáðàç íà ñãðàäèòå íà òåðèòîðèÿòà íà ðàéîí "Òðàêèÿ".

"Âúâ âðúçêà ñ ïðåäïðèåòàòà èíèöèàòèâà ïðèçîâàâàìå ïðåäè èçâúðøâàíå íà ðåìîíò èëè ïðîìÿíà â öâåòà íà ñãðàäèòå óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò/óïðàâèòåëÿò íà åòàæíàòà ñîáñòâåíîñò èëè ñîáñòâåíèêúò íà ñãðàäàòà äà èçáåðàò öâÿò ïî îïðåäåëåíàòà ñõåìà, êàòî ñúãëàñóâàò òîâà è ñ ãëàâíèÿ àðõèòåêò íà ðàéîíà", êàçà Êîñòàäèí Äèìèòðîâ.

Ñ ïðåäëàãàíèòå âúçìîæíîñòè ïî ñõåìàòà çà öâåòîâî îôîðìëåíèå çàèíòåðåñîâàíèòå ìîãàò äà ñå çàïîçíàÿò ïðè ãëàâíèÿ àðõèòåêò íà "Òðàêèÿ" â ñòàÿ ¹312 â àäìèíèñòðàòèâíàòà ñãðàäà íà êìåòñòâîòî íà áóë. "Îñâîáîæäåíèå" ¹63.



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