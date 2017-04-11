Îäîáðèõà ïðîìÿíàòà íà ðåãóëàöèè çàðàäè íîâèÿ ìîñò â Ïëîâäèâ

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"Ïî ïëàí çàïî÷âà îò áóë. "Êîïðèâùèöà" ñ åäíî ãîëÿìî êðúãîâî, ïðåìèíàâà íàä ðåêà "Ìàðèöà", íàä "Ìàðèöà ñåâåð", ïîêðàé ñòàäèîí "Ìàðèöà" è èçëèçà íà áóë. Áúëãàðèÿ", îïèñà ìîñòà êìåòúò ïðåäè äíè. Ïî äóìèòå ìó öåëèÿò ïðîåêò å íàïðàâåí òàêà, ÷å äà ïîçâîëÿâà íàäãðàæäàíå, êàòî ñëåäâàùèÿò åòàï å èçãðàæäàíåòî íà îùå 3-êèëîìåòðîâ ïúò, èçëèçàù ïðè ðàçñàäíèêà íà "Ãîëÿìîêîíàðñêî øîñå" â çåìëèùåòî íà îáùèíà "Ìàðèöà".
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