Îäîáðèõà ïðîìÿíàòà íà ðåãóëàöèè çàðàäè íîâèÿ ìîñò â Ïëîâäèâ

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 10:32 / 23.01.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Íà ïúðâàòà ñè çà ãîäèíàòà ñåñèÿ äíåñ Ïëîâäèâñêèÿò îáùèíñêè ñúâåò ðàçãëåäà è îäîáðè ïðîåêòà çà ïðîìÿíà íà ïëàíà è ðåãóëàöèÿòà íà îáåêò "Íîâ ïúòåí ìîñò íàä ðåêà Ìàðèöà ñ ðàçâðúçêè íà ïðîäúëæåíèåòî íà áóë. "Êîïðèâùèöà" - çàïàä â îáõâàòà íà Ïëîâäèâ". Òîâà ñòàíà ñ 46 ãëàñà "çà", ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg. Î÷àêâàíèÿòà è ïëàíîâåòå ñà íîâîòî ñúîðúæåíèå äà å íàé-äúëãèÿò ìîñò â ãðàäà ïîä òåïåòàòà.

"Ïî ïëàí çàïî÷âà îò áóë. "Êîïðèâùèöà" ñ åäíî ãîëÿìî êðúãîâî, ïðåìèíàâà íàä ðåêà "Ìàðèöà", íàä "Ìàðèöà ñåâåð", ïîêðàé ñòàäèîí "Ìàðèöà" è èçëèçà íà áóë. Áúëãàðèÿ", îïèñà ìîñòà êìåòúò ïðåäè äíè. Ïî äóìèòå ìó öåëèÿò ïðîåêò å íàïðàâåí òàêà, ÷å äà ïîçâîëÿâà íàäãðàæäàíå, êàòî ñëåäâàùèÿò åòàï å èçãðàæäàíåòî íà îùå 3-êèëîìåòðîâ ïúò, èçëèçàù ïðè ðàçñàäíèêà íà "Ãîëÿìîêîíàðñêî øîñå" â çåìëèùåòî íà îáùèíà "Ìàðèöà".



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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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10:07 / 23.01.2018
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Äíè íà õîëàíäñêîòî îáðàçîâàíèå 2018
09:30 / 23.01.2018
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Âå÷å å ÿñíî êàê è îò êàêâî ñà ïî÷èíàëè äâåòå æåíè â Ïëîâäèâ
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Ìåòåîðîëîçèòå ñòðåñíàõà Ïëîâäèâ! Åòî êàêâî î÷àêâà óòðå ãðàäà
14:44 / 21.01.2018
Ïàöèåíòêà: Áîëè ìå, íå èçäúðæàì! Ñåñòðàòà: Ìëúêâàé ìà, ùå òå áîëè åñòåñòâåíî! (ÂÈÄÅÎ)
20:17 / 22.01.2018
Â "Ñòîëèïèíîâî" ãðàáÿò ïàìïåðñè êàòî òîïúë õëÿá, íÿìà äà ïîâÿðâàòå çà êàêâî ãè ïîëçâàò
09:27 / 22.01.2018
Àáñîëþòåí ïîòðåñ! Ôåéñáóê ãðóïà â ïîäêðåïà íà Êàòÿ Ëåðöà ñèïå îáèäè, íàðè÷à íàðîäà "ñòàäî", ãàâðè ñå ñ óáèòèÿ ïîëèöàé!
17:54 / 22.01.2018
Äîáðàòà íîâèíà: Ìîì÷å ïàäíà â ëåäåíèòå âîäè íà Ãðåáíàòà, ìèíóâà÷è ãî ñïàñèõà ñ æèâà âåðèãà
08:47 / 21.01.2018
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14:01 / 22.01.2018
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