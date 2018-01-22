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Àáñîëþòåí ïîòðåñ! Ôåéñáóê ãðóïà â ïîäêðåïà íà Êàòÿ Ëåðöà ñèïå îáèäè, íàðè÷à íàðîäà "ñòàäî", ãàâðè ñå ñ óáèòèÿ ïîëèöàé!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 17:54 / 22.01.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Êàòÿ Ëåðöà è âäîâèöàòà íà óáèòèÿ ïîëèöàé (íà çàäåí ïëàí)
Ôåéñáóê ãðóïà ïðèçîâàâà ïëîâäèâ÷àíè çà ïîäêðåïà íà Êàòÿ Ëåðöà. Ïðèïîìíÿìå, ÷å ïëîâäèâ÷àíêàòà áå îñúäåíà íà 2 ãîäèíè è4 ìåñåöà çàòâîð çàðàäè òîâà, ÷å ïðåãàçè íà ìÿñòî ïîëèöàÿ Äåëÿí, äîêàòî òîé èçïúëíÿâà ñâîèòå ñëóæåáíè çàäúëæåíèÿ. Plovdiv24.bg ïóáëèêóâà áåç ðåäàêòîðñêà íàìåñà íÿêîè îò êîìåíòàðèòå â íåÿ.

"Õîðà, òðÿáâà äà áúäåì àêòèâíè, íå ñàìî â òàçè ãðóïà, à â èíòåðíåò ïðîñòðàíñòâîòî! Ìèñëÿ, ÷å ìîæåì, äà "ïðåáîðèì" æóðíàëèñòè÷åñêèòå âíóøåíèÿ ó íàðîäà! Íàðîäúò å åäíî ñòàäî! Êúäåòî äóõíå âÿòúðúò, òîé âúðâè ñ íåãî. Êîãàòî ñúäúò îïðàâäàå ã-æà Ëåðöà è ñå èçëåçå ñ ÿñíî è àäåêâàòíî ñòàíîâèùå, ùå çàïåÿò äðóãà ïåñåí! "Òúëïàòà å íàé-ëîøèÿò ñúäèÿ" - Ëóöèé Àíåé Ñåíåêà. Ïîëèöàèòå â íà÷àëîòî ìúë÷àõà è íå ïðàâåõà êîìåíòàðè, äîêàòî íå âèäÿõà íàêúäå òðúãâàò ìåäèè (êúäåòî ëåñíî ìîæå íÿêîé íà÷àëíèê, äà å ïîìîëèë çà óñëóãà) è çàïî÷íàõà àòàêà. 

Òå íå êàçâàò, ÷å êîëåãàòà èì å íàðóøèë çàêîíà, êàòî å èçìèíàë 10-12 ìåòðà ðàçñòîÿíèå îò ìÿñòîòî, íà êîåòî òðÿáâà äà å! Åäèí àâòîìîáèë ñè èìà ìàñà. Äîðè ñ 20 êì/÷. äà ñå äâèæè, êîãàòî âíåçàïíî ñå õâúðëè íÿêîé ïðåä íåãî, òî âðåìåòî çà ðåàêöèÿ å 0, à ñêîðîñòòà å äîñòàòú÷íà, çà äà óáèå ÷îâåê... êîëêî å åäèí ÷îâåê, ïàäà, óäðÿ ñè ãëàâàòà è äîòàì. Òàêà ÷å, äîðè è ñ 5 êì/÷, äà ñå å äâèæèëà ã-æà Ëåðöà, òÿ ïàê ùåøå äà áëúñíå ïîëèöàÿ, çàùîòî òîé å äåéñòâàë êàòî íÿêîå äåòå íà 3 ãîäèíè, íî è òå ñà ïî-óìíè, çíàÿò, äà íå ïðåñè÷àò, êîãàòî èäâà êîëà. 

Ïîâå÷åòî ñà øîôüîðè è ìå ðàçáèðàòå! Òàçè ñëó÷êà ìîæå äà ñå ñëó÷è íà âñåêè åäèí âîäà÷, ïîñëå ùå ìó êàçâàìå "óáèåö ëè"? Ùå ãî ñî÷èì ñ ïðúñò? Äàëè ñïîðåä âàñ òàçè ñëó÷êà å ðàâíîñèëíà íà ñëó÷àÿ ñ øåñòîðíîòî óáèéñòâî, êúäåòî å óìèøëåíî è ñúçíàòåëíî èçâúðøåíî? Íå ìèñëÿ, ÷å ã-æà Ëåðöà å óáèåö (êàêòî ÿ íàðè÷àò â èíòåðíåò) è òîâà, äà å ÿñíî! Ïðèÿòåëè, ïèøåòå ïî èíòåðíåò ôîðóìè, äî ìåäèè, íåêà ñå âèäè, ÷å íå âñè÷êè ñà ñòàäî, êúäåòî ïîâòàðÿ åäíà ëúæà! Ùå îáîðèì ëúæèòå! Ñïîðåä ìåí å ìíîãî âàæíî çà ïðîöåñà, çàùîòî ñëó÷àÿ äîáè ãîëÿìà ãëàñíîñò! 

Ïîëèöàèòå ïîëçâàò åäíà è ñúùà îïîðíà òî÷êà: "Òîé èìàë äåöà". Àìè êàòî å èìàë äåöà, äà å ìèñëèë çà òÿõ, ïðåäè äà ñå ìåòíå ïðåä êîëàòà è ïðè òîâà óìèøëåíî! Ïî ìåäèèòå ñå ïîëçâà äðóãà îïîðíà òî÷êà - ÷å Êàòÿ "êàðàëà áåç êíèæêà", "íå ñå èìàëà çà âèíîâíà". Âñè÷êè òåçè çàãëàâèÿ ñà ìàíèïóëàòèâíè è öåëÿò ðåàêöèÿ îò ïðîñòèÿ íàðîä. Ïúðâî, êàêâî çíà÷è äà êàðàø áåç êíèæêà? Êîãàòî ñòàíå ÏÒÏ, îò ÊÀÒ, âçèìàò êîíòðîëíèÿ òàëîí è êàðàø ñ àêòà, êîãàòî ïëàòèø ãëîáàòà, âðúùàò êîíòðîëíèÿ òàëîí (àêî íÿìà íÿêàêâî íàêàçàíèå îò ñîðòà íà - 1 ìåñåö ëèøàâàíå îò ïðàâî íà óïðàâëåíèå íà ÌÏÑ.). 

Â ñëó÷àÿ, Êàòÿ íå å êàðàëà áåç ñâèäåòåëñòâî çà óïðàâëåíèå (äîêîëêîòî ìè ñòàíà ÿñíî) Âòîðî - íÿìà êàê äà ñå ÷óâñòâà âèíîâíà, çà òîâà ÷å íÿêîé å ðåøèë äà ñå ñàìîóáèå, êàòî ñêî÷è ïðåä êîëàòà è! ßïîíöèòå ãî ðàçáðàõà îòäàâíà è ãî ïðèëàãàò äîáðå... Êîãàòî êîëà ñå äâèæè ïî ïúòÿ ñè è áëúñíå ïåøåõîäåö, ïî÷òè âèíàãè âèíîâåí å ïåøåõîäåöúò. Êàçâàò òàêà: Âîäà÷úò ìîæå è äà å ïèÿí, ìîæå äà ìó å ëîøî, ìîæå àâòîìîáèëúò äà ìó ñå å ðàçâàëèë âíåçàïíî è äà íå ìîæå äà ñïðå, òè, ïåøåõîäåöî, êàòî âèäÿ, ÷å íå íàìàëÿ, çàùî ìèíà ïðåä íåãî? 

Äðóãî âàæíî å è ìàñàòà! Çàùî íèêîé íå ñî÷è ìàøèíèñòèòå, êîãàòî áëúñíàò íÿêîé ñ âëàêà? Çàùî íå ãè íàðè÷àò óáèéöè? Çàùîòî òå íÿìà êàêâî äà íàïðàâÿò â ñëó÷àÿ, ñúùî, êàêòî å íÿìàëî êàêâî äà íàïðàâè ã-æà Ëåðöà íà ñêî÷èëèÿ ïðåä êîëàòà è ïîëèöàé... ïðîñòî íå è è å äàë âúçìîæíîñò çà äåéñòâèå!"

Äðóãè ïîääðúæíèöè íà Ëåðöà ÿ îïèñâàò êàòî ïðåêðàñåí, âñåîòäàåí ÷îâåê è íåâèííà æåíà, ïîäëîæåíà íà èçïèòàíèå â äîêàçâàíå íà ñâîÿòà ïðàâîòà. 

"Ïîçíàâàì ëè÷íî Êàòÿ Ëåðöà, òÿ å ïî÷òåíà,ãðèæîâíà ìàéêà è ìíîãî ñúâåñòåí ÷îâåê. Çà ìåí êàòåãîðè÷íî å íåâèííà çà òîçè íåëåï èíöèäåíò! Ïîäêðåïÿì íåâèííîñòòà é ñ öÿëîòî ñè ñúðöå!!!", "Áúäè ñèëíà, Êàòå, íèå ñìå ñ òåá! Òè ñè íåâèííà. Ùå ãî äîêàæåø!", ãëàñÿò ïîâå÷åòî êîìåíòàðè. Äðóãè ïúê ñòèãàò äî ñëåäíèòå çàêëþ÷åíèÿ: 

"Âèíà íÿìàø êàêâà ìó å ðàáîòàòà íà ïîëèöàÿò äà ñêà÷à âúðõó êîëèòå íà õîðàòà???"



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 50
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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Òàêà å,íî áèâà ëè òîëêîâà íàãëîñò è áåçî÷èå,òÿ ïðîäúëæàâà äà íàðóøàâà çàêîíà
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Òîçè äåí â ïàðêà èìàøå ñúáîð è öÿëàòà äÿñíà ëåíòà áå ïðåâúðíàòà â ïàðêèíã, ïîëèöàèòå íàñî÷âàõà õîðàòà êúäå äà ïàðêèðàò è ñàìî íàïúëíî è òîòàëíî ìàëîóìåí ÷îâåê èëè êàìèêàäçå êà÷èëî ñå íà êîëà ñúñ ñúçíàíèå äà óáèâà ìîæå äà êàðà ñ íàä 20-30 êì ïðè óñëîâèå, ÷å íàâñÿêúäå ùúêàõà õîðà ñëèçàùè îò àâòîìîáèëèòå. Òîâà äà ñå íàïðàâè è òàêàâà ãðóïà å öèíèçúì!
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Ñëåä êàòî ãðóïàòà çàñòàâà çàä íåÿ äà âçåìàò äà è ãëåäàò äåòåòî, à òÿ äà õîäè êúäåòî è å ìÿñòîòî ðŸ˜¡
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Ìàé íà áàÿ ïëàòåíè êëàâèøíè êëàêüîðè å ïëàòèëà òàÿ Êàòÿ Ôëüîðöà,òà äà èçëåçíå ñóõà.Ïîæåëàâàì èì äà ìèíàò îò ñòðàíàòà íà ïîëèöàÿ,òîãàâà ùå âèäÿò äàëè å ïðèÿòíî
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Òàçè ðàáîòà íà çàïàä ñå âúðøè ñ ïàòðóëêàòà. Íÿìà ïàëêàäæèéñêè èçïúëíåíèÿ, íÿìà 20ëâ, íÿìà áàé òîøî. Ëîøî å, ÷å å çàãèíàë, íî íà íåãî ìó å íàðåäåíî îò íÿêîé äà âúðøè òî÷íî êàêâîòî å âúðøèë, çà äà ìó çàíåñå è íà íåãî. Ôëüîðöàòà å êàðàëà ñ 200êì, ìîæåëî å äà áëúñíå âñåêè, âúïðîñ íà âðåìå å áèëî äà áëúñíå íÿêîé, òîé å èìàë ëîøèÿ êúñìåò. Ñåãà ìàøèíèñòêàòà ñ âëàêà å äàëà ïî 20ëâ íà íÿêàêâè èäèîòè äà ÿ çàùèòàâàò â ñóðàò òåôòåðà. Òîâà íà òÿõ èì å áîæåñòâîòî, åäèí ëàéíÿí ñàéò ïúëåí ñ ðåêëàìè è èçìàìíèöè, øîïíàòè ñíèìêè íà êèôëè è ïèøìàí ìóòðè÷êè, çà òÿõ å íàé-âàæíî êîëêî çîìáèòà ñ äâóöèôðåíî IQ, ñà õàðåñàëè íà íÿêîé åäè êàêâî ñè. Âñÿêà íàïèñàíà ïðîñòîòèÿ òàì ñòàâà ñâåòîâåí äåáàò. Òîâà å îâ÷àòà ïñèõèêà. Íî çà òÿõ å íàé-âàæíîòî ìÿñòî. Ïîñëåäíà èíñòàíöèÿ. Ñ åäíà äóìà Áúëãàðèÿ. Äàé íà êîìóíèñòà àâòîìîáèë è òåõíîëîãèè è ìó ãëåäàé ñåèðà.
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Ùî çà ìàëîóìíèöè èìà ïî òàÿ çåìÿ... êàðàëà å ñ 99 êèëîìåòðà â ÷àñ, ïî-âåðîÿòíî ñ ïîâå÷å... áëúñíàëà å è å óáèëà ÷îâåê... ãðàì íå è ïóêà... è ñå íàìèðàò õîðà, êîèòî äà ÿ îïðàâäàâàò ? Àìè àêî óòðå áëúñíå è óáèå ñèíà/äúùåðÿ âè, ïàê ëè ùå ÿ îïðàâäàâàòå ? Èìà ñè çàêîíè - âàæàò çà âñè÷êè, à òÿ íå ãè å ñïàçèëà, ñ êîåòî å ïðè÷èíèëà ñìúðò íà ìëàä ÷îâåê. Íÿìà âòîðà ãëåäíà òî÷êà. Èìà íàêàçàíèå è òî òðÿáâà äà å ñåðèîçíî !
penata
Ðàáîòÿ çà ñåáå ñè,à ùîì ðàáîòÿ,òîâà å äîáðå !
íà 22.01.2018 ã.
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"80 %" îò êîìåíòèðàùèòå...êðàé íà öèòàòà !
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Òöòöò.... ùå ñå ïðå÷óêàò çà 20 ëâ áå.... âñåêè çíàå çàùî âäèãàò ïàëêàòà è èçêà÷àò êàòî êàñïúðè îò õðàñòèòå!! ÍÅ ïîäêðåïÿì Ëåðöà ëè å ìåðöà ëè åå.... âèíîâíà å ÍÅÊÀ ËÅÆÈ ìíîãî ãîäèíè â çàòâîðà! Íî è íà ìåí êàêòî è íà âñåêè îò âàñ ìîæå äà ñå ñëó÷è äà èçêî÷è íÿêîé êàòàäæèÿ îò òúìíîòî. Ñëó÷âàëî ìè ñå å íà íÿêîëêî ïúòè êàðàì ñ îêîëî 60 êì/÷ â ãðàäà, íå ïîâå÷å (ñìåÿ äà òâúðäÿ, ÷å ñïàçâàì çàêîíèòå) è èçêà÷àò îò íèùîòî àìà îò íèèèèùîòî. Åäèíèÿ ïúò ñïðÿõ äèðåêòíî íà ïëàòíîòî òîé èçêî÷è ïðåä êîëàòà ìè. Äðóãèÿ ïúò íà Êîïðèâùèöàïàê ñúùîòî.... êàêòî è äà å óìðÿëèÿ óìðÿë, âèíîâíèÿ äà ñè íîñè îòãîâîðíîñòòà!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Âå÷å å ÿñíî êàê è îò êàêâî ñà ïî÷èíàëè äâåòå æåíè â Ïëîâäèâ
21:09 / 22.01.2018
Ïîòðîøåíà êîëà, ðàçáèòà ãàðà è ïîëîìåí èíâåíòàð íà çàâåäåíèå! Òîâ...
20:31 / 22.01.2018
Ôèêè, Êàìåëèÿ è Àçèñ - ïîðåäíàòà çâåçäíà ñåäìèöà âè î÷àêâà â Mega...
16:22 / 22.01.2018
Èçêëþ÷èòåëíî òàëàíòëèâà àêòðèñà å åäíà îò äâåòå æåíè, îòêðèòè ìúð...
14:01 / 22.01.2018
Ìèñòåðèîçíà äâîéíà ñìúðò â Ïëîâäèâ! Ìàéêà è äúùåðÿ îòêðèòè ìúðòâè...
13:13 / 22.01.2018
Òîòåâ çà ïàðòèÿòà íà Äàíè Êàíàçèðåâà: Òó ñà â îïîçèöèÿ, òó íå!
14:12 / 22.01.2018

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Âèæ îùå:
Ìåòåîðîëîçèòå ñòðåñíàõà Ïëîâäèâ! Åòî êàêâî î÷àêâà óòðå ãðàäà
14:44 / 21.01.2018
Äîáðàòà íîâèíà: Ìîì÷å ïàäíà â ëåäåíèòå âîäè íà Ãðåáíàòà, ìèíóâà÷è ãî ñïàñèõà ñ æèâà âåðèãà
08:47 / 21.01.2018
Â "Ñòîëèïèíîâî" ãðàáÿò ïàìïåðñè êàòî òîïúë õëÿá, íÿìà äà ïîâÿðâàòå çà êàêâî ãè ïîëçâàò
09:27 / 22.01.2018
Ïðîìåíÿò ðåãóëàöèè çàðàäè èçãðàæäàíåòî íà íàé-äúëãèÿ ïëîâäèâñêè ìîñò
16:10 / 21.01.2018
Èçêëþ÷èòåëíî òàëàíòëèâà àêòðèñà å åäíà îò äâåòå æåíè, îòêðèòè ìúðòâè â Ïëîâäèâ
14:01 / 22.01.2018
Ïðåäåïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà â Ïëîâäèâ! Ó÷åíèöè: Õîäèì ñ ìàñêè, èìà ìíîãî áîëíè!
10:14 / 22.01.2018
Ìèñòåðèîçíà äâîéíà ñìúðò â Ïëîâäèâ! Ìàéêà è äúùåðÿ îòêðèòè ìúðòâè!
13:13 / 22.01.2018
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Ñåëåêöèÿ è çèìíà ïîäãîòîâêà íà Áîòåâ 2018 ã.
Òåæúê êðèìèíàëåí èíöèäåíò íà áóë. "Ñàíêò Ïåòåðáóðã" â Ïëîâäèâ!
Çèìà 2017/2018 ã.
ÁÊ Àêàäåìèê Ïëîâäèâ, ñåçîí 2017/2018
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