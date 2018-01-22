Àáñîëþòåí ïîòðåñ! Ôåéñáóê ãðóïà â ïîäêðåïà íà Êàòÿ Ëåðöà ñèïå îáèäè, íàðè÷à íàðîäà "ñòàäî", ãàâðè ñå ñ óáèòèÿ ïîëèöàé!

"Õîðà, òðÿáâà äà áúäåì àêòèâíè, íå ñàìî â òàçè ãðóïà, à â èíòåðíåò ïðîñòðàíñòâîòî! Ìèñëÿ, ÷å ìîæåì, äà "ïðåáîðèì" æóðíàëèñòè÷åñêèòå âíóøåíèÿ ó íàðîäà! Íàðîäúò å åäíî ñòàäî! Êúäåòî äóõíå âÿòúðúò, òîé âúðâè ñ íåãî. Êîãàòî ñúäúò îïðàâäàå ã-æà Ëåðöà è ñå èçëåçå ñ ÿñíî è àäåêâàòíî ñòàíîâèùå, ùå çàïåÿò äðóãà ïåñåí! "Òúëïàòà å íàé-ëîøèÿò ñúäèÿ" - Ëóöèé Àíåé Ñåíåêà. Ïîëèöàèòå â íà÷àëîòî ìúë÷àõà è íå ïðàâåõà êîìåíòàðè, äîêàòî íå âèäÿõà íàêúäå òðúãâàò ìåäèè (êúäåòî ëåñíî ìîæå íÿêîé íà÷àëíèê, äà å ïîìîëèë çà óñëóãà) è çàïî÷íàõà àòàêà.
Òå íå êàçâàò, ÷å êîëåãàòà èì å íàðóøèë çàêîíà, êàòî å èçìèíàë 10-12 ìåòðà ðàçñòîÿíèå îò ìÿñòîòî, íà êîåòî òðÿáâà äà å! Åäèí àâòîìîáèë ñè èìà ìàñà. Äîðè ñ 20 êì/÷. äà ñå äâèæè, êîãàòî âíåçàïíî ñå õâúðëè íÿêîé ïðåä íåãî, òî âðåìåòî çà ðåàêöèÿ å 0, à ñêîðîñòòà å äîñòàòú÷íà, çà äà óáèå ÷îâåê... êîëêî å åäèí ÷îâåê, ïàäà, óäðÿ ñè ãëàâàòà è äîòàì. Òàêà ÷å, äîðè è ñ 5 êì/÷, äà ñå å äâèæèëà ã-æà Ëåðöà, òÿ ïàê ùåøå äà áëúñíå ïîëèöàÿ, çàùîòî òîé å äåéñòâàë êàòî íÿêîå äåòå íà 3 ãîäèíè, íî è òå ñà ïî-óìíè, çíàÿò, äà íå ïðåñè÷àò, êîãàòî èäâà êîëà.
Ïîâå÷åòî ñà øîôüîðè è ìå ðàçáèðàòå! Òàçè ñëó÷êà ìîæå äà ñå ñëó÷è íà âñåêè åäèí âîäà÷, ïîñëå ùå ìó êàçâàìå "óáèåö ëè"? Ùå ãî ñî÷èì ñ ïðúñò? Äàëè ñïîðåä âàñ òàçè ñëó÷êà å ðàâíîñèëíà íà ñëó÷àÿ ñ øåñòîðíîòî óáèéñòâî, êúäåòî å óìèøëåíî è ñúçíàòåëíî èçâúðøåíî? Íå ìèñëÿ, ÷å ã-æà Ëåðöà å óáèåö (êàêòî ÿ íàðè÷àò â èíòåðíåò) è òîâà, äà å ÿñíî! Ïðèÿòåëè, ïèøåòå ïî èíòåðíåò ôîðóìè, äî ìåäèè, íåêà ñå âèäè, ÷å íå âñè÷êè ñà ñòàäî, êúäåòî ïîâòàðÿ åäíà ëúæà! Ùå îáîðèì ëúæèòå! Ñïîðåä ìåí å ìíîãî âàæíî çà ïðîöåñà, çàùîòî ñëó÷àÿ äîáè ãîëÿìà ãëàñíîñò!
Ïîëèöàèòå ïîëçâàò åäíà è ñúùà îïîðíà òî÷êà: "Òîé èìàë äåöà". Àìè êàòî å èìàë äåöà, äà å ìèñëèë çà òÿõ, ïðåäè äà ñå ìåòíå ïðåä êîëàòà è ïðè òîâà óìèøëåíî! Ïî ìåäèèòå ñå ïîëçâà äðóãà îïîðíà òî÷êà - ÷å Êàòÿ "êàðàëà áåç êíèæêà", "íå ñå èìàëà çà âèíîâíà". Âñè÷êè òåçè çàãëàâèÿ ñà ìàíèïóëàòèâíè è öåëÿò ðåàêöèÿ îò ïðîñòèÿ íàðîä. Ïúðâî, êàêâî çíà÷è äà êàðàø áåç êíèæêà? Êîãàòî ñòàíå ÏÒÏ, îò ÊÀÒ, âçèìàò êîíòðîëíèÿ òàëîí è êàðàø ñ àêòà, êîãàòî ïëàòèø ãëîáàòà, âðúùàò êîíòðîëíèÿ òàëîí (àêî íÿìà íÿêàêâî íàêàçàíèå îò ñîðòà íà - 1 ìåñåö ëèøàâàíå îò ïðàâî íà óïðàâëåíèå íà ÌÏÑ.).
Â ñëó÷àÿ, Êàòÿ íå å êàðàëà áåç ñâèäåòåëñòâî çà óïðàâëåíèå (äîêîëêîòî ìè ñòàíà ÿñíî) Âòîðî - íÿìà êàê äà ñå ÷óâñòâà âèíîâíà, çà òîâà ÷å íÿêîé å ðåøèë äà ñå ñàìîóáèå, êàòî ñêî÷è ïðåä êîëàòà è! ßïîíöèòå ãî ðàçáðàõà îòäàâíà è ãî ïðèëàãàò äîáðå... Êîãàòî êîëà ñå äâèæè ïî ïúòÿ ñè è áëúñíå ïåøåõîäåö, ïî÷òè âèíàãè âèíîâåí å ïåøåõîäåöúò. Êàçâàò òàêà: Âîäà÷úò ìîæå è äà å ïèÿí, ìîæå äà ìó å ëîøî, ìîæå àâòîìîáèëúò äà ìó ñå å ðàçâàëèë âíåçàïíî è äà íå ìîæå äà ñïðå, òè, ïåøåõîäåöî, êàòî âèäÿ, ÷å íå íàìàëÿ, çàùî ìèíà ïðåä íåãî?
Äðóãî âàæíî å è ìàñàòà! Çàùî íèêîé íå ñî÷è ìàøèíèñòèòå, êîãàòî áëúñíàò íÿêîé ñ âëàêà? Çàùî íå ãè íàðè÷àò óáèéöè? Çàùîòî òå íÿìà êàêâî äà íàïðàâÿò â ñëó÷àÿ, ñúùî, êàêòî å íÿìàëî êàêâî äà íàïðàâè ã-æà Ëåðöà íà ñêî÷èëèÿ ïðåä êîëàòà è ïîëèöàé... ïðîñòî íå è è å äàë âúçìîæíîñò çà äåéñòâèå!"
Äðóãè ïîääðúæíèöè íà Ëåðöà ÿ îïèñâàò êàòî ïðåêðàñåí, âñåîòäàåí ÷îâåê è íåâèííà æåíà, ïîäëîæåíà íà èçïèòàíèå â äîêàçâàíå íà ñâîÿòà ïðàâîòà.
"Ïîçíàâàì ëè÷íî Êàòÿ Ëåðöà, òÿ å ïî÷òåíà,ãðèæîâíà ìàéêà è ìíîãî ñúâåñòåí ÷îâåê. Çà ìåí êàòåãîðè÷íî å íåâèííà çà òîçè íåëåï èíöèäåíò! Ïîäêðåïÿì íåâèííîñòòà é ñ öÿëîòî ñè ñúðöå!!!", "Áúäè ñèëíà, Êàòå, íèå ñìå ñ òåá! Òè ñè íåâèííà. Ùå ãî äîêàæåø!", ãëàñÿò ïîâå÷åòî êîìåíòàðè. Äðóãè ïúê ñòèãàò äî ñëåäíèòå çàêëþ÷åíèÿ:
"Âèíà íÿìàø êàêâà ìó å ðàáîòàòà íà ïîëèöàÿò äà ñêà÷à âúðõó êîëèòå íà õîðàòà???"