ÀÏÈ ùå ïðàâè êðúãîâîòî äî êàðàóëêàòà íà ïúòÿ çà Àñåíîâãðàä

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 08:55 / 21.01.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Êàòî öÿëî êðúãîâîòî êðúñòîâèùå å ÷àñò îò ãîëåìèÿ ïðîåêò çà Þãîèçòî÷íèÿ îáõîä íà Ïëîâäèâ. Òî îáà÷å å êëþ÷îâ åëåìåíò è â ïðîåêòà çà ïúòÿ Ïëîâäèâ - Àñåíîâãðàä, êîéòî ïúê å íàïðåäíàë äî åòàï, â êîéòî ñòðîèòåëñòâîòî íà òîâà êðúãîâî êðúñòîâèùå äà å îò êëþ÷îâî çíà÷åíèå. 

Ïîäïèñàíîòî îò ñòðàíà íà ÀÏÈ ñïîðàçóìåíèå âå÷å å ïðèñòèãíàëî â Îáùèíàòà, íà ñåñèÿ ïðåç ñëåäâàùàòà ñåäìèöà ïúê Îáùèíñêèÿò ñúâåò òðÿáâà äà îäîáðè ñïîðàçóìåíèåòî è îò ïëîâäèâñêà ñòðàíà. 


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Äà âè ****ìàéêà ... ñëîæåòå íà âñÿêúäå êðúãîâè.. È äà íå çàáðàâèòå ,15ñåòå ëåãíàëè ïîëèöàÿ.. È íÿìà íóæäà äà ñà ïîëåãàòè, 50 ñàíòà íàãîðå å äîáðå.. ðŸ˜ ðŸ˜ ðŸ˜¡ íÿìà äà íàïðàâèòå óëèöèòå, áîêëóöè òàêèâà ... ðŸ˜ ðŸ˜¡
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