© виж галерията След като стана първият български изпълнител, отличен с престижната европейска награда "EBBA" (European Border Breakers Award), на 15-тата официална церемония по връчването на т.нар. европейски "Грами" на 17 януари в Грьонинген, Холандия, Кристиан Костов получи и голямата награда "EBBA" - "Избор на публиката". Нейни носители са световни звезди като Adele, Dua Lipa, ZAZ, Kodaline, Era Istrefi и др. Кристиан Костов се пребори за отличието след онлайн гласуване в конкуренция с останалите 9 наградени европейски изпълнители. Това са артисти, постигнали изключителен успех извън границите на собствените си държави: победителят в "Евровизия 2017" - Salvador Sobral, Alice Merton от Германия, Alma от Финландия, белгийката Blanche - 4-та в "Евровизия 2017", групата "Off Bloom" от Дания, норвежката певица Sigrid, шведката Scott, френското дуо "The Blaze" и английският музикант Dario Darnell, известен с псевдонима Youngr.



Освен с красиво изпълнение на Beautiful Mess в аранжимент за пиано и виолончело, по време на церемонията Кристиан изненада публиката и с класиката Bring It All Home To Me в дует с британската звезда Youngr под акомпанимента на самия водещ на събитието Jools Holland.



Минути след емоционалния финал, Кристиан сподели пред БНР: "Много съм горд, че България най-накрая спечели! Аз мисля, че го заслужаваме, но честно казано, това не е моя лична победа. Това е победа за всички хора, които са гласували за мен. Много съм благодарен, защото няма как да купиш такова нещо. Хората или гласуват, или не. Явно са повярвали в мен, а това е най-важното. Благодаря ви много!"



Наградите "EBBA" са част от уникалния за Европа фестивал за поп и рок музика "Евросоник". Те са подкрепени от Европейската комисия по програмата "Creative Europe" и се осъществяват с медийната подкрепа на Европейския съюз за радио и телевизия, ЕBU. Партньор за България е Българското национално радио.