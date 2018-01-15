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Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
íà 15.01.2018 ã.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Íà áóë. "Äóíàâ" ïîëèöàè èçíåíàäàõà ñóïåð ïèÿí øîôüîð
22:12 / 15.01.2018
Êîëàòà å ðÿçàíà, çà äà áúäå èçâàäåí øîôüîðúò ñ îòíåòà êíèæêà
21:58 / 15.01.2018
Òåæêà êàòàñòðîôà ñòàíà ïðåäè ìèíóòè íà Êîìàòåâñêèÿ âúçåë
21:06 / 15.01.2018
Ïóñêàò ó÷åíèöèòå â Ïëîâäèâ â ãðèïíà âàêàíöèÿ â êðàÿ íà ñåäìèöàòà?...
16:37 / 15.01.2018
Ó÷åíèöè îò Ïëîâäèâ îðãàíèçèðàò ïðîòåñò, èñêàò ãðèïíà âàêàíöèÿ!
17:32 / 15.01.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ïóñêàò ó÷åíèöèòå â Ïëîâäèâ â ãðèïíà âàêàíöèÿ â êðàÿ íà ñåäìèöàòà?
16:37 / 15.01.2018
Ðàçáðà ñå îò êàêâî å ïî÷èíàë ìúæúò äî ðåñòîðàíò "Äàÿíà"
17:19 / 14.01.2018
Ìúæ çàãèíà â êîëàòà ñè íà ïàðêèíãà ïðåä "Êàóôëàíä" â "Òðàêèÿ"
13:18 / 15.01.2018
Îïàñíîñò! Êîéòî èìà èíôîðìàöèÿ çà òàçè æåíà, äà ñå ñâúðæå ñ ïîëèöèÿòà!
09:44 / 15.01.2018
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