На 46 г. внезапно почина много известна вокалистка (ВИДЕО)

© Вокалистката на рок групата The Cranberries Долорес О'Риърдън е починала внезапно на 46 години, съобщи агенция "Ройтерс", позовавайки се на ирландската държавна телевизия. О'Риърдън е била в Лондон, за да прави записи, съобщиха от екипа й.

Групата набра популярност през деветдесетте още с първия си албум Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? и ще бъде запомнена с песента Zombie от втория си албум No Need to Argue. Самата О'Риърдън започна и солова кариера през 2007 г., а през 2009 г. след шестгодишна пауза The Cranberries се събраха отново.