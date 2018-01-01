ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
|"×èñòîòà": Îáðàáîòèõìå âñè÷êè îñíîâíè ïúòíè àðòåðèè
Àêòóàëíà èíôîðìàöèÿ çà çèìíàòà îáñòàíîâêà â ãðàäà ïîä òåïåòàòà äàäå øåôúò íà "×èñòîòà" Èâàí Ñòîÿíîâ, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg. Îáðàáîòèõìå âñè÷êè îñíîâíè ïúòíè àðòåðèè, öåëòà íè áå äà íå ñå ïîëó÷àâà çàëåäÿâàíå. È äíåñ ïðåç äåíÿ î÷àêâàìå íèñêè òåìïåðàòóðè, âúâ âòîðíèê ñå î÷àêâà çàòîïëÿíå, îáÿñíè òîé. Ïëîâäèâ å çàïàñåí ñúñ ñîë, íà ðàçïîëîæåíèå ïðåç çèìàòà ñà 4000 òîíà, óñïîêîè Ñòîÿíîâ. Êàêâî îùå êàçà øåôúò íà "×èñòîòà" - âèæòå âúâ âèäåîòî!
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 124
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/21 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (2)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 2 ÷. è 1 ìèí.
0
ïðåäè 5 ÷. è 29 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Èçâåñòåí ïëîâäèâñêè àäâîêàò ÿ çàãàçè ìíîãî ñåðèîçíî!
16:56 / 15.01.2018
Ïóñêàò ó÷åíèöèòå â Ïëîâäèâ â ãðèïíà âàêàíöèÿ â êðàÿ íà ñåäìèöàòà?...
16:37 / 15.01.2018
Ó÷åíèöè îò Ïëîâäèâ îðãàíèçèðàò ïðîòåñò, èñêàò ãðèïíà âàêàíöèÿ!
17:32 / 15.01.2018
Êàìèîí ïîìåòå äúðâî íà óë. "Ëåéäè Ñòðàíãôîðä"
17:17 / 15.01.2018
"Ãàëàêñè Èíâåñòìúíò Ãðóï" ïðèâëè÷à áèçíåñà â Ïëîâäèâ ñ ìîäåðíà èí...
15:48 / 15.01.2018
Âàæíè ïðîìåíè â ìàðøðóòèòå íà íÿêîëêî ëèíèè îò ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò...
19:13 / 15.01.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
"Æúëò" êîä çà ñíÿã â îñåì îáëàñòè, âåùàÿò íàâÿâàíèÿ è ïðåñïè!
08:28 / 13.01.2018
Ðàçáðà ñå îò êàêâî å ïî÷èíàë ìúæúò äî ðåñòîðàíò "Äàÿíà"
17:19 / 14.01.2018
Ãðèï! Óâåëè÷àâà ñå áðîÿò íà îòñúñòâàùèòå ó÷åíèöè â ïëîâäèâñêèòå ó÷èëèùà
10:47 / 13.01.2018
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS