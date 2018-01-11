Â Ïëîâäèâ áîëíèòå îò ãðèï ñà ïîâå÷å îò ñðåäíîòî çà ñòðàíàòà, èäâà ëè âàêàíöèÿ?

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 19:45 / 11.01.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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ÐÇÈ Ïëîâäèâ èçïðàòè ñïåöèàëíî ïèñìî ñ ïðåïîðúêè è ìåðêè çà îâëàäÿâàíå ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà ãðèïà â ãðàäà, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg. To å àäðåñèðàíî äî âñè÷êè äèðåêòîðè íà äåòñêè çàâåäåíèÿ è ó÷èëèùà, äî ëå÷åáíèòå çàâåäåíèÿ, êàêòî è äî ãðàäñêàòà óïðàâà è êìåòîâåòå íà îáùèíè. Ñ öåë ïðåâåíöèÿ ñå ïðåóñòàíîâÿâàò ïëàíîâèòå êîíñóëòàöèè íà çäðàâè áðåìåííè æåíè è êúðìà÷êè, ñå ïîñî÷âà â íåãî. 

È îùå - ïðåóñòàíîâÿâà ñå ïðîâåæäàíå íà ïðîôèëàêòè÷íè ïðåãëåäè è èìóíèçàöèè; ïðåêðàòÿâàò ñå ñâèæäàíèÿòà â ëå÷åáíèòå çàâåäåíèÿ çà áîëíè÷íà ïîìîù. Ïðåïîðú÷âà ñå ïîâèøàâàíå âçèñêàòåëíîñòòà ïðè ïðîâåæäàíå íà ñóòðèøíèÿ ôèëòúð â äåòñêèòå çàâåäåíèÿ, íå ñå äîïóñêàò áîëíè äåöà è ïåðñîíàë. Ïîâèøàâà ñå âçèñêàòåëíîñòòà ïðè ñàíèòàðíèòå ìåðîïðèÿòèÿ â äåòñêèòå çàâåäåíèÿ è ó÷èëèùàòà, âêëþ÷èòåëíî äåçèíôåêöèîíåí ðåæèì è ÷åñòî ïðîâåòðÿâàíå. Íàëàãà ñå îáñëóæâàíå íà áîëíè îò ãðèï ïî äîìîâåòå.

Ïðè ðåãèñòðèðàíå íà ìíîæåñòâî ñëó÷àè íà îñòðî ðåñïèðàòîðíè çàáîëÿâàíèÿ ñ ãðèïîïîäîáíà êàðòèíà ïúê íåçàáàâíî òðÿáâà äà ñå èíôîðìèðà îòäåëúò ïî Ïðîòèâîåïèäåìè÷åí êîíòðîë. Êîíòàêòèòå ñà email pek_nzb@abv.bg, òåë. 0884/546-177 è 0884/357-658.

Îò ÐÇÈ - Ïëîâäèâ îò÷èòàò, ÷å îò íà÷àëîòî íà 2018-òà ãîäèíà â Ïëîâäèâñêà îáëàñò å çàâèøåíà çàáîëåâàåìîñòòà îò îñòðè ðåñïèðàòîðíè çàáîëÿâàíèÿ è òàêèâà ïðîòè÷àùè ñ åíòåðîêîëèòåí ñèíäðîì - êúì ìîìåíòà 121,71 íà õèëÿäà ïðè ñðåäíî çà ñòðàíàòà 118.88 íà õèëÿäà. Íàé-ãîëÿìà òÿ å ïðè äåöàòà îò 0 äî 4 è îò 5 äî 14 ãîäèíè. 


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10 ãîäèíè çàòâîð çà èçêëþ÷èòåëíî îïàñåí òèï, íàïàäàë æåíè â Ïëîâä...
15:11 / 11.01.2018
Êîëà ñå çàïàëè íà Ñòî÷íà ãàðà, ãëåäêàòà áå ñòðàøíè÷êà!
14:59 / 11.01.2018
Îôèöèàëíî! ÐÇÈ ñ èçâúíðåäíè ìåðêè çàðàäè ãðèïà â Ïëîâäèâ!
14:42 / 11.01.2018

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08:43 / 10.01.2018
Ñòðàøíî ìåëå êàòî ïî ôèëìèòå â ïîäëåçà íà "Ãëàäñòîí"! Èìà ðàíåíè!
11:53 / 11.01.2018
Ïëîâäèâñêè ãèíåêîëîçè èçâàäèõà 18-êèëîãðàìîâ òóìîð
12:29 / 10.01.2018
Êóðèîçíà êðàæáà â ïëîâäèâñêèÿ Áåâúðëè Õèëñ, ñîáñòâåíèêúò ñå õâàíà çà ãëàâàòà (ÂÈÄÅÎ)
09:08 / 10.01.2018
Íàñòúïâà ëè êîâàðíèÿò ãðèï â Ïëîâäèâ? Ëè÷íè ëåêàðè: Äà! ÐÇÈ: Ñëåäèì îáñòàíîâêàòà!
13:34 / 10.01.2018
Êðàé íà êîíñïèðàöèèòå! Åòî êàê å ñòàíàëî øåñòîðíîòî óáèéñòâî è ïîñëåäâàëîòî ñàìîóáèéñòâî!
16:32 / 10.01.2018
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