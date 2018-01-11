Â Ïëîâäèâ áîëíèòå îò ãðèï ñà ïîâå÷å îò ñðåäíîòî çà ñòðàíàòà, èäâà ëè âàêàíöèÿ?

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ÐÇÈ Ïëîâäèâ èçïðàòè ñïåöèàëíî ïèñìî ñ ïðåïîðúêè è ìåðêè çà îâëàäÿâàíå ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà ãðèïà â ãðàäà, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg. To å àäðåñèðàíî äî âñè÷êè äèðåêòîðè íà äåòñêè çàâåäåíèÿ è ó÷èëèùà, äî ëå÷åáíèòå çàâåäåíèÿ, êàêòî è äî ãðàäñêàòà óïðàâà è êìåòîâåòå íà îáùèíè. Ñ öåë ïðåâåíöèÿ ñå ïðåóñòàíîâÿâàò ïëàíîâèòå êîíñóëòàöèè íà çäðàâè áðåìåííè æåíè è êúðìà÷êè, ñå ïîñî÷âà â íåãî.
È îùå - ïðåóñòàíîâÿâà ñå ïðîâåæäàíå íà ïðîôèëàêòè÷íè ïðåãëåäè è èìóíèçàöèè; ïðåêðàòÿâàò ñå ñâèæäàíèÿòà â ëå÷åáíèòå çàâåäåíèÿ çà áîëíè÷íà ïîìîù. Ïðåïîðú÷âà ñå ïîâèøàâàíå âçèñêàòåëíîñòòà ïðè ïðîâåæäàíå íà ñóòðèøíèÿ ôèëòúð â äåòñêèòå çàâåäåíèÿ, íå ñå äîïóñêàò áîëíè äåöà è ïåðñîíàë. Ïîâèøàâà ñå âçèñêàòåëíîñòòà ïðè ñàíèòàðíèòå ìåðîïðèÿòèÿ â äåòñêèòå çàâåäåíèÿ è ó÷èëèùàòà, âêëþ÷èòåëíî äåçèíôåêöèîíåí ðåæèì è ÷åñòî ïðîâåòðÿâàíå. Íàëàãà ñå îáñëóæâàíå íà áîëíè îò ãðèï ïî äîìîâåòå.
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íà 11.01.2018 ã.
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Âèæòå çàïëàòàòà íà êìåòà íà Ïëîâäèâ è íà äðóãè âàæíè êëå÷êè!
08:43 / 10.01.2018
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11:53 / 11.01.2018
Ïëîâäèâñêè ãèíåêîëîçè èçâàäèõà 18-êèëîãðàìîâ òóìîð
12:29 / 10.01.2018
Çàòâàðÿò öåíòðàëíè áóëåâàðäè â Ïëîâäèâ çàðàäè ïðîòåñò
08:29 / 11.01.2018
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