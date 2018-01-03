È øåñòèìàòà â Íîâè Èñêúð óáèòè ñ ïî 3-4 èçñòðåëà, Íåäåë÷î çàáúðêàí â ÄÄÑ ñõåìè (ÂÈÄÅÎ)

Áîðèñëàâ Ñàðàôîâ, øåô íà Íàöèîíàëíàòà ñëåäñòâåíà ñëóæáà îáÿâè íà áðèôèíã ïðåä æóðíàëèñòè, ÷å óáèéñòâàòà â Íîâè Èñêúð ñà áåç àíàëîã â èñòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ. Òîé èçêëþ÷è íàïúëíî âåðñèÿòà çà óáèéñòâà, ïîñëåäâàíè îò ñàìîóáèéñòâî. "Æåðòâèòå ñà óáèòè. Íå ñìå íàìåðèëè îðúæèåòî", ïîòâúðäè Ñàðàôîâ.
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Æåðòâèòå ñà:
Íåäåë÷î Þíàêîâ, ðîäåí 1976 ã.
Ãåîðãè Þíàêîâ - íåãîâ ñèí, ðîäåí 1998 ã.
Åëåíêà Áóðäæèåâà, ìàéêàòà íà Êåòè, ðîäåíà 1945 ã.
Íàíñè Èâàíîâà, äúùåðÿòà íà Êåòè, ðîäåíà 2001 ã.
Áîáè Èâàíîâ, ïðèÿòåë íà Íàíñè, ðîäåí 1999 ã.
Êåòè Êþõîâà, ðîäåíà 1973 ã.
Âñè÷êè ñà óáèòè ñ îãíåñòðåëíî îðúæèå ñ ìíîæåñòâî èçñòðåëè, íå å ÿñíî äàëè îðúæèåòî å åäíî. Íàçíà÷åíè ñà åêñïåðòèçè - ìåäèöèíñêè, áàëèñòè÷íè. Íà âúïðîñ îòêúäå ñà ðàçáðàëè, ÷å íÿìà ñàìîóáèéñòâî, Ñàðàôîâ îòãîâîðè: "Íèêîé íå ñå ñàìîóáèâà ñ 3-4 èçñòðåëà". Íå å ïîòâúðäåíî äàëè âñè÷êè ñà óáèòè ñ åäíî è ñúùî îðúæèå. Êîé å çàãèíàë ïúðâè ùå ñå óòî÷íè ñëåä àóòîïñèèòå. Çàïîäîçðÿí äî ìîìåíòà íÿìà.
Ïðîâåðÿâàìå äåéíîñòòà íà óáèòèÿ Íåäåë÷î, êàçà Ìëàäåí Ìàðèíîâ, ãëàâåí ñåêðåòàð íà ÌÂÐ. Èìà èíôîðìàöèÿ, ÷å ñå å çàíèìàâàë ñ òúðãîâñêà äåéíîñò è êóõè ôèðìè, êîèòî "÷èñòÿò" ÄÄÑ. Îòñêîðî ñà ïðèäîáèëè èìîòà â Íîâè Èñêúð. Óñòàíîâÿâàìå áèâøèòå ñîáñòâåíèöè, ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ïðèäîáèâàíåòî íà èìîòà.
Äíåñ èìàøå îãëåäè ïî ñâåòëî, áåøå èçïîëçâàíî ñëåäîâî êó÷å, êîåòî íè äîâåäå äî äæèïà è òàêà îòêðèõìå è òðóïà íà æåíàòà. Ïðîäúëæàâà îãëåäúò â êúùàòà. Òúðñÿò ñå ñëåäè îò êúùàòà, ãèëçè. Ðàáîòè åêèï íà Èíñòèòóòà ïî ïñèõîëîãèÿ, òå ùå èçãîòâÿò ïñèõîïðîôèë íà åâåíòóàëíèÿ èçâúðøèòåë.
Óáèéñòâàòà ñ ñà èçâúðøåíè â íîùòà íà 31 ñðåùó 1 ÿíóàðè, êàçà Áîðèñëàâ Ñàðàôîâ. Òî÷íèÿò ÷àñ íà ñìúðòòà íà âñåêè åäèí ùå óòî÷íèì, ñëåä êàòî ïðèêëþ÷àò ñúäåáíîìåäèöèíñêèòå åêñïåðòèçè. Ðàáîòè ãîëÿì åêèï îò ïðîêóðîðè, ðàçñëåäâàùè ïîëèöàè è îïåðàòèâíè ðàáîòíèöè.
"Óòðå ùå äàäåì îùå èíôîðìàöèÿ, îáåùà øåôúò íà Íàöèîíàëíàòà ñëåäñòâåíà ñëóæáà. Êîëåãèòå îò ùàáà ðàáîòÿò ïî ãîðåùè ñëåäè, ðàçïèòâàò ñâèäåòåëè. Òîâà å êàçóñ, êîéòî êàñàå îáùåñòâîòî. Íÿìà äà êðèåì èíôîðìàöèÿ".