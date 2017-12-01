Ìàñîâî êðàäàò îò êîëåäíèòå åëõè ïî öåíòúðà íà Ïëîâäèâ

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Èçòî÷íèê: Íîâà òâ 09:27 / 29.12.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Íîâà òâ
Íåèçâåñòíè ëèöà ñà îòêðàäíàëè ãîëÿìà ÷àñò îò óêðàñàòà, ïîñòàâåíà âúðõó êîëåäíèòå åëõè â öåíòúðà íà Ïëîâäèâ.

"Èçèñêâà ñå äîñòà óñèëèÿ, çà äà îòêðàäíåø èãðà÷êè îò âòîðèÿ ðåä íà åëõèòå, çàòîâà õîðàòà ñà ïîñåãíàëè íà ïî-íèñêèòå. Ïðèçîâàâàì îò äîãîäèíà âñåêè, êîéòî ðåøè äà ñè âçåìå òîïêà çà ñïîìåí îò åëõèòå äà äîíåñå ïîíå îùå åäíà, çà äà ìîæå õîðàòà, êîèòî íå æåëàÿò äà âçèìàò îò êîëåäíàòà óêðàñà ïîíå äà èìà íà êàêâî äà ñå ðàäâàò.", òîâà ïðèçîâà Íèêîëà Ñèâêîâ, îðãàíèçàòîð íà "Êàïàíà ôåñò".

Ïîâå÷å çà èç÷åçâàíåòî íà èãðà÷êèòå îò åëõèòå âèæòå âúâ âèäåîòî.






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14:57 / 29.12.2017
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14:26 / 29.12.2017
Òèéíåéäæúðêà èçòðúïíà îò ñëó÷êà â ïëîâäèâñêè ìàãàçèí
12:05 / 29.12.2017
Âèíîâíèêúò çà êàòàñòðîôàòà ïî "Êîìàòåâñêî øîñå" å ïðîáâàë äà èçáÿ...
11:41 / 29.12.2017
Ãðàäñêè àâòîáóñ áëúñíà æåíà íà ïåøåõîäíà ïúòåêà â Ïëîâäèâ
11:36 / 29.12.2017
Ïîòðåñ! Ìëàäåæè ñ êîëà "íàçàåì" ïðè÷èíèëè òåæêîòî ìåëå ïî "Êîìàòå...
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15:42 / 28.12.2017
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08:52 / 27.12.2017
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