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|Ìàñîâî êðàäàò îò êîëåäíèòå åëõè ïî öåíòúðà íà Ïëîâäèâ
"Èçèñêâà ñå äîñòà óñèëèÿ, çà äà îòêðàäíåø èãðà÷êè îò âòîðèÿ ðåä íà åëõèòå, çàòîâà õîðàòà ñà ïîñåãíàëè íà ïî-íèñêèòå. Ïðèçîâàâàì îò äîãîäèíà âñåêè, êîéòî ðåøè äà ñè âçåìå òîïêà çà ñïîìåí îò åëõèòå äà äîíåñå ïîíå îùå åäíà, çà äà ìîæå õîðàòà, êîèòî íå æåëàÿò äà âçèìàò îò êîëåäíàòà óêðàñà ïîíå äà èìà íà êàêâî äà ñå ðàäâàò.", òîâà ïðèçîâà Íèêîëà Ñèâêîâ, îðãàíèçàòîð íà "Êàïàíà ôåñò".
Ïîâå÷å çà èç÷åçâàíåòî íà èãðà÷êèòå îò åëõèòå âèæòå âúâ âèäåîòî.
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|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 83
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Êîìåíòàðè (15)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Ãðóáà ãðåøêà ñ ëîøè ïîñëåäñòâèÿ íà áóë. "Êîïðèâùèöà" â Ïëîâäèâ
14:57 / 29.12.2017
Ãðúì îò ÿñíî íåáå çà áàé Ñèìî! Òîé: Æèâååì ìèçåðíî ñ äúùåðÿ ìè
14:26 / 29.12.2017
Òèéíåéäæúðêà èçòðúïíà îò ñëó÷êà â ïëîâäèâñêè ìàãàçèí
12:05 / 29.12.2017
Âèíîâíèêúò çà êàòàñòðîôàòà ïî "Êîìàòåâñêî øîñå" å ïðîáâàë äà èçáÿ...
11:41 / 29.12.2017
Ãðàäñêè àâòîáóñ áëúñíà æåíà íà ïåøåõîäíà ïúòåêà â Ïëîâäèâ
11:36 / 29.12.2017
Ïîòðåñ! Ìëàäåæè ñ êîëà "íàçàåì" ïðè÷èíèëè òåæêîòî ìåëå ïî "Êîìàòå...
10:14 / 29.12.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ïðèëîæåíèå ðåøàâà çàäà÷è çà ñåêóíäè, ó÷èòåëè â Ïëîâäèâ ñå âèäÿõà â ÷óäî!
15:42 / 28.12.2017
Òèéíåéäæúðêà çàãèíà ñëåä ñåêñ â Lada
08:52 / 27.12.2017
Ñòåôàí è îùå 9 êðàñèâè èìåíà èìàò õóáàâ ïîâîä äà ïî÷åðïÿò äíåñ
08:17 / 27.12.2017
Îò äíåñ ðåãèñòðèðàìå àâòîìîáèë ïî íîâè ïðàâèëà
09:15 / 27.12.2017
Åêøúí! Ïîëèöåéñêè áóñ ìèíà íà ÷åðâåíî, îòíåñå òàêñè è ñå îáúðíà íà ïúòÿ!
09:44 / 28.12.2017
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