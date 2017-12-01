ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
|Îò ïðîêóðàòóðàòà ïîòâúðäèõà: Ïîëèöåéñêèÿò áóñ, ïîìåë äâå êîëè, å ìèíàë íà ÷åðâåíî
Îêîëî 3 ÷àñà ðàíî òàçè ñóòðèí íà êðúñòîâèùåòî íà áóë. "Öàð Îñâîáîäèòåë" è áóë. "Îñìè Ïðèìîðñêè ïîëê" ïîëèöåéñêè ìèêðîáóñ "Ôîðä òðàíçèò", ïðåìèíàâàéêè íà ÷åðâåí ñèãíàë íà ñâåòîôàðíàòà óðåäáà, ñå áëúñêà â òàêñèìåòðîâ àâòîìîáèë "Ðåíî ìåãàí".
Îò óäàðà òàêñèòî ñå áëúñêà â äðóãà êîëà, êàòî ïðåìèíàâà ïðåç ðàçäåëèòåëíàòà ìàíòèíåëà. Ïðè èíöèäåíòà ñ êîíòóçíè íàðàíÿâàíèÿ ñà 47-ãîäèøíèÿò âîäà÷ íà ïîëèöåéñêèÿ àâòîìîáèë, 42-ãîäèøíèÿò âîäà÷ íà åäíîòî òàêñè è äâàìà ïúòíèöè.
Íàïðàâåíèòå ïðîáè çà àëêîõîë è íàðêîòèöè íà âîäà÷èòå íà àâòîìîáèëèòå â ïúòíîòî ïðîèçøåñòâèå ñà îòðèöàòåëíè.
Íàçíà÷åíè ñà åêñïåðòèçè, êîèòî ùå óñòàíîâÿò ñòåïåíòà íà òðàâìàòè÷íèòå óâðåæäàíèÿ íà âîäà÷èòå è ïúòíèöèòå, ïîñòðàäàëè â èíöèäåíòà, êàêòî è âèíîâíèÿò çà íàñòúïèëîòî ïúòíî-òðàíñïîðòíî ïðîèçøåñòâèå.
Êîìåíòàðè (4)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëè
ïðåäè 27 ìèí.
0
Aíîíèìåí
ïðåäè 4 ÷. è 3 ìèí.
0
ïðåäè 4 ÷. è 12 ìèí.
0
ïðåäè 6 ÷. è 2 ìèí.
+1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Âèäåî ðàçÿñíÿâà íà øîôüîðèòå êàêâî äà ïðàâÿò ïðè èíöèäåíò â òóíåë...
16:54 / 28.12.2017
Êîëà ïðåãàçè ñîáñòâåíè÷êàòà ñè è ïîìåòå îùå ÷åòèðè àâòîìîáèëà âúâ...
16:20 / 28.12.2017
Ìúæ ïàäíà îò øåñòèÿ åòàæ íà áëîê âúâ "Âëàäèñëàâîâî" è îöåëÿ ïî ÷ó...
15:14 / 28.12.2017
300 ëåâà çà òðîéêà â ïëîâäèâñêè óíèâåðñèòåò?
13:12 / 28.12.2017
Åòî êàêâî òðÿáâà äà íàïðàâèì, àêî çàãóáèì òðóäîâàòà ñè êíèæêà
12:04 / 28.12.2017
Ñðàìîòà! Âèæòå ñ êàêâî õðàíÿò ðîäèëêèòå â ÓÌÁÀË-Áóðãàñ
11:46 / 28.12.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
6 êðàñèâè èìåíà èìàò ïîâîä äà ïî÷åðïÿò äíåñ
08:48 / 26.12.2017
Ïëîâäèâ÷àíèí ñå âúçìóòè îò ñâèíñêà Êîëåäà â öåíòúðà íà Ïëîâäèâ
10:59 / 26.12.2017
Òèéíåéäæúðêà çàãèíà ñëåä ñåêñ â Lada
08:52 / 27.12.2017
Ñòåôàí è îùå 9 êðàñèâè èìåíà èìàò õóáàâ ïîâîä äà ïî÷åðïÿò äíåñ
08:17 / 27.12.2017
Îò äíåñ ðåãèñòðèðàìå àâòîìîáèë ïî íîâè ïðàâèëà
09:15 / 27.12.2017
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS