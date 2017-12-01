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Ðàéîííàòà ïðîêóðàòóðà âúâ Âàðíà ðúêîâîäè äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî çà ïúòíî-òðàíñïîðòíî ïðîèçøåñòâèå, ïðåäèçâèêàíî îò ñïåöèàëèçèðàí ïîëèöåéñêè àâòîìîáèë. Ðàçñëåäâàíåòî íà ñëó÷àÿ ïî ÷ëåí 343, àë. 1, áóêâà "à" è "á" îò ÍÊ å âúçëîæåíî íà ñëåäîâàòåë îò Îêðúæíèÿ ñëåäñòâåí îòäåë. 
 
Îêîëî 3 ÷àñà ðàíî òàçè ñóòðèí íà êðúñòîâèùåòî íà áóë. "Öàð Îñâîáîäèòåë" è áóë. "Îñìè Ïðèìîðñêè ïîëê" ïîëèöåéñêè ìèêðîáóñ "Ôîðä òðàíçèò", ïðåìèíàâàéêè íà ÷åðâåí ñèãíàë íà ñâåòîôàðíàòà óðåäáà, ñå áëúñêà â òàêñèìåòðîâ àâòîìîáèë "Ðåíî ìåãàí".

Îò óäàðà òàêñèòî ñå áëúñêà â äðóãà êîëà, êàòî ïðåìèíàâà ïðåç ðàçäåëèòåëíàòà ìàíòèíåëà. Ïðè èíöèäåíòà ñ êîíòóçíè íàðàíÿâàíèÿ ñà 47-ãîäèøíèÿò âîäà÷ íà ïîëèöåéñêèÿ àâòîìîáèë, 42-ãîäèøíèÿò âîäà÷ íà åäíîòî òàêñè è äâàìà ïúòíèöè. 

Íàïðàâåíèòå ïðîáè çà àëêîõîë è íàðêîòèöè íà âîäà÷èòå íà àâòîìîáèëèòå â ïúòíîòî ïðîèçøåñòâèå ñà îòðèöàòåëíè. 

Íàçíà÷åíè ñà åêñïåðòèçè, êîèòî ùå óñòàíîâÿò ñòåïåíòà íà òðàâìàòè÷íèòå óâðåæäàíèÿ íà âîäà÷èòå è ïúòíèöèòå, ïîñòðàäàëè â èíöèäåíòà, êàêòî è âèíîâíèÿò çà íàñòúïèëîòî ïúòíî-òðàíñïîðòíî ïðîèçøåñòâèå.







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