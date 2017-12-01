ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Читателски
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Помните ли? Всичко това се случи в Пловдив през март!
Източник: Plovdiv24.bg 13:15 / 25.12.2017 Отпечатай Изпрати
© Plovdiv24.bg
На прага на новата 2018 година да погледнем назад - към събитията, които през отминаващата 2017-а са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали. Вече се превърна в традиция Plovdiv24.bg да подготвя обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Пловдив през годината.

Март 2017:













Още по темата: общо новини по темата: 2
24.12.2017 »
23.12.2017 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Частно училище разгневи пловдивчанин
13:45 / 25.12.2017
Полицията проговори за огнения ад в "Шекер"-а: 9 незаконни постро...
12:12 / 25.12.2017
Коледното пазаруване продължава и днес с пълна сила
08:58 / 25.12.2017
Ральо Ралев за битка с ромското чувство за безнаказаност: Застана...
08:05 / 25.12.2017
Официално: Това е коледно-новогодишната програма на Пловдив!
08:00 / 25.12.2017
Много полиция и жандармерия около моловете в Пловдив!
17:03 / 24.12.2017

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2017 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Кастрация без упойка за мазния пазарджиклия, изнасилил две момичета в Кючука!
21:04 / 23.12.2017
Заловиха изнасилвача от Кючука, вижте го! (СНИМКИ)
15:27 / 23.12.2017
Шокиращи подробности около двете изнасилвания в Пловдив (18+)
10:15 / 25.12.2017
Загиналата с децата си край Пловдив млада жена - страхотен човек и отличен политик
18:27 / 24.12.2017
Гаджето на Преслава преби диджей в пловдивска дискотека
11:58 / 25.12.2017
Млад момък с хубава кола демонстрира лош вкус пред "Лидл"
08:57 / 24.12.2017
Шофьор на "Мерцедес" не постъпи колегиално, свидетелка с изключително благороден жест
13:59 / 24.12.2017
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2017/2018
Пловдив през 2017 година
Първа лига, сезон 2017/2018
Насилие над жени в Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Къде ще посрещнете новата 2018-та година
Вкъщи
На заведение в Пловдив
На гости при приятели
На почивка в България
На почивка в чужбина
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - 2016 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: