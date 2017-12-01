Ëåêè æåíè, ñóòåíüîðè, íàðêîìàíè è öèãàíè ñ íîæîâå äúðæàò â ñòðàõ ïëîâäèâ÷àíè

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×îâåêúò áåøå íàðúãàí îò ðîìè çà äðåáíè ïàðè, çà ùàñòèå îöåëÿ, âñëåäñòâèå íà êîåòî â äâîðà íà âúïðîñíàòà ñãðàäà âëÿçîõà áàãåðè è ñðèíàõà åäíà ìàëêà ïîñòðîéêà. Íî ñëåä òîâà ñòàíà îùå ïî-çëå. Âñè÷êè òåçè îáèòàòåëè òðàéíî ñå íàñòàíèõà â ñúùèíñêàòà ñãðàäà íà Âåòåðèíàðíèÿ èíñòèòóò. Ïîñòîÿííî ïîä ïðîçîðöèòå íè è âõîäîâåòå ïðåìèíàâàò ïðîñòèòóòêè, íàðêîìàíè, ñóòåíüîðè è òîâà å 24 ÷àñà â äåíîíîùèåòî. Âñè÷êè ñìå â ïîòðåñ!!! Íåçíàåì êúì êîÿ èíñòèòóöèÿ äà ñå îáúðíåì çà äà ñïðå òîâà. Ñòðàõóâàìå ñå êàêòî çà äåöàòà ñè, òàêà è çà ñàìèòå íàñ. Æèâååì ïîñòîÿííî â ñòðåñ äà íå áúäåì íàïàäíàòè, îãðàáåíè èëè íàìóøêàíè çà äðåáíè ïàðè, íóæíè íà íàðêîìàíèòå.
Ùî çà áåççàêîíèå? Ìîëÿ âè, ïîìîãíåòå íè. Îò îáùèíàòà êàçâàò, ÷å ñãðàäàòà å ÷àñòíà ñîáñòâåíîñò. Íî êàêúâ å òîÿ ñîáñòâåíèê, ùîì èìîòà ìó å ðàçãðàäåí äâîð, öåíòúð çà ïðîñòèòóöèÿ, íàðêîìàíè, ïðåñòúïíîñò??? Ìîëÿ âè, ïîìîãíåòå íè, âèå çíàåòå êúì êîè èíñòèòóöèè äà ñå îáúðíåòå. Â ìîìåíòà íèå ñìå çàòâîðíèöè ïî æåëàíèå â ñîáñòâåíèòå ñè äîìîâå. Îò ñòðàõ çàðàäè áåçõàáåðèåòî íà èíñòèòóöèèòå". Î÷àêâàéòå ïðîäúëæåíèå ïî òåìàòà!
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ïðåäè 22 ìèí.
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16:28 / 16.12.2017
Êàìèêàäçå "ñå âðÿçà" â õîðà íà Ãðåáíàòà
14:39 / 16.12.2017
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14:08 / 16.12.2017
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13:53 / 16.12.2017
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11:20 / 16.12.2017
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10:45 / 16.12.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Â Ïëîâäèâ çàâàëÿ ñíÿã! Âèæòå êúäå
17:52 / 15.12.2017
Ìåäñåñòðà ñïàñè îò ñìúðò äåñåò äóøè â Ïëîâäèâ
21:20 / 14.12.2017
Åêñêëóçèâíî: Äàìà èçïóñíà çàâîé è çðåëèùíî ïðèçåìè êîëàòà ñè â ðåêà!
17:47 / 14.12.2017
Ìíîãîìèëèîííè èíâåñòèöèè è õèëÿäè íîâè ðàáîòíè ìåñòà â Ïëîâäèâ è ðåãèîíà
13:45 / 14.12.2017
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