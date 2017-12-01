Ëåêè æåíè, ñóòåíüîðè, íàðêîìàíè è öèãàíè ñ íîæîâå äúðæàò â ñòðàõ ïëîâäèâ÷àíè

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 17:00 / 16.12.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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×îâåêúò áåøå íàðúãàí îò ðîìè çà äðåáíè ïàðè, çà ùàñòèå îöåëÿ, âñëåäñòâèå íà êîåòî â äâîðà íà âúïðîñíàòà ñãðàäà âëÿçîõà áàãåðè è ñðèíàõà åäíà ìàëêà ïîñòðîéêà. Íî ñëåä òîâà ñòàíà îùå ïî-çëå. Âñè÷êè òåçè îáèòàòåëè òðàéíî ñå íàñòàíèõà â ñúùèíñêàòà ñãðàäà íà Âåòåðèíàðíèÿ èíñòèòóò. Ïîñòîÿííî ïîä ïðîçîðöèòå íè è âõîäîâåòå ïðåìèíàâàò ïðîñòèòóòêè, íàðêîìàíè, ñóòåíüîðè è òîâà å 24 ÷àñà â äåíîíîùèåòî. Âñè÷êè ñìå â ïîòðåñ!!! Íåçíàåì êúì êîÿ èíñòèòóöèÿ äà ñå îáúðíåì çà äà ñïðå òîâà. Ñòðàõóâàìå ñå êàêòî çà äåöàòà ñè, òàêà è çà ñàìèòå íàñ. Æèâååì ïîñòîÿííî â ñòðåñ äà íå áúäåì íàïàäíàòè, îãðàáåíè èëè íàìóøêàíè çà äðåáíè ïàðè, íóæíè íà íàðêîìàíèòå.

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17:52 / 15.12.2017
Áðóòàëíà ñàìîðàçïðàâà íà ïúòÿ, ìëàä ìúæ íàëåòÿ íà øîôüîðêà ïðåä ðîäèòåëè è äåöà!
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21:20 / 14.12.2017
Íîâ ìîñò, íîâ ïúò ìåæäó "Òðàêèÿ" è Êþ÷óêà è "Ìîäúð-Öàðåâåö" îòïóøâàò Ïëîâäèâ!
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17:47 / 14.12.2017
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13:05 / 15.12.2017
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