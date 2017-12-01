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Ако искате да си намерите работа в Пловдив - това са офертите
Източник: Plovdiv24.bg 10:08 / 14.12.2017 Отпечатай Изпрати
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Свободни работни места, обявени към 13.12.2017 г.:

Бюро по труда на ул. "Чернишевски" № 3: 

Работни места за специалисти с висше образование

2 Брокер, недвижими имоти

1 Логопед

1 Логопед (Комуникативни нарушения на развитието)

3 Отчетник, счетоводство

1 Професионален консултант

1 Психолог

1 Рентгенов лаборант

1 Старши учител, прогимназиален

1 Учител, начален етап (НУПЧЕ (с немски език))

1 Учител, гимназиален (Учител по Информатика и ИТ)

1 Учител, опрогимназиален (УЧИТЕЛ НУП , НУП С АЕ)

1 Учител, теоретично обучение (Учител по Туризъм и Кетъринг)

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

3 Акушерка

2 Гладач

20 Гладач, ютия

3 Готвач

1 Експедитор, стоки и товари

1 Завеждащ, административна служба

2 Камериер/камериерка

2 Козметик

1 Маникюрист

1 Масажист

3 Машинен оператор, металообработващи машини

10 Машинен оператор, производство на каучукови изделия

52 Машинен оператор, шиене

2 Монтажник

12 Монтажник, електронни елементи

3 Монтажник, метални конструкции

2 Обслужващ, бензиностанция/газостанция

1 Обслужващ, кулинарен щанд

3 Общ работник

1 Оксиженист

4 Оператор, подпомагане на потребители

2 Оператор, пътно-строителни машини

28 Оператор, център за обаждания

5 Охранител

2 Пласьор, стоки

1 Помощник-възпитател

1 Помощник-готвач

2 Преподавател, спортни дейности и туризъм в извънкласни и извънучилищни дейности

7 Продавач-консултант

7 Работник, сглобяване на детайли

1 Рецепционист

5 Санитар

4 Сценичен работник

1 Трудов посредник

3 Търговски агент

1 Фрезист

1 Фризьор

13 Чистач/ Хигиенист

6 Шивач

1 Шлосер-монтьор

6 Шофьор, лекотоварен автомобил

50 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) 

Бюро по труда "Марица" на ул. "Брезовска" 34: 

Работни места за специалисти с висше образование:  

1 учител по музика

1 аниматор

2 учител история и цивилизация

1 учител спортна подготовка

1 учител биология и химия 

Работни места за средно и основно образованиe:  

50 шофьор товарен автомобил /международни превози/

2 гладач

9 монтьор електронно производствено оборудване

2 работник, сглобяване на детайли

9 общ работник

5 помощник-готвач

20 монтажник, изделия от пластмаса

2 крояч текстил

3 шивач

32 монтажник, електронни елементи

2 барман

2 камериер

4 работник-кухня

2 монтажник,кабели

3 монтажник, производство на слаботокови предпазители

2 животновъд

9 оператор,производствена линия

4 чистач,производствени помещения 

Бюро по труда "Родопи" на бул. "Руски" 15: 

Работни места за специалисти със средно образование 

1 Техник, механик

1 Огняр

4 Работник,кухня

1 Завеждащ административна служба

2 Механошлосер

1 Организатор производство 

Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование 

10 Зидар

2 Бояджия, превозни средства

2 Общ работник,промишлеността

1 Чистач, производсвени помещения








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