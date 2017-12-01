Ако искате да си намерите работа в Пловдив - това са офертите

© БНР Свободни работни места, обявени към 13.12.2017 г.: Бюро по труда на ул. "Чернишевски" № 3:



Работни места за специалисти с висше образование



2 Брокер, недвижими имоти



1 Логопед



1 Логопед (Комуникативни нарушения на развитието)



3 Отчетник, счетоводство



1 Професионален консултант



1 Психолог



1 Рентгенов лаборант



1 Старши учител, прогимназиален



1 Учител, начален етап (НУПЧЕ (с немски език))



1 Учител, гимназиален (Учител по Информатика и ИТ)



1 Учител, опрогимназиален (УЧИТЕЛ НУП , НУП С АЕ)



1 Учител, теоретично обучение (Учител по Туризъм и Кетъринг)



Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование



3 Акушерка



2 Гладач



20 Гладач, ютия



3 Готвач



1 Експедитор, стоки и товари



1 Завеждащ, административна служба



2 Камериер/камериерка



2 Козметик



1 Маникюрист



1 Масажист



3 Машинен оператор, металообработващи машини



10 Машинен оператор, производство на каучукови изделия



52 Машинен оператор, шиене



2 Монтажник



12 Монтажник, електронни елементи



3 Монтажник, метални конструкции



2 Обслужващ, бензиностанция/газостанция



1 Обслужващ, кулинарен щанд



3 Общ работник



1 Оксиженист



4 Оператор, подпомагане на потребители



2 Оператор, пътно-строителни машини



28 Оператор, център за обаждания



5 Охранител



2 Пласьор, стоки



1 Помощник-възпитател



1 Помощник-готвач



2 Преподавател, спортни дейности и туризъм в извънкласни и извънучилищни дейности



7 Продавач-консултант



7 Работник, сглобяване на детайли



1 Рецепционист



5 Санитар



4 Сценичен работник



1 Трудов посредник



3 Търговски агент



1 Фрезист



1 Фризьор



13 Чистач/ Хигиенист



6 Шивач



1 Шлосер-монтьор



6 Шофьор, лекотоварен автомобил



50 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)



Бюро по труда "Марица" на ул. "Брезовска" 34:



Работни места за специалисти с висше образование:



1 учител по музика



1 аниматор



2 учител история и цивилизация



1 учител спортна подготовка



1 учител биология и химия



Работни места за средно и основно образованиe:



50 шофьор товарен автомобил /международни превози/



2 гладач



9 монтьор електронно производствено оборудване



2 работник, сглобяване на детайли



9 общ работник



5 помощник-готвач



20 монтажник, изделия от пластмаса



2 крояч текстил



3 шивач



32 монтажник, електронни елементи



2 барман



2 камериер



4 работник-кухня



2 монтажник,кабели



3 монтажник, производство на слаботокови предпазители



2 животновъд



9 оператор,производствена линия



4 чистач,производствени помещения



Бюро по труда "Родопи" на бул. "Руски" 15:



Работни места за специалисти със средно образование



1 Техник, механик



1 Огняр



4 Работник,кухня



1 Завеждащ административна служба



2 Механошлосер



1 Организатор производство



Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование



10 Зидар



2 Бояджия, превозни средства



2 Общ работник,промишлеността



1 Чистач, производсвени помещения