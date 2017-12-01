Ако искате да си намерите работа в Пловдив - това са офертите

Свободни работни места, обявени към 13.12.2017 г.:
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Бюро по труда на ул. "Чернишевски" № 3:
Работни места за специалисти с висше образование
2 Брокер, недвижими имоти
1 Логопед
1 Логопед (Комуникативни нарушения на развитието)
3 Отчетник, счетоводство
1 Професионален консултант
1 Психолог
1 Рентгенов лаборант
1 Старши учител, прогимназиален
1 Учител, начален етап (НУПЧЕ (с немски език))
1 Учител, гимназиален (Учител по Информатика и ИТ)
1 Учител, опрогимназиален (УЧИТЕЛ НУП , НУП С АЕ)
1 Учител, теоретично обучение (Учител по Туризъм и Кетъринг)
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
3 Акушерка
2 Гладач
20 Гладач, ютия
3 Готвач
1 Експедитор, стоки и товари
1 Завеждащ, административна служба
2 Камериер/камериерка
2 Козметик
1 Маникюрист
1 Масажист
3 Машинен оператор, металообработващи машини
10 Машинен оператор, производство на каучукови изделия
52 Машинен оператор, шиене
2 Монтажник
12 Монтажник, електронни елементи
3 Монтажник, метални конструкции
2 Обслужващ, бензиностанция/газостанция
1 Обслужващ, кулинарен щанд
3 Общ работник
1 Оксиженист
4 Оператор, подпомагане на потребители
2 Оператор, пътно-строителни машини
28 Оператор, център за обаждания
5 Охранител
2 Пласьор, стоки
1 Помощник-възпитател
1 Помощник-готвач
2 Преподавател, спортни дейности и туризъм в извънкласни и извънучилищни дейности
7 Продавач-консултант
7 Работник, сглобяване на детайли
1 Рецепционист
5 Санитар
4 Сценичен работник
1 Трудов посредник
3 Търговски агент
1 Фрезист
1 Фризьор
13 Чистач/ Хигиенист
6 Шивач
1 Шлосер-монтьор
6 Шофьор, лекотоварен автомобил
50 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
Бюро по труда "Марица" на ул. "Брезовска" 34:
Работни места за специалисти с висше образование:
1 учител по музика
1 аниматор
2 учител история и цивилизация
1 учител спортна подготовка
1 учител биология и химия
Работни места за средно и основно образованиe:
50 шофьор товарен автомобил /международни превози/
2 гладач
9 монтьор електронно производствено оборудване
2 работник, сглобяване на детайли
9 общ работник
5 помощник-готвач
20 монтажник, изделия от пластмаса
2 крояч текстил
3 шивач
32 монтажник, електронни елементи
2 барман
2 камериер
4 работник-кухня
2 монтажник,кабели
3 монтажник, производство на слаботокови предпазители
2 животновъд
9 оператор,производствена линия
4 чистач,производствени помещения
Бюро по труда "Родопи" на бул. "Руски" 15:
Работни места за специалисти със средно образование
1 Техник, механик
1 Огняр
4 Работник,кухня
1 Завеждащ административна служба
2 Механошлосер
1 Организатор производство
Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование
10 Зидар
2 Бояджия, превозни средства
2 Общ работник,промишлеността
1 Чистач, производсвени помещения