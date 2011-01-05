Ñêàíäàëíî! Èñêàëè ïîñêúïâàíå íà âîäàòà çàðàäè íåñúùåñòâóâàùè ïðå÷èñòâàòåëíè ñòàíöèè!

ÂèÊ äðóæåñòâà ñà èñêàëè ïîñêúïâàíå íà âîäàòà çàðàäè íåñúùåñòâóâàùè ïðå÷èñòâàòåëíè ñòàíöèè. Îò êîìèñèÿòà çà åíåðãèéíî è âîäíî ðåãóëèðàíå íå îòãîâîðèõà êîè ñà îïåðàòîðèòå, íî çàÿâëåíèÿòà áèëè îòõâúðëåíè. Âúïðåêè òîâà îáà÷å âîäàòà â 14 îáëàñòè ùå ïîñêúïíå ñ äî 20% îò 1 ÿíóàðè. Îò ðåãóëàòîðà îáÿñíèõà, ÷å öåíèòå ñà çàëîæåíè â áèçíåñ ïëàíîâåòå íà äðóæåñòâàòà, êîèòî ïðåäè òîâà ñà îäîáðåíè îò ìåñòíèòå îáùèíñêè ñúâåòè è êìåòîâåòå. Â çàìÿíà - êà÷åñòâîòî íà ïèòåéíàòà âîäà ñå î÷àêâà äà ñå ïîäîáðè.
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Èâàí Èâàíîâ, ïðåäñåäàòåë íà ÊÅÂÐ, ïîñî÷è, ÷å ïðè íåñúîòâåòñòâèÿ è èíâåñòèöèèòå ñà ïî-ìàëêî îò çàëîæåíèòå, òå ùå áúäàò îòðàçåíè, ÷ðåç íàìàëÿâàíå öåíàòà íà âîäàòà. Ñïîðåä ðåñîðíèÿ ìèíèñòúð ñå ñïåêóëèðà ñ öåíàòà íà âîäàòà. Íèêîëàé Íàíêîâ çàÿâè, ÷å ùå ñå ïðåäëîæàò çàêîíîâè èçìåíåíèÿ, ñ êîèòî íàé-áåäíèòå ãðóïè îò íàñåëåíèåòî äà ïîëó÷àâàò áåçïëàòíèÿ ìèíèìóì âîäíî êîëè÷åñòâî ïî ïîäîáèå íà åíåðãèéíèòå ïîìîùè.
Âñåêè èìà ïðàâî äà ïðîòåñòèðà, íî å èíòåðåñíî êàê âèæäàìå â åäèí è ñúùè äåí â åäíî íàñåëåíî ìÿñòî èñêàíèÿ çà ôèíàíñîâ ðåñóðñ çà ÂèÊ èíôðàñòðóêòóðàòà è îðãàíèçèðàí ïðîòåñò ñðåùó ïîêà÷âàíåòî íà öåíàòà. Íàíêîâ îòáåëÿçà, ÷å êà÷åñòâåíàòà óñëóãà ñòðóâà ïàðè è òîâà òðÿáâà äà áúäå ÿñíî.
Ìèíèñòúðúò äîáàâè, ÷å óñëóãàòà çà ïðåäîñòàâÿíå íà âîäà çà ïèòåéíî-áèòîâè íóæäè è ïðå÷èñòâàíå íà îòïàäíèòå âîäè îñâåí èêîíîìè÷åñêà èìà è ìíîãî ñåðèîçíà ñîöèàëíà êîìïîíåíòà è çàòîâà èìàìå íåçàâèñèì îðãàí - ÊÅÂÐ, êîéòî ñëåäè çà ñïàçâàíåòî íà âñè÷êè êðèòåðèè. Íàíêîâ ïîñî÷è, ÷å âñè÷êè èñêàìå íîðìàëíî êà÷åñòâî, íîðìàëíè êîëè÷åñòâà, àäåêâàòíî âîäîïîäàâàíå ïðè ãàðàíòèðàíè 24-÷àñîâ ðåæèì íà ïîäàâàíå è òîâà èçèñêâà ðåñóðñ îò ñòðàíà íà ÂèÊ îïåðàòîðèòå.