Ñêàíäàëíî! Èñêàëè ïîñêúïâàíå íà âîäàòà çàðàäè íåñúùåñòâóâàùè ïðå÷èñòâàòåëíè ñòàíöèè!

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Èçòî÷íèê: bTV 16:35 / 13.12.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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ÂèÊ äðóæåñòâà ñà èñêàëè ïîñêúïâàíå íà âîäàòà çàðàäè íåñúùåñòâóâàùè ïðå÷èñòâàòåëíè ñòàíöèè. Îò êîìèñèÿòà çà åíåðãèéíî è âîäíî ðåãóëèðàíå íå îòãîâîðèõà êîè ñà îïåðàòîðèòå, íî çàÿâëåíèÿòà áèëè îòõâúðëåíè. Âúïðåêè òîâà îáà÷å âîäàòà â 14 îáëàñòè ùå ïîñêúïíå ñ äî 20% îò 1 ÿíóàðè. Îò ðåãóëàòîðà îáÿñíèõà, ÷å öåíèòå ñà çàëîæåíè â áèçíåñ ïëàíîâåòå íà äðóæåñòâàòà, êîèòî ïðåäè òîâà ñà îäîáðåíè îò ìåñòíèòå îáùèíñêè ñúâåòè è êìåòîâåòå. Â çàìÿíà - êà÷åñòâîòî íà ïèòåéíàòà âîäà ñå î÷àêâà äà ñå ïîäîáðè. 

Èâàí Èâàíîâ, ïðåäñåäàòåë íà ÊÅÂÐ, ïîñî÷è, ÷å ïðè íåñúîòâåòñòâèÿ è èíâåñòèöèèòå ñà ïî-ìàëêî îò çàëîæåíèòå, òå ùå áúäàò îòðàçåíè, ÷ðåç íàìàëÿâàíå öåíàòà íà âîäàòà. Ñïîðåä ðåñîðíèÿ ìèíèñòúð ñå ñïåêóëèðà ñ öåíàòà íà âîäàòà. Íèêîëàé Íàíêîâ çàÿâè, ÷å ùå ñå ïðåäëîæàò çàêîíîâè èçìåíåíèÿ, ñ êîèòî íàé-áåäíèòå ãðóïè îò íàñåëåíèåòî äà ïîëó÷àâàò áåçïëàòíèÿ ìèíèìóì âîäíî êîëè÷åñòâî ïî ïîäîáèå íà åíåðãèéíèòå ïîìîùè.

Âñåêè èìà ïðàâî äà ïðîòåñòèðà, íî å èíòåðåñíî êàê âèæäàìå â åäèí è ñúùè äåí â åäíî íàñåëåíî ìÿñòî èñêàíèÿ çà ôèíàíñîâ ðåñóðñ çà ÂèÊ èíôðàñòðóêòóðàòà è îðãàíèçèðàí ïðîòåñò ñðåùó ïîêà÷âàíåòî íà öåíàòà. Íàíêîâ îòáåëÿçà, ÷å êà÷åñòâåíàòà óñëóãà ñòðóâà ïàðè è òîâà òðÿáâà äà áúäå ÿñíî.

Ìèíèñòúðúò äîáàâè, ÷å óñëóãàòà çà ïðåäîñòàâÿíå íà âîäà çà ïèòåéíî-áèòîâè íóæäè è ïðå÷èñòâàíå íà îòïàäíèòå âîäè îñâåí èêîíîìè÷åñêà èìà è ìíîãî ñåðèîçíà ñîöèàëíà êîìïîíåíòà è çàòîâà èìàìå íåçàâèñèì îðãàí - ÊÅÂÐ, êîéòî ñëåäè çà ñïàçâàíåòî íà âñè÷êè êðèòåðèè. Íàíêîâ ïîñî÷è, ÷å âñè÷êè èñêàìå íîðìàëíî êà÷åñòâî, íîðìàëíè êîëè÷åñòâà, àäåêâàòíî âîäîïîäàâàíå ïðè ãàðàíòèðàíè 24-÷àñîâ ðåæèì íà ïîäàâàíå è òîâà èçèñêâà ðåñóðñ îò ñòðàíà íà ÂèÊ îïåðàòîðèòå.



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íàãëåöè, æèâååì / íà òîç åòàï/â ðàéîíà äåò ùå å 13%. Íà áàçà êàêâî ùå å óâåëè÷åíèåòî, å â ñåëîòî íÿìà ÂÈÊ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ íå ñàìî â ñåëîòî è â ãðàäà, ÷å ÂÎÄÀÒÀ ÈÄÂÀ ÎÒ ÁÀËÊÀÍÀ è ìè èñêàò 13% .îò 1.30 íà 2 ëâ àäå ìîëÿ âè ñå , ðîì÷åòàòà ùå êðàäàò è íÿìà äà ïëàùàò,à àç 2ëâ çà êóáèê. È äà ñïîìåíà, ÷å ëÿòîòî âîäàòà å êðèòè÷íà-òó èìà, òó íÿìà. È çàòîâà ëè äà Âè ïëàùàìå , áðå Çàòîâà ëè .Ãàäîâå, íå íàÿäîõòå ñå ×ÅÇ ,ÂÈÊ È ÏÎÄÎÁÍÈ-ÍÅÍÀßÄÎÕÒÅ ñå
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Ñïðåòå ñè òå÷îâåòå è ñè ñúáåðåòå çàäúëæåíèÿòà, ñåëÿíäóðè òàêèâà îò ÂèÊ ! Ðàçáèðà ñå, ïî-ëåñíî å äà âäèãíåòå öåíèòå, ñàìî ÷å äà âèäèì êàêâî ùå ïðàâèòå ñ íàðîäíàòà ëþáîâ êàòî èì ïèñíå íà õîðàòà
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ÍÀÃËÎÑÒ! ÊÀÊ ÍÅ ÂÈÅ ÑÐÀÌ!ðŸ˜¡ðŸ˜¡ðŸ˜¡
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Íåùî ñòðàííî ñå ïîëó÷àâà òóêà. Âñÿêà ãîäèíà äðóæåñòâàòà ñè èçïðàùàò áèçíåñ ïëàíîâåòå íà ÊÅÂÐ è òîé êàçâà êàêâà ùå å öåíàòà. Äî ñåãà ïðåç ãîäèíèòå ñå âäèãàøå öåíàòà, ïîíåæå èìàëî çàãóáè (íà ìåñòà 85%). Ñåãà â èíòåðâþ ïðåä íîâà, ÊÅÂÐ êàçâà, ÷å öåíàòà ñå âäèãà çà äà ñå äîâåäàò çàãóáèòå äî 20% (èíôðàñòðóêòóðíè ïðîåêòè). Íåùî ìåíèäæìúíòà ìè êóöà. Çíà÷è íÿìà äà èíâåñòèðàø òè, äà ñè îïðàâèø èíôðàñòðóêòóðàòà è ïî òîçè íà÷èí äà ñè îïðàâèø ôèíàíñèòå (ïî ìàëêî çàãóáè= ïî-ìàëêî ðàçõîäè), à ùå èñêàø õîðàòà äà òè ïëàòÿò âñè÷êî è ñëåä òîâà, êîãàòî íÿìàø çàãóáè äà íå íàìàëèø öåíàòà è äà Ëàïàø äîâîëíî!
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Êðåäèòîðè ñìëÿõà îò áîé äëúæíèê ñ áðåìåííà æåíà: Ùå áðúêíåì â íåÿ...
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