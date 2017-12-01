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Êîìåíòàðè (3)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Åòî ÿ àäâîêàòêàòà, êîÿòî ìàìè áåçñêðóïóëíî â Ïëîâäèâ!
17:30 / 12.12.2017
Ïîïèëÿõòå íîâîòî ëîãî íà "Ïëîâäèâ 2019", íî òî âå÷å íè ãëåäà îòâè...
20:00 / 12.12.2017
Òîçè ÷àðîâíèê òúðñè ñîáñòâåíèêà ñè!
14:51 / 12.12.2017
Âðàòà çàòèñíà ïëîâäèâ÷àíèí, øîôüîðúò íà àâòîáóñà äàäå ãàç!
14:26 / 12.12.2017
Ïî÷èíà Æèãóëèòî, êîãîòî Ðàéôúëà áè â çàòâîðà
13:14 / 12.12.2017
Ïàíèê-áóòîíè, ðàäèîñòàíöèè è êàìåðè â íàé-ãîëÿìàòà ïëîâäèâñêà áîë...
13:03 / 12.12.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Òîòàëíà ìàëîóìùèíà: Äæèãèò çàêëåùè êîëàòà ñè íà óëèöà â Ñòàðèÿ ãðàä
18:04 / 10.12.2017
Ïëþñ èëè ìèíóñ? Âñå ïîâå÷å õîðà èäâàò äà æèâåÿò â Ïëîâäèâ!
14:23 / 11.12.2017
Áðóòàëíà èçìàìà! Ïëîâäèâñêà ôèðìà ñòúæíè æèâîòà íà ïîðåäíàòà ñè æåðòâà!
09:24 / 11.12.2017
Øîôüîð áëúñíà è óáè ïåøåõîäåö êðàé Ïëîâäèâ
08:53 / 10.12.2017
Ñòðàøíî ìåëå, þìðóöè è áåíçèíîâà ðåçà÷êà â Êþ÷óêà!
08:44 / 12.12.2017
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