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Èçâåñòåí íàø áèçíåñìåí â àôåðà ñúñ çâåçäà îò "Ñîôèÿ - äåí è íîù"
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 20:50 / 11.12.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Âúâ âòîðèÿ åïèçîä íà ïðåäàâàíåòî "Âå÷åðÿé ñ Ïåòÿ Ðàåâà" çðèòåëèòå íà Code Fashion TV ùå ñòàíàò ñâèäåòåëè íà åêñêëóçèâíî ïðåäëîæåíèå. Ðîäíèÿò ïëåéáîé Õðèñòî Ñèðàêîâ áåç êîëåáàíèå ïðèçíàâà ïðåä âîäåùàòà, ÷å èìà íàìåðåíèå äà ïàäíå íà êîëåíå ïðåä ÷àðîâíàòà áðþíåòêà Àííà-Ìàðèÿ ×åðíåâà, êîÿòî å ïúðâàòà ïëåéìåéò ïîäãëàñíè÷êà. ×àñîâå ïðåäè äà îòëåòè çà Èòàëèÿ, Ñèðàêîâ è ñïðÿãàíàòà çà ïîáåäèòåëêà â àêòóàëíèÿ êîíêóðñ çà òèòëàòà "Ïëåéìåéò íà ãîäèíàòà" ãîñòóâàò íà Ïåòÿ Ðàåâà.  

Íà âúïðîñà çàùî ôàâîðèòêàòà îòñòúïè êîðîíàòà íà Íîðà Íåäêîâà, Õðèñòî íåäâóñìèñëåíî çàÿâÿâà: "Ùåøå äà èçãëåæäà ìíîãî íàãëàñåíî, àêî Àííà-Ìàðèÿ áåøå ñòàíàëà Ïëåéìåéò 2017-à, à äâà ìåñåöà ïî-êúñíî ñå æåíèì." Áúäåùîòî ñåìåéñòâî ïîêàçà âèðòóîçíè óìåíèÿ â óþòíàòà îáñòàíîâêà íà ðåñòîðàíò è ïðèãîòâè êëàñè÷åñêè òåëåøêè ñòåê ñúñ çåëåí÷óöè è èçèñêàíà ñàëàòà ïî èòàëèàíñêà ðåöåïòà. Â êîìïàíèÿòà íà Ïåòÿ Ðàåâà è ÷àøà âèíî Õðèñòî è Àííà-Ìàðèÿ ðàçêàçâàò çà îòíîøåíèÿòà ñè. Ñèðàêîâ ëè å ïëàòèë çà íîâèòå ñèëèêîíîâè èìïëàíòè íà Àííà-Ìàðèÿ è ñàìàòà Ïåòÿ Ðàåâà ëè ùå áúäå êóìà íà ñâàòáàòà? Îòãîâîðèòå íà òåçè è äðóãè ïðîâîêàòèâíè âúïðîñè, î÷àêâàéòå íà 13-òè äåêåìâðè, ñðÿäà òî÷íî â 21.00 ÷àñà. 

Êóëèíàðíîòî øîó "Âå÷åðÿé ñ Ïåòÿ Ðàåâà" ñòàðòèðà óäàðíî ñ æåíàòà, êîÿòî å ñ íàé-âèñîêîïîñòàâåí ïîñò â äúðæàâàòà. Âîäåùàòà ïîñðåùíà ñâîÿòà ñúñòóäåíòêà è íàñòîÿù âèöåïðåìèåð è ìèíèñòúð íà âúíøíèòå ðàáîòè Åêàòåðèíà Çàõàðèåâà. Äâåòå ñå ðàçâèõðèõà â êóõíÿòà, ïðèãîòâÿéêè âêóñåí øàðàí ïëàêèÿ è öèïóðà. Â ïðàçíè÷íèòå èçäàíèÿ íà ïðåäàâàíåòî ùå âèäèì êóëèíàðíèòå èçêóøåíèÿ è åìîöèîíàëíèòå îòêðîâåíèÿ íà Åñèë Äþðàí, Êðèñòèàí Êðúñòåâ, Òåîäîðà Òðåíåâà è íîñèòåëêàòà íà òèëòëàòà Ìèñèñ Áúëãàðèÿ 2017-à Èðèíà Áåë÷åâà.


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11:20 / 09.12.2017
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