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|Èçâåñòåí íàø áèçíåñìåí â àôåðà ñúñ çâåçäà îò "Ñîôèÿ - äåí è íîù"
Íà âúïðîñà çàùî ôàâîðèòêàòà îòñòúïè êîðîíàòà íà Íîðà Íåäêîâà, Õðèñòî íåäâóñìèñëåíî çàÿâÿâà: "Ùåøå äà èçãëåæäà ìíîãî íàãëàñåíî, àêî Àííà-Ìàðèÿ áåøå ñòàíàëà Ïëåéìåéò 2017-à, à äâà ìåñåöà ïî-êúñíî ñå æåíèì." Áúäåùîòî ñåìåéñòâî ïîêàçà âèðòóîçíè óìåíèÿ â óþòíàòà îáñòàíîâêà íà ðåñòîðàíò è ïðèãîòâè êëàñè÷åñêè òåëåøêè ñòåê ñúñ çåëåí÷óöè è èçèñêàíà ñàëàòà ïî èòàëèàíñêà ðåöåïòà. Â êîìïàíèÿòà íà Ïåòÿ Ðàåâà è ÷àøà âèíî Õðèñòî è Àííà-Ìàðèÿ ðàçêàçâàò çà îòíîøåíèÿòà ñè. Ñèðàêîâ ëè å ïëàòèë çà íîâèòå ñèëèêîíîâè èìïëàíòè íà Àííà-Ìàðèÿ è ñàìàòà Ïåòÿ Ðàåâà ëè ùå áúäå êóìà íà ñâàòáàòà? Îòãîâîðèòå íà òåçè è äðóãè ïðîâîêàòèâíè âúïðîñè, î÷àêâàéòå íà 13-òè äåêåìâðè, ñðÿäà òî÷íî â 21.00 ÷àñà.
Êóëèíàðíîòî øîó "Âå÷åðÿé ñ Ïåòÿ Ðàåâà" ñòàðòèðà óäàðíî ñ æåíàòà, êîÿòî å ñ íàé-âèñîêîïîñòàâåí ïîñò â äúðæàâàòà. Âîäåùàòà ïîñðåùíà ñâîÿòà ñúñòóäåíòêà è íàñòîÿù âèöåïðåìèåð è ìèíèñòúð íà âúíøíèòå ðàáîòè Åêàòåðèíà Çàõàðèåâà. Äâåòå ñå ðàçâèõðèõà â êóõíÿòà, ïðèãîòâÿéêè âêóñåí øàðàí ïëàêèÿ è öèïóðà. Â ïðàçíè÷íèòå èçäàíèÿ íà ïðåäàâàíåòî ùå âèäèì êóëèíàðíèòå èçêóøåíèÿ è åìîöèîíàëíèòå îòêðîâåíèÿ íà Åñèë Äþðàí, Êðèñòèàí Êðúñòåâ, Òåîäîðà Òðåíåâà è íîñèòåëêàòà íà òèëòëàòà Ìèñèñ Áúëãàðèÿ 2017-à Èðèíà Áåë÷åâà.
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Êîìåíòàðè (2)
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Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Äàäîõà ðîëÿ íà Íèêîëåòà Ëîçàíîâà â íàé-íîâèÿ áúëãàðñêè ôèëì (ÂÈÄÅ...
14:36 / 11.12.2017
100 äåöà ãîäèøíî â ïëåí íà ìàìà
13:27 / 11.12.2017
Òàêà ñå ïàðêèðà, êîãàòî íå ñè ÷óâàë çà òðàìâàé è ñúùåñòâóâà ëè òà...
13:26 / 11.12.2017
Øîôüîðè äóõîâå ëåòÿò â íàñðåùíîòî è ïî ðîäíèòå ïúòèùà?
10:56 / 11.12.2017
Âñåêè äåñåòè ïîëèöàé øîôèðà ñ ïðåâèøåíà ñêîðîñò
10:47 / 11.12.2017
"Ìðúñíî" âèäåî ðàçòúðñè îôèñ íà äúðæàâíè ñëóæèòåëè
10:33 / 11.12.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Òîòàëíà ìàëîóìùèíà: Äæèãèò çàêëåùè êîëàòà ñè íà óëèöà â Ñòàðèÿ ãðàä
18:04 / 10.12.2017
Ìëàäà ïëîâäèâ÷àíêà â ïîëèöèÿòà: Áÿõ èçíàñèëåíà!
11:20 / 09.12.2017
Áðóòàëíà èçìàìà! Ïëîâäèâñêà ôèðìà ñòúæíè æèâîòà íà ïîðåäíàòà ñè æåðòâà!
09:24 / 11.12.2017
Ñîáñòâåíèöèòå íà òåçè äâà ìåðöåäåñà íèêîãà ïîâå÷å íÿìà äà ãè ïîäêàðàò!
09:49 / 09.12.2017
Øîôüîð áëúñíà è óáè ïåøåõîäåö êðàé Ïëîâäèâ
08:53 / 10.12.2017
Êàìåëèÿ öúôíà áåç ñóòèåí ïî btv, çàãîëè êîðåì÷å (18+)
12:08 / 09.12.2017
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