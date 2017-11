Титаните от Judas Priest с голяма изненада в Пловдив!

© Британската хеви метъл група Judas Priest ще оглави втория ден (21 юли) на фестивала Hills of Rock в Пловдив. Наред с представянето на Firepower, което е името на предстоящия им 18-ти студиен албум, те приготвят и голяма изненада на феновете си - бандата ще представи всичките си хитове с невероятно мултимедийно шоу и титанична метъл мощ.

Фестивалът Hills of Rock 2018 ще се проведе за втора поредна година като част от програмата на "Пловдив 2019" на 20 и 21 юли на Гребната база в Пловдив. Билетите за него са в една ценова категория и вече са в продажба - до 31 декември 2017 г. ще са на цена от 80 лева. До края на годината може да си закупите и комбиниран билет за фестивала заедно с концерта на Iron Maiden на Hills of Rock Exclusive на цена от 120 лева.

Зашеметяващата кариера на Judas продължава повече от 40 години и има изключително влияние върху музикалната сцена. Доказателство за това е и последният им студиен албум Redeemer of Souls (2014), който дебютира на 6-то място в Билборд 200. Тяхната популярност и авторитет на световната музикална сцена са несравними. Неслучайно ги наричат "Metal Gods" ("Боговете на метъла"), което произлиза от едноименната им песен. Групата е продала повече от 50 милиона копия на албумите си по целия свят. Очаквайте съвсем скоро още информация за останалите групи, които предстои да видим на сцената на Hills of Rock 2018. Билети могат да бъдат закупени онлайн.