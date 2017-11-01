Áðóòàëíè ó÷åíè÷åñêè áîåâå ñúñ çàëîçè äî Àíãëèéñêàòà â Ïëîâäèâ (ÂÈÄÅÎ)

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Êîìåíòàðè (26)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Ïîëèöèÿòà îáÿñíè çà ó÷åíè÷åñêèÿ áîé äî Àíãëèéñêàòà! (ÂÈÄÅÎ)
17:34 / 22.11.2017
Íÿìà äà ïîâÿðâàòå çàùî Äàíú÷íîòî íà "Ðàäåöêè" äíåñ íå îòâîðè!
17:09 / 22.11.2017
Îòìåíèõà ïðèñúäèòå íà Ðàéôúëà è ñèå!
16:26 / 22.11.2017
Îñèãóðÿâàò ïàðêîìåñòà çà êðàòúê ïðåñòîé â ïîäíîæèåòî íà Ñòàðèÿ ãð...
15:25 / 22.11.2017
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14:43 / 22.11.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
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16:27 / 20.11.2017
Èçáðàõà Ìèñ Áúëãàðèÿ 2017, ñîöèàëíèòå ìðåæè èçáóõíàõà ñ êðèòèêè
16:11 / 20.11.2017
Âèæòå ÷óäåñàòà ïî áðåãà íà Ìàðèöà, êîèòî òðÿáâà äà ñå ñëó÷àò òàì!
09:05 / 20.11.2017
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16:29 / 21.11.2017
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