|Ако си търсите работа в Пловдив
Бюро по труда на ул. "Чернишевски" 3:
Работни места за специалисти с висше образование
1 Асистент, Биология и биохимия
2 Брокер, недвижими имоти
1 Кинезитерапевт (Психология със специална педагогика)
4 Контрольор в Районна ЗОК(Бакалавър по Икономика;Администрация и управление)
1 Педагог (олигофренопедагогика)
1 Рехабилитатор
4 Социален работник(Социална педагогика)
1 Старши учител, прогимназиален ,Музикални и сценични изкуства
2 Счетоводител
1 Терапевт, професионално съветване
1 Технически ръководител, строителство
3 Технически сътрудник
1 Учител, гимназиален
1 Учител, гимназиален (Учител по Английски език)
1 Учител, гимназиален (Учител по БЕЛ и История)
1 Учител, гимназиален (Учител по Информатика и ИТ)
1 Учител, гимназиален (Учител по Италиански език)
1 Учител, гимназиален(Учител по Китайски език)
5 Учител, детска градина
1 Учител, музика (Учител по ударни инструменти.)
1 Учител, музика в детска градина
2 Учител, начален
1 Учител, практическо обучение
1 Учител, прогимназиален(Трудово обучение)
1 Учител, спортни дейности
Работни места за средно професионално, средно общо
и основно образование
1 Автомонтьор
3 Администратор, хотел
6 Апретурист, влакна/текстил
12 Арматурист
4 Барман
1 Бояджия, изделия от дърво
3 Бояджия, сгради
15 Брокер, недвижими имоти
1 Възпитател
1 Главен специалист
1 Гладач, ютия
17 Готвач
3 Детегледачка
1 Дистрибутор
4 Електромонтьор
1 Заварчик
5 Зидаромазач
3 Инспектор
4 Камериер/камериерка, хотел
34 Касиер
5 Кофражист
4 Кранист
12 Кредитен специалист, банка
3 Машинен оператор, боядисване на влакна, текстил и текстилни изделия
2 Машинен оператор, изделия от бетон
1 Машинен оператор, направа на покритие
3 Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия
4 Машинен оператор, рязане на текстил
5 Машинен оператор, шиене
20 Машинен оператор, шиене на облекла
1 Машинен оператор, шиене на обувки
1 Мениджър покупки/продажби
12 Метач
1 Механошлосер
1 Мияч, съдове (ръчно)
9 Монтажник, електрически елементи
9 Монтажник, електрооборудване
3 Носач-товарач, стоки
3 Обслужващ работник, промишлено производство
12 Обслужващ, бензиностанция/газостанция
10 Обслужващ, магазин
38 Общ работник
1 Огняр
1 Опаковач
10 Оператор, производствена линия
2 Охранител
1 Помощник на учителя
1 Помощник, магазин
1 Помощник-готвач
1 Продавач, бюфет
1 Продавач, хранителни продукти
10 Продавач-консултант
9 Продавач-консултант
4 Работник, кухня
1 Работник, поддръжка на сгради
22 Работник, сладкарско производство
7 Работник, сортировач
3 Работник, строителна изолация
2 Работник, товаро-разтоварна дейност
1 Рецепционист
2 Салонен управител
1 Сервизен техник
27 Сервитьор
2 Сладкар
3 Сметосъбирач
1 Счетоводител, оперативен
1 Технически ръководител, строителство
20 Чистач/ Хигиенист
5 Шофьор, лек автомобил до 9 места
4 Шофьор, лекотоварен автомобил
1 Шофьор, товарен автомобил
3 Шпакловчик
Бюро по труда "Марица" на ул. "Брезовска" 34:
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