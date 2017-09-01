Ако си търсите работа в Пловдив

© Регионалната служба по заетостта в Пловдив обяви свободните работни места.

Бюро по труда на ул. "Чернишевски" 3:

Работни места за специалисти с висше образование

1 Асистент, Биология и биохимия

2 Брокер, недвижими имоти

1 Кинезитерапевт (Психология със специална педагогика)

4 Контрольор в Районна ЗОК(Бакалавър по Икономика;Администрация и управление)

1 Педагог (олигофренопедагогика)

1 Рехабилитатор

4 Социален работник(Социална педагогика)

1 Старши учител, прогимназиален ,Музикални и сценични изкуства

2 Счетоводител

1 Терапевт, професионално съветване

1 Технически ръководител, строителство

3 Технически сътрудник

1 Учител, гимназиален

1 Учител, гимназиален (Учител по Английски език)

1 Учител, гимназиален (Учител по БЕЛ и История)

1 Учител, гимназиален (Учител по Информатика и ИТ)

1 Учител, гимназиален (Учител по Италиански език)

1 Учител, гимназиален(Учител по Китайски език)

5 Учител, детска градина

1 Учител, музика (Учител по ударни инструменти.)

1 Учител, музика в детска градина

2 Учител, начален

1 Учител, практическо обучение

1 Учител, прогимназиален(Трудово обучение)

1 Учител, спортни дейности

Работни места за средно професионално, средно общо

и основно образование

1 Автомонтьор

3 Администратор, хотел

6 Апретурист, влакна/текстил

12 Арматурист

4 Барман

1 Бояджия, изделия от дърво

3 Бояджия, сгради

15 Брокер, недвижими имоти

1 Възпитател

1 Главен специалист

1 Гладач, ютия

17 Готвач

3 Детегледачка

1 Дистрибутор

4 Електромонтьор

1 Заварчик

5 Зидаромазач

3 Инспектор

4 Камериер/камериерка, хотел

34 Касиер

5 Кофражист

4 Кранист

12 Кредитен специалист, банка

3 Машинен оператор, боядисване на влакна, текстил и текстилни изделия

2 Машинен оператор, изделия от бетон

1 Машинен оператор, направа на покритие

3 Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия

4 Машинен оператор, рязане на текстил

5 Машинен оператор, шиене

20 Машинен оператор, шиене на облекла

1 Машинен оператор, шиене на обувки

1 Мениджър покупки/продажби

12 Метач

1 Механошлосер

1 Мияч, съдове (ръчно)

9 Монтажник, електрически елементи

9 Монтажник, електрооборудване

3 Носач-товарач, стоки

3 Обслужващ работник, промишлено производство

12 Обслужващ, бензиностанция/газостанция

10 Обслужващ, магазин

38 Общ работник

1 Огняр

1 Опаковач

10 Оператор, производствена линия

2 Охранител

1 Помощник на учителя

1 Помощник, магазин

1 Помощник-готвач

1 Продавач, бюфет

1 Продавач, хранителни продукти

10 Продавач-консултант

9 Продавач-консултант

4 Работник, кухня

1 Работник, поддръжка на сгради

22 Работник, сладкарско производство

7 Работник, сортировач

3 Работник, строителна изолация

2 Работник, товаро-разтоварна дейност

1 Рецепционист

2 Салонен управител

1 Сервизен техник

27 Сервитьор

2 Сладкар

3 Сметосъбирач

1 Счетоводител, оперативен

1 Технически ръководител, строителство

20 Чистач/ Хигиенист

5 Шофьор, лек автомобил до 9 места

4 Шофьор, лекотоварен автомобил

1 Шофьор, товарен автомобил

3 Шпакловчик Бюро по труда "Марица" на ул. "Брезовска" 34:



Работни места за специалисти с висше образование:

3 учител детска градина

2 учител начален етап на основното образование

1 учител, английски език

1 лектор по ДТИ

1 лектор по физика

1 лектор по изобразително изкуство

1 учител по география

1 помощник директор

1 инженер,електроник

Работни места за средно и основно образованиe:

5 общ работник

20 монтажник,изделия от пластмаса

5 работник,консервна фабрика

10 оператор,производствена линия

80 монтажник,електронни елементи

20 монтьор, електронно производствено оборудване

20 монтажник, електрооборудване

15 машинен оператор,бутилиране

10 монтажник,производство на слаботокови предпазители

10 дърводелец мебелист

10 машинен оператор, шиене

7 водач мотокар

5 техник, механик

6 експедитор, стоки и товари

5 електротехник, промишлено предприятие

3 продавач-консултант

2 касиер

1 товарач

2 крояч,текстил

3 шивач

1 огняр

3 монтажник

1 пакетировач



Бюро по труда на бул. "Руски" 15:



Работни места за специалисти с висше образование

1 Учител, детска градина

1 Счетоводител

1 Специалист, кадастър и регулация

2 Учител,ресурсен



Работни места за специалисти със средно образование

3 Касиер

5 Работник кухня

20 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

1 Склададжия

2 Общ работник

1 Чистач-хигиенист

10 Монтажник на слаботокови предпазители

1 Работник, товаро-разтоварна дейност

1 Барман

1 Серветьор

1 Готвач

1 Помощник готвач

2 Машинен оператор, пресоване на пластмаси

2 Работник, повърхностна обработка на дърво

1 Специалист

2 Водач,мотокар

2 Общ работник

1 Продавач-консултант

1 Обслужващ персонал промишлено производство



Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование

4 Общ работник

2 Кофражист

18 Монтажник, електронни елементи

15 Обслужващ работник,промишлено производство

10 Общ работник,промишлеността

3 Машинен оператор,шиене на обувки

1 Чистач/Хигиенист

4 Опаковач