ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Читателски
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Ако си търсите работа в Пловдив
Източник: Plovdiv24.bg 12:36 / 21.09.2017 Отпечатай Изпрати
©
Регионалната служба по заетостта в Пловдив обяви свободните работни места.

Бюро по труда на ул. "Чернишевски" 3:

Работни места за специалисти с висше образование
1 Асистент, Биология и биохимия
2 Брокер, недвижими имоти
1 Кинезитерапевт (Психология със специална педагогика)
4 Контрольор в Районна ЗОК(Бакалавър по Икономика;Администрация и управление)
1 Педагог (олигофренопедагогика)
1 Рехабилитатор
4 Социален работник(Социална педагогика)
1 Старши учител, прогимназиален ,Музикални и сценични изкуства
2 Счетоводител
1 Терапевт, професионално съветване
1 Технически ръководител, строителство
3 Технически сътрудник
1 Учител, гимназиален
1 Учител, гимназиален (Учител по Английски език)
1 Учител, гимназиален (Учител по БЕЛ и История)
1 Учител, гимназиален (Учител по Информатика и ИТ)
1 Учител, гимназиален (Учител по Италиански език)
1 Учител, гимназиален(Учител по Китайски език)
5 Учител, детска градина
1 Учител, музика (Учител по ударни инструменти.)
1 Учител, музика в детска градина
2 Учител, начален
1 Учител, практическо обучение
1 Учител, прогимназиален(Трудово обучение)
1 Учител, спортни дейности
Работни места за средно професионално, средно общо
и основно образование
1 Автомонтьор
3 Администратор, хотел
6 Апретурист, влакна/текстил
12 Арматурист
4 Барман
1 Бояджия, изделия от дърво
3 Бояджия, сгради
15 Брокер, недвижими имоти
1 Възпитател
1 Главен специалист
1 Гладач, ютия
17 Готвач
3 Детегледачка
1 Дистрибутор
4 Електромонтьор
1 Заварчик
5 Зидаромазач
3 Инспектор
4 Камериер/камериерка, хотел
34 Касиер
5 Кофражист
4 Кранист
12 Кредитен специалист, банка
3 Машинен оператор, боядисване на влакна, текстил и текстилни изделия
2 Машинен оператор, изделия от бетон
1 Машинен оператор, направа на покритие
3 Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия
4 Машинен оператор, рязане на текстил
5 Машинен оператор, шиене
20 Машинен оператор, шиене на облекла
1 Машинен оператор, шиене на обувки
1 Мениджър покупки/продажби
12 Метач
1 Механошлосер
1 Мияч, съдове (ръчно)
9 Монтажник, електрически елементи
9 Монтажник, електрооборудване
3 Носач-товарач, стоки
3 Обслужващ работник, промишлено производство
12 Обслужващ, бензиностанция/газостанция
10 Обслужващ, магазин
38 Общ работник
1 Огняр
1 Опаковач
10 Оператор, производствена линия
2 Охранител
1 Помощник на учителя
1 Помощник, магазин
1 Помощник-готвач
1 Продавач, бюфет
1 Продавач, хранителни продукти
10 Продавач-консултант
9 Продавач-консултант
4 Работник, кухня
1 Работник, поддръжка на сгради
22 Работник, сладкарско производство
7 Работник, сортировач
3 Работник, строителна изолация
2 Работник, товаро-разтоварна дейност
1 Рецепционист
2 Салонен управител
1 Сервизен техник
27 Сервитьор
2 Сладкар
3 Сметосъбирач
1 Счетоводител, оперативен
1 Технически ръководител, строителство
20 Чистач/ Хигиенист
5 Шофьор, лек автомобил до 9 места
4 Шофьор, лекотоварен автомобил
1 Шофьор, товарен автомобил
3 Шпакловчик

Бюро по труда "Марица" на ул. "Брезовска" 34: 

Работни места за специалисти с висше образование:
3 учител детска градина
2 учител начален етап на основното образование
1 учител, английски език
1 лектор по ДТИ
1 лектор по физика
1 лектор по изобразително изкуство
1 учител по география
1 помощник директор
1 инженер,електроник
Работни места за средно и основно образованиe:
5 общ работник
20 монтажник,изделия от пластмаса
5 работник,консервна фабрика
10 оператор,производствена линия
80 монтажник,електронни елементи
20 монтьор, електронно производствено оборудване
20 монтажник, електрооборудване
15 машинен оператор,бутилиране
10 монтажник,производство на слаботокови предпазители
10 дърводелец мебелист
10 машинен оператор, шиене
7 водач мотокар
5 техник, механик
6 експедитор, стоки и товари
5 електротехник, промишлено предприятие
3 продавач-консултант
2 касиер
1 товарач
2 крояч,текстил
3 шивач
1 огняр
3 монтажник
1 пакетировач

Бюро по труда на бул. "Руски" 15:

Работни места за специалисти с висше образование
1 Учител, детска градина
1 Счетоводител
1 Специалист, кадастър и регулация
2 Учител,ресурсен

Работни места за специалисти със средно образование
3 Касиер
5 Работник кухня
20 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
1 Склададжия
2 Общ работник
1 Чистач-хигиенист
10 Монтажник на слаботокови предпазители
1 Работник, товаро-разтоварна дейност
1 Барман
1 Серветьор
1 Готвач
1 Помощник готвач
2 Машинен оператор, пресоване на пластмаси
2 Работник, повърхностна обработка на дърво
1 Специалист
2 Водач,мотокар
2 Общ работник
1 Продавач-консултант
1 Обслужващ персонал промишлено производство

Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование
4 Общ работник
2 Кофражист
18 Монтажник, електронни елементи
15 Обслужващ работник,промишлено производство
10 Общ работник,промишлеността
3 Машинен оператор,шиене на обувки
1 Чистач/Хигиенист
4 Опаковач








Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
90-годишният дядо: Шофьор съм от 1950 година, виж къде ме навря!
16:17 / 21.09.2017
Катастрофа с три коли до Бетонния мост след рязко спиране на такс...
15:08 / 21.09.2017
Издигат жилищен парк от премиум клас до Гребната и мола
14:18 / 21.09.2017
Псувни и бой на "Васил Априлов" заради голямо куче, стресирало бр...
13:37 / 21.09.2017
Вижте последствията от най-новата вандалщина в Пловдив
12:46 / 21.09.2017
В Пловдив обявиха голямата цел - нула жертви по пътищата!
14:07 / 21.09.2017

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2017 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Собственикът на сладкарници "Неделя" за такса "нож": Допълнителните екстри струват пари, в чужбина е същото!
08:41 / 20.09.2017
Чудовища или хора? Вижте какво остана след тази брутална вандалщина в Пловдив!
10:31 / 20.09.2017
Пловдивчанка скри шапката на всички с пищните си форми във "ВИП Брадър", разплака се
23:01 / 19.09.2017
"Райънеър" пуска 3 нови авиолинии от сърцето на Европа до летище "Пловдив"!
17:20 / 19.09.2017
Първо в Plovdiv24.bg: Ето го ученика, пребил жестоко с кол учител в Садово!
15:14 / 20.09.2017
Пълен обрат след екшъна на АМ "Тракия", ето защо военният изкарал пистолета
20:59 / 19.09.2017
Драконова лодка с куп знаменитости се обърна в Гребната!
08:35 / 19.09.2017
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Откриха мъртво 11-годишно дете в Стрелча
Пловдив отбелязва Деня на Независимостта
Откриха изоставено бебе във вход по бул. "Вл. Варненчик"
Ботев - Локо 24/09/17
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Бихте ли подкрепили излизане на България от НАТО и ЕС за каквото загатна водача на БСП в Пловдив?
Категорично НЕ
Искам да излезем от НАТО, но да останем в ЕС
Искам да излезем от ЕС, но да останем в НАТО
Категорично ДА
Нямам мнение
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - 2016 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: