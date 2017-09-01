Êëàíèÿò Èëèÿí å â Íåâðîõèðóðãèÿ ñ áèíòîâàíà ãëàâà! Åòî êàêâî ðàçêàçâà ìîìè÷åòî, íàïðàâèëî çëîâåùèÿ êëèï

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 22:31 / 15.09.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Òàçè âå÷åð íàø ðåïîðòåð ïîñåòè Èëèÿí â Íåâðîõèðóðãèÿòà êúì ÓÌÁÀË-Áóðãàñ. Íåîòëú÷íî äî íåãî å ìîìè÷åòî, áëàãîäàðåíèå íà êîåòî óæàñÿâàùèÿò îïèò çà óáèéñòâî èçëåçå íàÿâå. Òî îáà÷å íå ïîæåëà èìåòî ìó äà áúäå ñúîáùàâàíî â ìåäèèòå, íèòî ñå ñúãëàñè äà çàñòàíå ïðåä íàøàòà êàìåðà. Èëèÿí ñúùî ïîìîëè äà íå áúäå ñíèìàí.

Ñúñòîÿíèåòî ìó å ñòàáèëíî, âúïðåêè òîâà ðàíèòå ìó èçãëåæäàò óæàñÿâàùè - öÿëàòà ìó ãëàâà å áèíòîâàíà. Â ìîìåíòà ïðè íåãî å è àäâîêàòúò, êîéòî ùå ñå çàåìå ñúñ ñëó÷àÿ.

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Ïî äóìèòå é, ìèíàëàòà ãîäèíà âúïðîñíèÿò Íèêîëàé áèë ïîõèòåí îò ñâîÿ áèâø ðàáîòîäàòåë Ðóñè Äæàìáàçà - ñâèðåï öèãàíèí îò àéòîñêîòî ñåëî Ìúãëåí. Ìîì÷åòî áèëî íàòèêàíî â áàãàæíèêà è âúðíàòî äà ðàáîòè çà Äæàìáàçà ïðîòèâ âîëÿòà ñè. Äâàìàòà ñ Èëèÿí ðàçáðàëè, ÷å Íèêîëàé îòíîâî å ïðè Ðóñè Äæàìáàçà è òðúãíàëè çà Ìúãëåí ñ íàìåðåíèå äà ìó ïîìîãíàò. 

Òàì áèëè íàïàäíàòè îò òóìáà ïîäèâåëè öèãàíè, êîèòî ãè ïîãíàëè ñ áðàäâè è áóõàëêè. Ïðåäâîæäàë ãè èìåííî ñâèðåïèÿò Ðóñè, êîéòî å åäèí îò ÷åòèðèìàòà çàäúðæàíè.








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Àõõõõõõõõ òåçè ìðúñíè ìàíãàëè.....ïðàâàòà êîèòî èì äàäå òúïèÿ ïîæàðíèêàð Áîéêî,ñà ïðîáëåì.....çàòîâà ñå ÷óâñòâàò ñèãóðíè è çàùèòåíèðŸ˜¡
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18:49 / 15.09.2017
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20:31 / 13.09.2017
Åêñêëóçèâíî: Êëàíå â Àéòîñêî, ïîáåñíåëè öèãàíè íàïàäíàõà áúëãàðè ñ áðàäâè (18+)
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14:11 / 14.09.2017
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Åòúð - Ëîêî 14/07/2017
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