Êëàíèÿò Èëèÿí å â Íåâðîõèðóðãèÿ ñ áèíòîâàíà ãëàâà! Åòî êàêâî ðàçêàçâà ìîìè÷åòî, íàïðàâèëî çëîâåùèÿ êëèï

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Òàçè âå÷åð íàø ðåïîðòåð ïîñåòè Èëèÿí â Íåâðîõèðóðãèÿòà êúì ÓÌÁÀË-Áóðãàñ. Íåîòëú÷íî äî íåãî å ìîìè÷åòî, áëàãîäàðåíèå íà êîåòî óæàñÿâàùèÿò îïèò çà óáèéñòâî èçëåçå íàÿâå. Òî îáà÷å íå ïîæåëà èìåòî ìó äà áúäå ñúîáùàâàíî â ìåäèèòå, íèòî ñå ñúãëàñè äà çàñòàíå ïðåä íàøàòà êàìåðà. Èëèÿí ñúùî ïîìîëè äà íå áúäå ñíèìàí.
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20:34 / 15.09.2017
Åêñêëóçèâíî: Êëàíå â Àéòîñêî, ïîáåñíåëè öèãàíè íàïàäíàõà áúëãàðè ...
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09:04 / 13.09.2017
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14:11 / 14.09.2017
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