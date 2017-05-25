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Êîëà áëèêíà îò ôîíòàíà â öåíòúðà íà Ïëîâäèâ!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 09:56 / 15.09.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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âèæ ãàëåðèÿòà
Êîëà áëèêíà îò ôîíòàíà ñ ïåëèêàíèòå ïðåä ñãðàäàòà íà îáùèíà Ïëîâäèâ, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg. Êàêòî âè èíôîðìèðàõìå â÷åðà, àìåðèêàíñêèÿò àðòèñò Ìàéê Áóøå àíîíñèðà ãîëÿìà èçíåíàäà çà Ïëîâäèâ è æèòåëèòå ìó. Òîé å íåïîçíàâàù îãðàíè÷åíèÿ â ðàáîòàòà ñè ÷îâåê, êîéòî òàçè ñóòðèí îñúùåñòâè ìå÷òàòà ñè: "Ïëàíèðàì ãî îòäàâíà è ñåãà ãî íàïðàâÿ â Ïëîâäèâ. Äà ïëóâàø â îãðîìíè êîëè÷åñòâà ãàçèðàíà íàïèòêà èëè äà âèäèø îòðàæåíèåòî ñè â íåÿ ìå âúëíóâà äúëãî âðåìå. 100 000 ëèòðà èìàøå â ïðîåêòà ìè â Êàëèôîðíèÿ, òóê ùå áúäå ïî÷òè ñúùîòî - 90 000 ëèòðà".



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 6
15.09.2017 »
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Àêúëà íå ìè ñúáèðà êàê ìîæå îáùèíàòà äà ñå ñúãëàñè íà òàêîâà áåçóìèå, áåç çíà÷åíèå ïëàòåíî ëè å. Êàêúâ òè èìèäæ... ñ òàÿ êîëà âñè÷êî ùå ñòàíå â ìóõè...
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Îáùèíàòà íÿìà äà ìó ïëàòè , çàùîòî íå å èìàëî îáùåñòâåíà ïîðú÷êà. Êîëàòà ÍÅ âëèÿå êîðîçèâíî íà ìåòàëèòå, íèòî ïðåìàõâà ðúæäà, òåñòâàë ñúì ãî ñ ðúæäèâè ïèðîíè, ñòàðà áðàâà è íîâè ïèðîíè â 3 ñúäà, çà 7 äíè. Åôåêò íóëåâ. Íÿìà àáñîëþòíî íèêàêâà äðàìà. Íà ìåí ìè õàðåñâà, ïîñëå ùå îòèäà äà ãî âèäÿ. Íà äðóãè íå èì õàðåñâà. Íî òîâà å èçêóñòâîòî, òî å â î÷èòå íà íàáëþäàòåëÿ, âñåêè ãî ïðèåìà ðàçëè÷íî. Äîáðî ðåøåíèå íà îáùèíàòà, äà äàâà ñâîáîäà íà èçêóñòâîòî.
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Ìîæå è áèðà äà áëèêíå, òî ïëèòêîóìèåòî íà óïðàâíèöèòå â ãðàäà íÿìà äúíî, ëîøîòî å, ÷å ïðèëè÷à íà íåùî äðóãî áëèêíàëî è èçãëåæäà îòâðàòèòåëíî ;(
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Äðóãèÿ ïúò ñ ëèìîíàäà èëè ïðÿñíî ìëÿêî. Õåì ïî-åâòèíî, õåì ïî-ñâåæî ðŸ˜•ðŸ˜•ðŸ˜• Äîñòà ãëóïàâà èäåÿ ñïîðåä ìåí...
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Ïàìåòåí ìèã! Ðàçâúëíóâàíè ðîäèòåëè èçïðàòèõà ïúðâîëàöèòå â ÎÓ "Äó...
10:08 / 15.09.2017
Íàãëî ïàðêèðàíî BMW
09:18 / 15.09.2017
×èòàòåë: Èñòèíñêî ïðèêëþ÷åíèå å äà çàâèåø ïî Îêîëîâðúñòíîòî!
09:14 / 15.09.2017
Â Ïëîâäèâ äíåñ çàïî÷âà "Íîù íà ìóçåèòå è ãàëåðèèòå" 2017
08:33 / 15.09.2017
Òîìàòà âå÷å å ïî÷åòåí ãðàæäàíèí íà Ïëîâäèâ
07:00 / 15.09.2017
Íà äîáúð ÷àñ, äåöà! 3400 ùå ÷óÿò ïúðâèÿ çâúíåö â Ïëîâäèâ äíåñ!
00:00 / 15.09.2017

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Âåòêî Àðàáàäæèåâ ñïå÷åëè àïåòèòíà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà
20:31 / 13.09.2017
Ïèÿí øîôüîð ïîòðîøè íÿêîëêî êîëè â "Òðàêèÿ" è ñå ïðèáðà ó äîìà, íî ãî èçíåíàäàõà
10:37 / 13.09.2017
Ãåðìàíåö çàêëà ìëàäà áúëãàðêà è íåâðúñòíèÿ é ñèí
09:04 / 13.09.2017
Êîëà áëúñíà ìëàäà æåíà íà ïå÷àëíî èçâåñòíî êðúñòîâèùå â Ïëîâäèâ!
14:11 / 14.09.2017
Ïëîâäèâ÷àíèí äàäå 1200 ëåâà çà öèãàðè íà Ðóñêèÿ ïàçàð, îòâîðè êàøîíà è ðàçáðà, ÷å å èçìàìåí
09:23 / 14.09.2017
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09:46 / 13.09.2017
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12:28 / 13.09.2017
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