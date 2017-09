© Фейсбук виж галерията 22 хубавици от цял свят пристигнаха в Пловдив за участие в световноизвестния конкурс за красота "Miss Top Of The World 2017". Който ще се проведе в града под тепетата от 15 до 19 септември. За първи път България ще е домакин на международен форум на красотата от такъв ранг, като конкурсът се организира и спонсорира от латвийските предприемачи Кристине Линденблате (Kristine Lindenblate) и Майнотс Вецвагарс (Mainots Vecvagars), а почетен патрон на събитието ще е кметът на Пловдив Иван Тотев. Награждаването на победителките ще е на 19 септември (вторник), когато от 20 часа в хотел-парк "Санкт Петербург" в Пловдив започва Гала вечерта и дефилето на красотата с участието на носителки на призове за красота от 22 държави. Сред тях са Мис Азия Рооха Барате, Мис Евразия Кристина Айберман, Мис Северна Европа Юлия Ступина, Мис Бенелюкс Каролин Термония, Мис Балтика Анастасия Авдейева, Мис Средиземно море Елена Дубровине, както и топ красавиците на Русия, Украйна, Азербайджан, Литва, Латвия, Индия, Уганда, Белгия, Холандия, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора и Гърция.



Честта на страната домакин ще брани носителката на титлата "Lady Bulgaria 2016" Илияна Динева, която не само е една от най-чаровните и красиви участнички в конкурса "Miss Top Of The World", но безспорно и една от най-интелигентните сред момичетата от цял свят на възраст от 18 до 25 години, пише "Труд". Столичанката е завършила магистратура по Бизнес администрация в Стопанския факултет на Софийски университет "Свети Климент Охридски", специализирала е в Германия и говори перфектно 3 чужди езика – английски, немски и испански.



Илияна Динева не е професионален модел, а работещо момиче с натрупан стаж и опит в Барселона, в международна ПР агенция. Тя е от малкото млади хора, завърнали се в България и избрали да правят кариера тук.



В момента Илияна е маркетинг мениджър в софтуерна компания в София. Освен това "Лейди България 2016" е много естествена, изискана и четяща, а хобито е литература. Написала е два романа, като през тази седмица – на 12 септември (вторник) в AMAZON излезе нейният дебютен онлайн роман "Мус с аромат на цветя". Илияна обича да плува и танцува.



Винаги си поставя цели, които следва. "За успехите се иска силна воля, упоритост, амбиция. Желанието е важно нещо, но в живота най-важни са първата и последната стъпка за даден успех. Трудности винаги има, въпросът е всеки път, когато падаме, да се изправяме. Силата е в нас самите! Това са принципите в моя живот", твърди хубавицата от София, която се е прицелила и в короната на "Miss Top Of The World 2017".