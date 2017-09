Загадка: Как да стигнем от точка А до точка В?

© Plovdiv24.bg Читател на Plovdiv24.bg поиска трибуна и ние му я даваме: Здравейте уважаема редакция! Трудно намирам думи как да опиша това умотворение на кръстовището, намиращо се в близост до кметството на район "Тракия". На първо място искам да посоча следното - за да достигна от точка А до точка В, ще трябва да премина през D и C, отбелязани на снимката. Мисля, че това е най-малкото глупаво, а и излишен риск, т.е. вместо да пресека един път - ще пресичам три пъти.

На второ място да помислим и за майките с детски колички, те просто ще трябва да преминават през тревна площ, както се вижда на снимката от точка D към точка C и обратно. Моля, забележете и тротоара на точка C - част от него ни извежда направо между двете пешеходни пътеки. Изобщо мисли ли се в нашата държава, преди да се харчат и без това малкото пари, които се отделят за подобни ремонти? Не че досега не ме е дразнело самото кръстовище, но след като маркираха пешеходните пътеки и съвсем лъсна архитектурния "ум" на хората, сътворили го. С уважение: Ваш редовен читател.