Стотици свободни работни места в Пловдив

© Регионалната служба по заетостта в Пловдив обяви свободните работни места към 12.09.2017 г. Бюро по труда на ул. "Чернишевски" 3:



Работни места за специалисти с висше образование

2 Брокер, недвижими имоти

3 Възпитател

1 Експерт, продажби

1 Медицинска сестра

1 Рехабилитатор

2 Социален работник

1 Старши учител, гимназиален (биология )

1 Старши учител, прогимназиален(учител по музика)

3 Технически сътрудник

4 Учител, детска градина

2 Учител, начален2 (I-IV клас)

2 Учител, 2 (I-IV клас)(НУП + сурдопедагогика)

1 Учител, гимназиален (Информатика и ИТ)

1 Учител, гимназиален (Китара)

1 Учител, гимназиален (Математика и информатика)

1 Учител,гимназиален (Физика)

1 Учител, гимназиален (Физическо възпитание и спорт)

2 Учител,прогимназиален

1 Учител, прогимназиален (Български език и литература)

1 Учител, прогимназиален (Информационни технологии)

1 Учител,прогимназиален (Трудово обучение)

3 Учител, подготвителна група

1 Учител, практическо обучение( кулинарни изделия и напитки)

1 Учител, ресурсен(Специална педагогика)

1 Учител, чужд език (англ.филология + сурдопедагог)

Работни места за средно професионално, средно общо

и основно образование

3 Администратор, хотел

7 Арматурист

1 Асистент, офис

2 Барман

1 Бояджия, изделия от дърво

3 Бояджия, сгради

15 Брокер, недвижими имоти

1 Възпитател

1 Главен специалист

9 Готвач

3 Детегледачка

1 Дистрибутор

1 Домакин

1 Заварчик

1 Здравен медиатор

10 Камериер/камериерка

4 Камериер/камериерка, хотел

14 Касиер

1 Кранист

2 Кредитен специалист, банка

4 Майстор, производство на тестени изделия

2 Машинен оператор, изделия от бетон

1 Машинен оператор, направа на покритие

3 Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия

4 Машинен оператор, рязане на текстил

1 Механошлосер

1 Мияч, съдове (ръчно)

10 Монтажник, електрически елементи

10 Монтажник, електрооборудване

10 Монтажник, промишлено оборудване

1 Началник, склад

3 Носач-товарач, стоки

3 Обслужващ работник, промишлено производство

12 Обслужващ, бензиностанция/газостанция

24 Общ работник

2 Огняр

6 Опаковач

3 Помощник, магазин

2 Помощник-готвач

1 Продавач, бюфет

3 Продавач, павилион

1 Продавач, хранителни продукти

14 Продавач-консултант

4 Работник, кухня

2 Работник, поправка на джанти и гуми

22 Работник, сладкарско производство

7 Работник, сортировач

3 Работник, строителна изолация

2 Работник, товаро-разтоварна дейност

1 Рецепционист

15 Сервитьор

4 Склададжия

2 Сладкар

1 Счетоводител, оперативен

1 Чистач/ Хигиенист

13 Чистач/ Хигиенист

1 Шофьор, лекотоварен автомобил

1 Шофьор, товарен автомобил

10 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

3 Шпакловчик



Бюро по труда "Марица" на ул. "Брезовска" 34:



Работни места за специалисти с висше образование

11 учител детска градина

15 учител начален етап на основното образование

2 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап история и география

2 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап биология и химия

2 учител, общообразователен учебен предмент в прогимназиален етап изобразително изкуство

1 учител теоретично обучение

1 учител практическо обучение

1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап физика и астрономия

1 учител, общообразователен учебен предмент в прогимназиален етап английски език

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап философия и етика

2 учител, общообразователен учебен предмент в прогимназиален етап музика

1 учител, общообразователен учебен предмент в прогимназиален етап човек и природа

1 лектор физика и астрономия

1 учител, общообразователен учебен предмент в прогимназиален етап история и цивилизация

1 учител география и икономика

2 учител по физическо възпитание

2 лектор по физика

2 учител по география

1 учител по биология и химия

2 учител по информационни технологии

1 лектор по икономика

1 лектор по музика

1 педагогически съветник

1 лектор по ДТИ

1 учител по история

1 лектор по изобразителна изкуство

1 учител по български език и литература

1 помощник директор

1 началник отдел, администрация

Работни места за средно и основно образованиe:

5 общ работник

20 монтажник,изделия от пластмаса

5 работник,консервна фабрика

10 оператор,производствена линия

1 заварчик

20 монтьор, електронно производствено оборудване

20 монтажник велосипеди

20 монтажник, електрооборудване

1 склададжия

10 дърводелец мебелист

10 машинен оператор, шиене

1 чистач/хигиенист

7 водач мотокар

5 техник, механик

6 експедитор, стоки и товари

5 електротехник, промишлено предприятие

3 продавач-консултант

2 охранител

1 ЗАС

1 шофьор на автобус

2 касиер

1 огняр



Бюро по труда на бул. "Руски" 15:



Работни места за специалисти с висше образование

5 Учител, детска градина

1 Старши учител, детска градина

2 Учител начален етап на основното образование

21 Учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап

3 Възпитател

1 Счетоводител

1 Специалист, кадастър и регулация

1 Заместник директор, детска градина



Работни места за специалисти със средно образование

10 Общ работник, промишлеността

3 Касиер

5 Работник кухня

20 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

3 Машинен оператор металообработващи машини

5 Монтажник, изделия от метал

1 Склададжия

2 Общ работник

1 Чистач-хигиенист

10 Монтажник на слаботокови предпазители

1 Рабатнек, товаро-разтоварна дейност

1 Барман

1 Сервитьор

1 Готвач

1 Помощник готвач

1 Машинен оператор, пресоване на пластмаси

2 Работник, повърхностна обработка на дърво



Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование

4 Общ работник

2 Кофражист

8 Работник, полевъден

10 Монтажник, електронни елементи

40 Работник, сглобяване на детайли