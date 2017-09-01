Стотици свободни работни места в Пловдив

Регионалната служба по заетостта в Пловдив обяви свободните работни места към 12.09.2017 г.
©
Бюро по труда на ул. "Чернишевски" 3:
Работни места за специалисти с висше образование
2 Брокер, недвижими имоти
3 Възпитател
1 Експерт, продажби
1 Медицинска сестра
1 Рехабилитатор
2 Социален работник
1 Старши учител, гимназиален (биология )
1 Старши учител, прогимназиален(учител по музика)
3 Технически сътрудник
4 Учител, детска градина
2 Учител, начален2 (I-IV клас)
2 Учител, 2 (I-IV клас)(НУП + сурдопедагогика)
1 Учител, гимназиален (Информатика и ИТ)
1 Учител, гимназиален (Китара)
1 Учител, гимназиален (Математика и информатика)
1 Учител,гимназиален (Физика)
1 Учител, гимназиален (Физическо възпитание и спорт)
2 Учител,прогимназиален
1 Учител, прогимназиален (Български език и литература)
1 Учител, прогимназиален (Информационни технологии)
1 Учител,прогимназиален (Трудово обучение)
3 Учител, подготвителна група
1 Учител, практическо обучение( кулинарни изделия и напитки)
1 Учител, ресурсен(Специална педагогика)
1 Учител, чужд език (англ.филология + сурдопедагог)
Работни места за средно професионално, средно общо
и основно образование
3 Администратор, хотел
7 Арматурист
1 Асистент, офис
2 Барман
1 Бояджия, изделия от дърво
3 Бояджия, сгради
15 Брокер, недвижими имоти
1 Възпитател
1 Главен специалист
9 Готвач
3 Детегледачка
1 Дистрибутор
1 Домакин
1 Заварчик
1 Здравен медиатор
10 Камериер/камериерка
4 Камериер/камериерка, хотел
14 Касиер
1 Кранист
2 Кредитен специалист, банка
4 Майстор, производство на тестени изделия
2 Машинен оператор, изделия от бетон
1 Машинен оператор, направа на покритие
3 Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия
4 Машинен оператор, рязане на текстил
1 Механошлосер
1 Мияч, съдове (ръчно)
10 Монтажник, електрически елементи
10 Монтажник, електрооборудване
10 Монтажник, промишлено оборудване
1 Началник, склад
3 Носач-товарач, стоки
3 Обслужващ работник, промишлено производство
12 Обслужващ, бензиностанция/газостанция
24 Общ работник
2 Огняр
6 Опаковач
3 Помощник, магазин
2 Помощник-готвач
1 Продавач, бюфет
3 Продавач, павилион
1 Продавач, хранителни продукти
14 Продавач-консултант
4 Работник, кухня
2 Работник, поправка на джанти и гуми
22 Работник, сладкарско производство
7 Работник, сортировач
3 Работник, строителна изолация
2 Работник, товаро-разтоварна дейност
1 Рецепционист
15 Сервитьор
4 Склададжия
2 Сладкар
1 Счетоводител, оперативен
1 Чистач/ Хигиенист
13 Чистач/ Хигиенист
1 Шофьор, лекотоварен автомобил
1 Шофьор, товарен автомобил
10 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
3 Шпакловчик
Бюро по труда "Марица" на ул. "Брезовска" 34:
Работни места за специалисти с висше образование
11 учител детска градина
15 учител начален етап на основното образование
2 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап история и география
2 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап биология и химия
2 учител, общообразователен учебен предмент в прогимназиален етап изобразително изкуство
1 учител теоретично обучение
1 учител практическо обучение
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап физика и астрономия
1 учител, общообразователен учебен предмент в прогимназиален етап английски език
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап философия и етика
2 учител, общообразователен учебен предмент в прогимназиален етап музика
1 учител, общообразователен учебен предмент в прогимназиален етап човек и природа
1 лектор физика и астрономия
1 учител, общообразователен учебен предмент в прогимназиален етап история и цивилизация
1 учител география и икономика
2 учител по физическо възпитание
2 лектор по физика
2 учител по география
1 учител по биология и химия
2 учител по информационни технологии
1 лектор по икономика
1 лектор по музика
1 педагогически съветник
1 лектор по ДТИ
1 учител по история
1 лектор по изобразителна изкуство
1 учител по български език и литература
1 помощник директор
1 началник отдел, администрация
Работни места за средно и основно образованиe:
5 общ работник
20 монтажник,изделия от пластмаса
5 работник,консервна фабрика
10 оператор,производствена линия
1 заварчик
20 монтьор, електронно производствено оборудване
20 монтажник велосипеди
20 монтажник, електрооборудване
1 склададжия
10 дърводелец мебелист
10 машинен оператор, шиене
1 чистач/хигиенист
7 водач мотокар
5 техник, механик
6 експедитор, стоки и товари
5 електротехник, промишлено предприятие
3 продавач-консултант
2 охранител
1 ЗАС
1 шофьор на автобус
2 касиер
1 огняр
Бюро по труда на бул. "Руски" 15:
Работни места за специалисти с висше образование
5 Учител, детска градина
1 Старши учител, детска градина
2 Учител начален етап на основното образование
21 Учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
3 Възпитател
1 Счетоводител
1 Специалист, кадастър и регулация
1 Заместник директор, детска градина
Работни места за специалисти със средно образование
10 Общ работник, промишлеността
3 Касиер
5 Работник кухня
20 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
3 Машинен оператор металообработващи машини
5 Монтажник, изделия от метал
1 Склададжия
2 Общ работник
1 Чистач-хигиенист
10 Монтажник на слаботокови предпазители
1 Рабатнек, товаро-разтоварна дейност
1 Барман
1 Сервитьор
1 Готвач
1 Помощник готвач
1 Машинен оператор, пресоване на пластмаси
2 Работник, повърхностна обработка на дърво
Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование
4 Общ работник
2 Кофражист
8 Работник, полевъден
10 Монтажник, електронни елементи
40 Работник, сглобяване на детайли