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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 09:04 / 13.09.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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24-ãîäèøíà áúëãàðêà è 6-ãîäèøíèÿò é ñèí ñà áèëè óáèòè â ãåðìàíñêèÿ ãðàä Äåòìîëä, çàïàäíàòà ôåäåðàëíà ïðîâèíöèÿ Ñåâåðåí Ðåéí-Âåñòôàëèÿ. Òîâà ñúîáùàâà "Òðóä", ïîçîâàâàéêè ñå íà ãîâîðèòåë íà ìåñòíàòà ïîëèöèÿ. Òðóïîâåòå íà æåðòâèòå ñà áèëè îòêðèòè â ïîíåäåëíèê âå÷åðòà, îò â÷åðà ñå èçäèðâà çàïîäîçðåíèÿò çà äâîéíîòî óáèéñòâî Òîìàñ Òþíåðìàí, íà 53 ãîäèíè. 

Íàìóøêàíèòå ìíîãîêðàòíî ñ íîæ áúëãàðêà è íåéíîòî äåòå ñà áèëè íàìåðåíè â æèëèùåòî íà èçäèðâàíèÿ Òþíåðìàí. Æåðòâèòå è ïðåñòúïíèêà ñà æèâååëè ïîä íàåì â îòäåëíè àïàðòàìåíòè â êîîïåðàöèÿ, íàìèðàùà ñå â öåíòðàëåí êâàðòàë íà 75-õèëÿäíèÿ ãðàä. Êàê è çàùî áúëãàðêàòà è íåâðúñòíèÿò é ñèí ñà ñå îçîâàëè â àïàðòàìåíòà íà Òþíåðìàí, âñå îùå ñå èçÿñíÿâà. Íå å ÿñíî è êàêâî å îòêëþ÷èëî àãðåñèâíîñòòà íà íåìåöà, äîâåëà äî ôàòàëåí èçõîä çà æåíàòà è äåòåòî é.

Ñúñåäèòå îïèñâàò áúëãàðêàòà êàòî ëþáåçíà æåíà, êîÿòî å ïðàâèëà äîáðî âïå÷àòëåíèå, ñúîáùèõà ìåñòíè ìåäèè. Ñëåäñòâåíèòå äåéñòâèÿ, âêëþ÷èòåëíî èççåìâàíå íà ñëåäè, ïðîäúëæàâàò. Ñôîðìèðàíà å êîìèñèÿ îò 16 ñëåäîâàòåëè. Îò ïðîêóðàòóðàòà â Äåòìîëä ïðèçîâàâàò âñè÷êè, êîèòî èìàò ñâåäåíèÿ çà ìåñòîïðåáèâàâàíåòî íà çàïîäîçðåíèÿ â óáèéñòâî Òîìàñ Òþíåðìàí äà ñå îáàäÿò â ïîëèöèÿòà, àíîíèìíîñòòà èì å ãàðàíòèðàíà. Ïîñî÷åí å è òåëåôîí: 05231 60 90. Ðàçïðîñòðàíåíà å è ñíèìêà íà èçäèðâàíèÿ, ïðàâåíà ïðåç 2011 ã. Òîé å âèñîê 172 ñì, íîñè î÷èëà, ëèöå øèðîêî, êîñà íèñêî ïîäñòðèãàíà.







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