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Íàìóøêàíèòå ìíîãîêðàòíî ñ íîæ áúëãàðêà è íåéíîòî äåòå ñà áèëè íàìåðåíè â æèëèùåòî íà èçäèðâàíèÿ Òþíåðìàí. Æåðòâèòå è ïðåñòúïíèêà ñà æèâååëè ïîä íàåì â îòäåëíè àïàðòàìåíòè â êîîïåðàöèÿ, íàìèðàùà ñå â öåíòðàëåí êâàðòàë íà 75-õèëÿäíèÿ ãðàä. Êàê è çàùî áúëãàðêàòà è íåâðúñòíèÿò é ñèí ñà ñå îçîâàëè â àïàðòàìåíòà íà Òþíåðìàí, âñå îùå ñå èçÿñíÿâà. Íå å ÿñíî è êàêâî å îòêëþ÷èëî àãðåñèâíîñòòà íà íåìåöà, äîâåëà äî ôàòàëåí èçõîä çà æåíàòà è äåòåòî é.
Ñúñåäèòå îïèñâàò áúëãàðêàòà êàòî ëþáåçíà æåíà, êîÿòî å ïðàâèëà äîáðî âïå÷àòëåíèå, ñúîáùèõà ìåñòíè ìåäèè. Ñëåäñòâåíèòå äåéñòâèÿ, âêëþ÷èòåëíî èççåìâàíå íà ñëåäè, ïðîäúëæàâàò. Ñôîðìèðàíà å êîìèñèÿ îò 16 ñëåäîâàòåëè. Îò ïðîêóðàòóðàòà â Äåòìîëä ïðèçîâàâàò âñè÷êè, êîèòî èìàò ñâåäåíèÿ çà ìåñòîïðåáèâàâàíåòî íà çàïîäîçðåíèÿ â óáèéñòâî Òîìàñ Òþíåðìàí äà ñå îáàäÿò â ïîëèöèÿòà, àíîíèìíîñòòà èì å ãàðàíòèðàíà. Ïîñî÷åí å è òåëåôîí: 05231 60 90. Ðàçïðîñòðàíåíà å è ñíèìêà íà èçäèðâàíèÿ, ïðàâåíà ïðåç 2011 ã. Òîé å âèñîê 172 ñì, íîñè î÷èëà, ëèöå øèðîêî, êîñà íèñêî ïîäñòðèãàíà.
Êîìåíòàðè (4)
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Îò Îñòðîâà: Ñëúí÷åâ áðÿã å ëóäî ìÿñòî, âñè÷êî çà ñåêñà å ïîçâîëåí...
10:31 / 10.09.2017
Ðÿäúê ôåíîìåí: "Èðìà" èçñìóêà âîäàòà êðàé ïëàæîâåòå íà Áàõàìèòå
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20:49 / 08.09.2017
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08:52 / 08.09.2017
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09:10 / 04.09.2017
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10:07 / 28.08.2017
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