"Ëàôêà" áëîêèðà òðîòîàð íà îæèâåí áóëåâàðä

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"Ëàôêà" áëîêèðà òðîòîàðà, îïëàêà ñå ÷èòàòåë íà Plovdiv24.bg. Ìÿñòîòî - áóë. "Öàð Áîðèñ Òðåòè Îáåäèíèòåë" 14.
"Ìèñëÿ, ÷å ñíèìêàòà êàçâà âñè÷êî! Íî ùå äîáàâÿ, ÷å ïðè òðîòîàð íàä 4 ìåòðà ïðîëóêàòà çà ìèíàâàíå å îêîëî 60 ñàíòèìåòðà", îïèñà íåâîëèòå íà ïåøåõîäöèòå òîé.
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11:24 / 10.09.2017
Ïëîâäèâ÷àíêà: Òðîòîàðèòå ñòàíàõà óëèöè, ïåøåõîäöèòå - äà ëåòèì
09:40 / 10.09.2017
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00:40 / 08.09.2017
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21:10 / 08.09.2017
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