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"Ëàôêà" áëîêèðà òðîòîàð íà îæèâåí áóëåâàðä
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 14:00 / 10.09.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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"Ëàôêà" áëîêèðà òðîòîàðà, îïëàêà ñå ÷èòàòåë íà Plovdiv24.bg. Ìÿñòîòî - áóë. "Öàð Áîðèñ Òðåòè Îáåäèíèòåë" 14.

"Ìèñëÿ, ÷å ñíèìêàòà êàçâà âñè÷êî! Íî ùå äîáàâÿ, ÷å ïðè òðîòîàð íàä 4 ìåòðà ïðîëóêàòà çà ìèíàâàíå å îêîëî 60 ñàíòèìåòðà", îïèñà íåâîëèòå íà ïåøåõîäöèòå òîé. 








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Íà ìíîãî ìåñòà å òàêà â ãðàäà....êîé ãî äîïóñíà...ëàêîìè çà ïàðè...ïèøìàí îáùèíàðè
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Çà òîâà ñèãíàëèçèðàõ îùå ïðåäè 2 ãîä, íî.....ðåàêöèÿ íèêàêâà. Èìà âúçìîæíîñò ïàâèëèîíà äà áúäå èçìåñòåí ñ 2 ìåòðà íàçàä, íàäÿâàì ñå ÷ðåç âàñ îòãîâîðíèòå èíñòèòóöèè äà ñå çàäåéñòâàò , çàùîòî ïîðàäè ðàçïîëîæåíèåòî ñè íàèñòèíà ñúçäàâà íåóäîáñòâî íà ïåøåõîäöèòå
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Èçâúíðåäíî: Âàæíî! Ïîìàãàéòå, ïëîâäèâ÷àíè! Èç÷åçíàëî å ìîìè÷å íà ...
11:24 / 10.09.2017
Ïëîâäèâ÷àíêà: Òðîòîàðèòå ñòàíàõà óëèöè, ïåøåõîäöèòå - äà ëåòèì
09:40 / 10.09.2017
Ëþáîâ íà âåðèãà: ×î÷î è "÷åðíèÿò àíãåë" ïëàíèðàò íåâèæäàíà ñâàòáà...
09:06 / 10.09.2017
Çà ñàìîóáèéöèòå íà äâå êîëåëà â Ïëîâäèâ - òåìà ñ ïðîäúëæåíèå!
08:55 / 10.09.2017
Ðåâ íà ìîòîðè è áÿñíî êàðàíå â Ïëîâäèâ!
17:15 / 09.09.2017
Åòî ãè ìàëêèòå-ãîëåìè ðîäîëþáöè íà Ïëîâäèâ!
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13:45 / 09.09.2017
Ïëîâäèâ÷àíêà îíåìÿ... Öåíèòå â òîâà çàâåäåíèå ÿ øîêèðàõà
00:40 / 08.09.2017
Âúçìîæíî ëè å? Òîâà ñå ñëó÷è ïðåä ìàãàçèí íà "Êàóôëàíä" â Ïëîâäèâ
21:10 / 08.09.2017
Ìëàäåæúò, ñúòâîðèë íåâúîáðàçèìîòî ìåëå â "Òðàêèÿ", å áèë äðîãèðàí, ïîìëåíèòå êîëè ñà ïåò
10:26 / 08.09.2017
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12:42 / 09.09.2017
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09:16 / 08.09.2017
Ëúñêàâî "Àóäè" ñ èíòåðåñåí íîìåð õâúðëè â äúëáîê ðàçìèñúë ìèíóâà÷èòå
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