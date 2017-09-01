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Äúùåðÿòà íà Ïåòúð Ñòîÿíîâ: Íÿêîè ìèñëåõà, ÷å áàùà ìè å ïðåìèåð íà Ìîëäîâà, ïðåçèäåíò íà Ìàêåäîíèÿ èëè öàð íà Ðóìúíèÿ
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 10:07 / 10.09.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ãîäèíèòå, â êîèòî áàùà ìè áåøå ïðåçèäåíò, ñà äàð çà ìåí è ñúì íåâåðîÿòíî áëàãîäàðíà. Òîâà ïðèçíà äúùåðÿòà íà ïðåçèäåíòà Ïåòúð Ñòîÿíîâ Òåîôàíà.

"Êîãàòî òàòêî ñòàíà ïðåçèäåíò, áÿõ ìíîãî ìàëêà è íå ðàçáèðàõ êàêâî ñå ñëó÷âà. Êîãàòî ìè êàçàõà, ÷å ùå ñå ìåñòèì äà æèâååì â "Áîÿíà", áÿõ ìíîãî ðàçñòðîåíà, çàùîòî íå èñêàõ äà æèâåÿ ñ ëåëÿ Áîÿíà", ñïîìíÿ ñè ñ óñìèâêà ïðåä bTV ïðåçèäåíòñêàòà ùåðêà. Êàçâà, ÷å æèâîòúò íà ïðåçèäåíòñêàòà äúùåðÿ íå ñå ðàçëè÷àâà ïî íèùî îò òîçè íà âñÿêî äðóãî ìîìè÷å. 

"Áÿõ íà ìîðåòî ñ ìàéêà ìè è áàùà ìè â Ãúðöèÿ è ñå çàïîçíàõ ñ ìîìè÷å èòàëèàí÷å. È çàïî÷íàõìå äà ñè èãðàåì, áåøå ìíîãî çàáàâíî. È â åäèí ìîìåíò òÿ ìå ïèòà êàêâî ðàáîòè áàùà ìè. È àç êàçâàì: Àìè, ïðåçèäåíò å. È òÿ êàçà: È ìîÿò! Íà êîÿ ôèðìà? È àç êàçâàì: Àìè, íà äúðæàâà. Èìà îáà÷å ñðåùè, êîèòî íèêîãà íÿìà äà çàáðàâè. 

"Èìàõ îãðîìåí øàíñ äà ñå çàïîçíàÿ ñ Áèë Êëèíòúí. Êîéòî âñúùíîñò å ìíîãî áëèçúê ïðèÿòåë íà áàùà ìè è äî äíåñ. È àç òúêìî èçëèçàõ, à òîé âëèçàøå è ñè ñïîìíÿì êàê ìè ïèïíà ÿêåòî è êàçà: Î, òîâà å òîëêîâà õóáàâî ÿêå! È òîâà ÿêå íå ñúì ãî ñâàëÿëà ïî÷òè 2 ãîäèíè. Áåøå åäíî íèêàêâî, ÷åðíî ÿêå. Íî ùîì Áèë Êëèíòúí ãî å êàçàë", äîïúëâà Òåîôàíà. 

Íà 12-ãîäèøíà âúçðàñò Òåîôàíà çàìèíàâà çà Æåíåâà, êúäåòî çàâúðøâà ìåæäóíàðîäíî ó÷èëèùå. Ó÷åëà çàåäíî ñ ïëåìåííè÷êàòà íà Ñàääàì Õþñåèí. Íî íèòî åäèí ÷îâåê â åëèòíîòî ó÷åáíî çàâåäåíèå íå çíàåë êîé å áàùà é. 

"Íÿêîè ìèñëåõà, ÷å áàùà ìè å ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåë íà Ìîëäîâà, ïðåçèäåíò íà Ìàêåäîíèÿ, öàð íà Ðóìúíèÿ. Âñå îêîëî Áúëãàðèÿ, íî íå òî÷íî â Áúëãàðèÿ", êàçâà îùå òÿ. 

"Áàùà ìè å åäèí îò íàé-èíòåëèãåíòíèòå õîðà, êîèòî ïîçíàâàì. ×åñòî ñå äîïèòâàì äî íåãî çà ñúâåò. È äâàìàòà ìíîãî îáè÷àìå èñòîðèÿòà", ïðèçíàâà Òåîôàíà.

"Ìíîãî äîáðå çíàÿ îòêúäå èäâàì. Òîâà, ÷å äíåñ ðàáîòÿ â Æåíåâà, íå îçíà÷àâà, ÷å ñëåä 2 ìåñåöà íÿìà äà ðàáîòÿ â Ñîôèÿ, Ïëîâäèâ èëè Ïëåâåí", äîáàâÿ òÿ.







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Îáâèíèõà áúëãàðêà â ïðîïàãàíäà íà òåðîðèñòè÷íà îðãàíèçàöèÿ
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13:45 / 09.09.2017
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00:40 / 08.09.2017
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21:10 / 08.09.2017
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10:26 / 08.09.2017
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