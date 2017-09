Втори международен китарен фестивал в Пловдив

Ritmos Negros е група, която интерпретира афро-перуанска музика - жанр, произхождаш от перуанското крайбрежие. Ritmos Negros смесват африкански, андски и европейски фолклорни елементи. Репертоарът на Ritmos Negros e запълнен от популярни афро-перуански песни, смесени с инструментални и джаз парчета и други съвременни жанрове. Групата е създадена през 2016. Членове са Пиеро Епифаниа - вокал и перкусии, Симеон Леонидов - китара и беквокали и Борис Таслев - бас китара и беквокали. В момента тримата записват първият си студиен албум, който ще включва обработки на класически перуански фолклорни песни и авторски композиции.

Следващият ден е наситен с музикални работилници, които ще се проведат в галерия Тракарт. Първата работилница ще направи Еду Вико ( 10:30ч.), след него Ивайло Звездомиров (бас китарист и един от създателите на група "Те") ще запознае желаещите с "Ролята на бас китарата в съвременните музикални стилове ", а след него "Бо" Бояджиев (България / САЩ) ще направи уъркшоп на тема: "Акордите: вдъхновението и бекграунда върху който импровизираме".



Вечерта на 28 октомври в Драматичен театър, рецитал ще направи Марко Тамайо, който е друга голяма изненада за почитателите на класическата китара. Кубинският китарист с австрийско гражданство е провъзгласен за "кралят на китарата" от италианския вестник "Ла Стампа". Той е победител в множество престижни международни конкурси и е свирил с известни оркестри и диригенти по цял свят и се наложи като една от водещите фигури в света на класическата китара.



Вечерта ще приключи с концерт на Йес Псайла (Малта) и Веселин Койчев в Bee Bop Café. И двамата музиканти са гости на феста, благодарение на Yamaha, които ще направят изложение на китари във фоайето на Драматичен театър в рамките на два дена (28 и 29). Всички желаещи могат да видят и пробват китари и аксесоари на Yamaha.



На 29 октомври Марко Тамайо ще направи майсторски класове, които са само при предварително записване. Те ще се проведат в АМТИИ - Пловдив. По същото време в галерия Тракарт ще се провеждат китарни работилници, които стартират в 11:00 ч., водена от Йес Пайла и Веселин Койчев на тема: "Техника, фразиране и душевност: импровизацията като стил" . След тях Атанас Шишков - фюжън китара "Тапинг техника: концепция и изпълнение".



В 18:00 в галерия "Тракарт" Марко Тамайо ще представи авторската си книга "Essential Principals for the interpretation on the classical guitar"(Основни принципи при изпълнението на класическа китара). Книга, която променя цялостния педагогически подход към преподаването на този инструмент в световен мащаб.



Вечерта ще завърши с концерт на "Йес Псайла Квартет"със специалното участие на Стоян Янкулов (Стунджи), Ясен Велчев и Ивайло Звездомиров в Bee Bop Café . Всички работилници и лекции са без вход, а билети за концертите в рамките на фестивала ще могат да бъдат закупени онлайн.