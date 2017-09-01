Ïëîâäèâ÷àíêà îíåìÿ... Öåíèòå â òîâà çàâåäåíèå ÿ øîêèðàõà

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 00:40 / 08.09.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Â÷åðà æåíàòà ðåøèëà äà îïèòà îò îáåäíîòî ìåíþ â íå îñîáåíî ïðåòåíöèîçíî çàâåäåíèå â Ñòàðèÿ Íåñåáúð. Âúïðåêè ÷å ðåñòîðàíòúò íå âïå÷àòëÿâàë íèòî ñ ëóêñ, íèòî ñ êðàñèâ ìîðñêè èçãëåä, îùå ïî-ìàëêî ïúò ñ èçèñêàíàòà ñè êóõíÿ, ñìåòêàòà îïðåäåëåíî ñúáðàëà î÷èòå íà êëèåíòêàòà. Çà äâå ïîðöèè ïúëíåíè ÷óøêè ïëîâäèâ÷àíêàòà ñå áðúêíàëà 36 ëåâà!

"È òîâà äîæèâÿõìå! Ñëåä òàêñà "ñòîë" è òàêñà "íèùî" íè ïðîáóòâàò è ÷óøêè çà 36 ëåâà. Âÿðíî å, ÷å ïî ìîðåòî äåí ãîäèíà õðàíè, íî òåçè âå÷å íè âçåìàò çà ìåçå", ãíåâÿò ñå ïîòðåáèòåëè â ñîöèàëíèòå ìðåæè è ñïîäåëÿò êàñîâàòà áåëåæêà.







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23:05 / 07.09.2017
23-ãîäèøíà âèëíåå èç ìàãàçèíè ïî Ãëàâíàòà, ïàçåòå ñå!
21:57 / 07.09.2017
Â áîëíèöà ñúñ ñ÷óïåí íîñ è ìîçú÷íî ñúòðåñåíèå å áëúñíàòèÿò â Ïëîâ...
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Áðóòàëíè èçïúëíåíèÿ ïî "Øåñòè ñåïòåìâðè"
19:27 / 07.09.2017
Äâå äå÷èöà óäèâèõà â Ïëîâäèâ ïîëèòè÷åñêèÿ åëèò íà Áúëãàðèÿ
20:25 / 07.09.2017
Àðàáèí, èçíàñèëèë è óáèë 5-ãîäèøíî äåòå, îïèòà äà îòâëå÷å äúùåðè÷...
16:33 / 07.09.2017

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Ïîòðåáèòåëÿò îòâðúùà: Ëèäúë îñúìíà ñ êðúñòîâå è ëåïåíêè íà ÈÄÈË
11:24 / 06.09.2017
Äåòåòî îò Ñòðåë÷à â êëèï÷å: Ìàìî, òàòå... ùå ñå çàñòðåëÿì!
10:19 / 06.09.2017
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17:54 / 06.09.2017
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09:45 / 07.09.2017
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11:32 / 06.09.2017
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