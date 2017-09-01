ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
|Àðàáèí, èçíàñèëèë è óáèë 5-ãîäèøíî äåòå, îïèòà äà îòâëå÷å äúùåðè÷êàòà íà ïëîâäèâ÷àíèí
"Ïðåäè äâà äåíà ðàçáðàõ êàêâî å ÷óâñòâîòî äà ñè ãîòîâ äà óáèåø íÿêîãî, äà ãî óíèùîæèø, äà ãî ðàçìàæåø è áèåø, äîêàòî äèøà, ùîì äîêîñíå è ñå îïèòà äà îòíåìå, èçíàñèëè è óáèå íàé ñêúïîòî òè â æèâîòà - äåòåòî òè." È îáÿñíÿâà:
"Àðàáèí îò Åãèïåò èçëèçà ïðåäè íÿêîëêî ñåäìèöè, ñëåä êàòî ìèíàëàòà ãîäèíà å îòâëÿêúë, èçíàñèëèë òðè ïúòè è óáèë 5-ãîäèøíî äåòå, ñå îïèòà äà îòâëå÷å è ìîåòî äåòå. Íî äîáðå, ÷å îòðåàãèðàõìå äîáðå è íå ìó äàäîõìå íèêàêâà âúçìîæíîñò äà íàïðàâè íèùî. Èçÿäå ÿêî áîé è áåøå åêñòðàäèðàí îò Èòàëèÿ çàâèíàãè. Àêî íå áÿõà áèâøàòà ìè æåíà è äåòåòî äî ìåí, ãî áÿõ ïîìúêíàë êúì áàãàæíèêà íà êîëàòà ìè, à ñëåä òîâà äúëãà è ìíîãî áîëåçíåíà ðàçõîäêà èçâúí ãðàäà ìó áÿõ çàìèñëèë.
Íî ïîëèöèÿòà ãî îòúðâà. Ñåãà ñå íàäÿâàì íèêîãà ïîâå÷å äà íå ãî âèäÿ, çàùîòî ùå å ôàòàëíî çà íåãî. Ïîïèòàõ øåôà íà ïîëèöèÿòà â öåíòúðà íà Ìèëàíî êàê å âúçìîæíî, ñëåä êàòî èìà 7 èçíàñèëâàíèÿ íà äåöà è ìèíàëàòà ãîäèíà å èçíàñèëèë, îòâëÿêúë è óáèë 5-ãîäèøíî äåòå - êàê å íà ñâîáîäà, òîé âäèãàøå ðàìåíà è ìè êàçâàøå, ÷å íÿìà ïðåäñòàâà.
Çàïîçíàõ ñå ñ ïîëèöàÿ, êîéòî ãî å àðåñòóâàë, êîãàòî ìèíàëàòà ãîäèíà å óáèë äåòåòî è ìè êàçà, ÷å íèêîãà íÿìà äà çàáðàâè ðúöåòå ìó - öåëèòå âúâ êðúâ òðóïà íà äåòåòî..."
Êîìåíòàðè (9)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 9 ìèí.
0
ïðåäè 12 ìèí.
0
ïðåäè 14 ìèí.
0
ïðåäè 38 ìèí.
+1
Ñïîäåëè êàêâî íîâî....
ïðåäè 1 ÷. è 22 ìèí.
+2
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Íîâèÿò øåô íà ÊÀÒ Ïëîâäèâ íàãðàæäàâàí ïåò ïúòè ñ "ïèñìåíà ïîõâàëà...
15:52 / 07.09.2017
Îò EVN êàçàõà êîãà ùå ïðèêëþ÷àò ñ ðåìîíòèòå ïî áóë. "Âàñèë Àïðèëî...
15:37 / 07.09.2017
Êîëà áëúñíà âåëîñèïåäèñò íà óëèöà "Áîãîìèë" â Ïëîâäèâ
15:10 / 07.09.2017
Èñòèíà ëè å? Âèæòå êàêâî íàïðàâèõà ñîáñòâåíèöè íà ñãðàäà â "Àäæèñ...
14:52 / 07.09.2017
Îáðàçîâàòåëíèÿò ìèíèñòúð îáèêîëè "Ñòîëèïèíîâî" è ðå÷å: Òóê ïîëîæå...
16:08 / 07.09.2017
Âòîðà âúëíà èíâåñòèöèè çàëèâà Ïëîâäèâ
14:12 / 07.09.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ïîòðåáèòåëÿò îòâðúùà: Ëèäúë îñúìíà ñ êðúñòîâå è ëåïåíêè íà ÈÄÈË
11:24 / 06.09.2017
Ïðåìàõíàõà ñêàíäàëíî èçêàçâàíå íà øåôà íà "Êàóôëàíä-Áúëãàðèÿ"
14:51 / 05.09.2017
Äåòåòî îò Ñòðåë÷à â êëèï÷å: Ìàìî, òàòå... ùå ñå çàñòðåëÿì!
10:19 / 06.09.2017
Áàùà ñå îïëàêà, ÷å äåòåòî ìó å áèëî çâåðñêî ïðåáèòî â äåòñêàòà ãðàäèíà
17:54 / 06.09.2017
Êå÷èñòúò Ðóñåâ êóïîíÿñâà â Ïëîâäèâ ñ ðóñàòà áîãèíÿ
13:42 / 05.09.2017
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS