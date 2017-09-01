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Àðàáèí, èçíàñèëèë è óáèë 5-ãîäèøíî äåòå, îïèòà äà îòâëå÷å äúùåðè÷êàòà íà ïëîâäèâ÷àíèí
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 16:33 / 07.09.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Ôåéñáóê
Àðàáèí, èçíàñèëèë è óáèë 5-ãîäèøíî äåòå, îïèòà äà îòâëå÷å äúùåðè÷êàòà íà ïëîâäèâ÷àíèí, æèâååù â Èòàëèÿ. Òîâà ñòàâà ÿñíî îò ïîñòà íà ìúæà âúâ Ôåéñáóê. Åòà êàêâî íàïèñà â ñîöèàëíàòà ìðåæà óæàñåíèÿò ìúæ:

"Ïðåäè äâà äåíà ðàçáðàõ êàêâî å ÷óâñòâîòî äà ñè ãîòîâ äà óáèåø íÿêîãî, äà ãî óíèùîæèø, äà ãî ðàçìàæåø è áèåø, äîêàòî äèøà, ùîì äîêîñíå è ñå îïèòà äà îòíåìå, èçíàñèëè è óáèå íàé ñêúïîòî òè â æèâîòà - äåòåòî òè." È îáÿñíÿâà:

"Àðàáèí îò Åãèïåò èçëèçà ïðåäè íÿêîëêî ñåäìèöè, ñëåä êàòî ìèíàëàòà ãîäèíà å îòâëÿêúë, èçíàñèëèë òðè ïúòè è óáèë 5-ãîäèøíî äåòå, ñå îïèòà äà îòâëå÷å è ìîåòî äåòå. Íî äîáðå, ÷å îòðåàãèðàõìå äîáðå è íå ìó äàäîõìå íèêàêâà âúçìîæíîñò äà íàïðàâè íèùî. Èçÿäå ÿêî áîé è áåøå åêñòðàäèðàí îò Èòàëèÿ çàâèíàãè. Àêî íå áÿõà áèâøàòà ìè æåíà è äåòåòî äî ìåí, ãî áÿõ ïîìúêíàë êúì áàãàæíèêà íà êîëàòà ìè, à ñëåä òîâà äúëãà è ìíîãî áîëåçíåíà ðàçõîäêà èçâúí ãðàäà ìó áÿõ çàìèñëèë.

Íî ïîëèöèÿòà ãî îòúðâà. Ñåãà ñå íàäÿâàì íèêîãà ïîâå÷å äà íå ãî âèäÿ, çàùîòî ùå å ôàòàëíî çà íåãî. Ïîïèòàõ øåôà íà ïîëèöèÿòà â öåíòúðà íà Ìèëàíî êàê å âúçìîæíî, ñëåä êàòî èìà 7 èçíàñèëâàíèÿ íà äåöà è ìèíàëàòà ãîäèíà å èçíàñèëèë, îòâëÿêúë è óáèë 5-ãîäèøíî äåòå - êàê å íà ñâîáîäà, òîé âäèãàøå ðàìåíà è ìè êàçâàøå, ÷å íÿìà ïðåäñòàâà.

Çàïîçíàõ ñå ñ ïîëèöàÿ, êîéòî ãî å àðåñòóâàë, êîãàòî ìèíàëàòà ãîäèíà å óáèë äåòåòî è ìè êàçà, ÷å íèêîãà íÿìà äà çàáðàâè ðúöåòå ìó - öåëèòå âúâ êðúâ òðóïà íà äåòåòî..."







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Âðàæåñêà äåçèíôîðìàöèÿ,ñ öåë ñúçäàâàíå íàïðåæåíèå ìåæäó åòíè÷åñêè ãðóïè è ïîäêîïàâàíå âÿðàòà â áúäåùåòî íà Åâðàçèÿ.ðŸ˜‰
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Òîçè àêî ïîñåãíå íà äåòåòî ìè ùå ãî êîïàÿ, òà àêî ùå è ãîñïîä äà ñëåçå äà ãî ñïàñÿâà. Ïðîñòî ùå ãî óáèÿ è ùå ãî çàêîïàÿ íÿêúäå äúëáîêî â çåìÿòà, äàëå÷ îò õîðàòà.
ïðåäè 1 ÷. è 22 ìèí.
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Çà òàêèâà êàñòðàöèÿ ñ ìàêåòåí íîæ... íàïúëíî ðàçáèðàì áàùàòà - íà íåãîâî ìÿñòî ñúí íÿìàøå äà ìå ëîâè, äîêàòî íå ãî âèäÿ 5 ìåòðà íàäîëó.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Íîâèÿò øåô íà ÊÀÒ Ïëîâäèâ íàãðàæäàâàí ïåò ïúòè ñ "ïèñìåíà ïîõâàëà...
15:52 / 07.09.2017
Îò EVN êàçàõà êîãà ùå ïðèêëþ÷àò ñ ðåìîíòèòå ïî áóë. "Âàñèë Àïðèëî...
15:37 / 07.09.2017
Êîëà áëúñíà âåëîñèïåäèñò íà óëèöà "Áîãîìèë" â Ïëîâäèâ
15:10 / 07.09.2017
Èñòèíà ëè å? Âèæòå êàêâî íàïðàâèõà ñîáñòâåíèöè íà ñãðàäà â "Àäæèñ...
14:52 / 07.09.2017
Îáðàçîâàòåëíèÿò ìèíèñòúð îáèêîëè "Ñòîëèïèíîâî" è ðå÷å: Òóê ïîëîæå...
16:08 / 07.09.2017
Âòîðà âúëíà èíâåñòèöèè çàëèâà Ïëîâäèâ
14:12 / 07.09.2017

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Ïîòðåáèòåëÿò îòâðúùà: Ëèäúë îñúìíà ñ êðúñòîâå è ëåïåíêè íà ÈÄÈË
11:24 / 06.09.2017
Ïðåìàõíàõà ñêàíäàëíî èçêàçâàíå íà øåôà íà "Êàóôëàíä-Áúëãàðèÿ"
14:51 / 05.09.2017
Î÷åâèäåö: Øîôüîðúò íà ÁÌÂ-òî ñå ïðàâåøå íà äðèôòàäæèÿ, íî èçïóñíà êîëàòà!
09:49 / 05.09.2017
Äåòåòî îò Ñòðåë÷à â êëèï÷å: Ìàìî, òàòå... ùå ñå çàñòðåëÿì!
10:19 / 06.09.2017
Ïëîâäèâ÷àíèí ïîãëåäíà âñòðàíè, çúðíà ðóñà äàìà â ó÷åáíà êîëà è îñòàíà ïîòðåñåí
14:44 / 05.09.2017
Áàùà ñå îïëàêà, ÷å äåòåòî ìó å áèëî çâåðñêî ïðåáèòî â äåòñêàòà ãðàäèíà
17:54 / 06.09.2017
Êå÷èñòúò Ðóñåâ êóïîíÿñâà â Ïëîâäèâ ñ ðóñàòà áîãèíÿ
13:42 / 05.09.2017
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Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Îòêðèõà ìúðòâî 11-ãîäèøíî äåòå â Ñòðåë÷à
Ïèðèí - Ëîêî 09/09/17
ÂÊ Ìàðèöà, ñåçîí 2017/2018
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