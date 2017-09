© Очарователната половинка на българската мегазвезда в кеча Мирослав Бърняшев (гледан от милиони по света с псевдонима си Александър Русев) Лана, се погрижи за уюта през зимата на жители на пловдивско село. Атрактивната дама, която е у нас с Бърняшев за снимките на риалити формата "Тотал Дивас", посветен на жените в кеча, нацепи дървата в двора на пловдивско село, като демонстрира отлични умения във въртенето на секирата. Ден по-рано Лана издои и крава, като се беше издокарала за по-ефектно само по бельо.



Chop wood and carry water is the #LifeofLana motto ! Want to see more of my #Ravishing life experiences on @Youtube ???? ⬇️ Публикация, споделена от CJ Perry (@thelanawwe) на %месец %-ден %година в %-часа:%минути%сутрин/вечер ST