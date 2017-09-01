Обявиха много свободни работни места за Пловдив

© Plovdiv24.bg Бюрото по труда на ул. "Чернишевски" № 3 обяви свободните работни места към 5 септември: Работни места за специалисти с висше образование



3 Възпитател(сурдопедагогика)

1 Главен счетоводител

1 Експерт, продажби

1 Логопед

2 Медицинска сестра

1 Педагогически съветник

1 Помощник на учителя(ПУП / НУП)

1 Помощник-директор, учебната дейност

1 Психолог

1 Рехабилитатор

1 Р-л рег.звено ( "Псих-ия","Соц-ия","Соц. дейности", "Педаг. науки","Фил-ия")

2 Старши учител, гимназиален

1 Старши учител, детска градина

1 Старши учител, теоретично обучение( Архитектура и строителство)

2 Технически сътрудник

1 Учител на деца с езиково-говорни нарушения

1 Учител спортна подготовка

1 Учител, гимназиален

1 Учител, гимназиален (Музика)

1 Учител, гимназиален (учител по математика)

1 Учител, прогимназиален (математика)

1 Учител, прогимназиаленФизика

1 Учител, гимназиален (Изобразително изкуство)

1 Учител, гимназиален (Учител по български език и руски език)

1 Учител, гимназиален (Английски език)

1 Учител, гимназиален (Китайски език)

1 Учител, гимназиален (Математика и Информатика)

2 Учител, гимназиален (Физическо възпитание и спорт)

1 Учител, гимназиален Философия и етика (с педагогика)

14 Учител, детска градина (ПУП,ПУП и НУП,ПУПЧЕ)

1 Учител, имназиален (Биология на френски/английски език)

1 Учител, музика в детска градина(учител по музика )

8 Учител, начален

1 Учител, начален (английска филология)

2 Учител, начален (НУП + сурдопедагогика)

1 Учител, начален етап,специални предмети (НУП)

1 Учител, практическо обучение (учител практ.обуч.кулинарни изделия и напитки)

1 Учител, практическо обучение Икономически науки (с педагогика)

2 Учител, практическо обучение(МПС, кораби и въздухоплавателни средства)

1 Учител, прогимназиален

1 Учител, прогимназиален (музика )

1 Учител, прогимназиален Математика

1 Учител, прогимназиален(биология)

1 Учител, прогимназиален,Ветеринарна медицина (ветеринар)

2 Учител, ресурсен (Специална педагогика)

1 Учител, теоретично обучение(текстил, облекло, обувки и кожи)

1 Учител, чужд език (англ.филология + сурдопедагог)

3 Учител,гимназиален (Изобразително изкуство)

2 Учител,гимназиален (Философия)



Работни места за средно професионално, средно общо

и основно образование



7 Арматурист

1 Асистент, офис

2 Барман

2 Бобиньор, електрически машини

1 Бояджия, изделия от дърво

3 Бояджия, сгради

15 Брокер, недвижими имоти

1 Главен готвач

1 Главен камериер/камериерка, хотел

1 Главен специалист

25 Гладач, ютия

1 Детегледачка

1 Дистрибутор

2 Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий

2 Домашен санитар

2 Електромеханик

2 Електромонтьор

3 Заварчик

1 Изпълнител

15 Камериер/камериерка

2 Касиер

1 Касиер, домакин

1 Комисионер, заложна къща

1 Кранист

2 Кредитен специалист, банка

1 Майстор, производство на сладкарски изделия

4 Майстор, производство на тестени изделия

1 Майстор, производство на хлебни изделия

2 Машинен оператор, изделия от бетон

3 Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия

4 Машинен оператор, рязане на текстил

25 Машинен оператор, шиене

1 Механошлосер

2 Мияч, превозни средства (ръчно)

1 Мияч, съдове (ръчно)

2 Монтажник, електрически машини

10 Монтажник, електрооборудване

10 Монтажник, промишлено оборудване

1 Началник, склад

3 Носач-товарач, стоки

3 Обслужващ работник, промишлено производство

7 Обслужващ, бензиностанция/газостанция

15 Общ работник

3 Огняр

8 Опаковач

1 Организатор, обработка на производствена информация

1 Охранител

2 Пакетировач

3 Помощник, магазин

1 Помощник-възпитател

1 Помощник-готвач

1 Продавач, бюфет

3 Продавач, павилион

1 Продавач, хранителни продукти

16 Продавач-консултант

7 Работник, кухня

2 Работник, поправка на джанти и гуми

2 Работник, сглобяване на детайли

20 Работник, сладкарско производство

2 Работник, сладкарско производство

7 Работник, сортировач

3 Работник, строителна изолация

2 Работник, товаро-разтоварна дейност

1 Разносвач на храна

1 Рецепционист

1 Санитар

2 Сервитьор

6 Склададжия

2 Сладкар

1 Стругар

1 Счетоводител

1 Счетоводител, оперативен

2 Фрезист

2 Чистач, производствени помещения

15 Чистач/ Хигиенист

1 Шофьор, лекотоварен автомобил

1 Шофьор, товарен автомобил

10 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

3 Шпакловчик

1 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)