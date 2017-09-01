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Обявиха много свободни работни места за Пловдив
Източник: Plovdiv24.bg 07:00 / 06.09.2017 Отпечатай Изпрати
© Plovdiv24.bg
Бюрото по труда на ул. "Чернишевски" № 3 обяви свободните работни места към 5 септември:

Работни места за специалисти с висше образование

3 Възпитател(сурдопедагогика)
1 Главен счетоводител
1 Експерт, продажби
1 Логопед
2 Медицинска сестра
1 Педагогически съветник
1 Помощник на учителя(ПУП / НУП)
1 Помощник-директор, учебната дейност
1 Психолог
1 Рехабилитатор
1 Р-л рег.звено ( "Псих-ия","Соц-ия","Соц. дейности", "Педаг. науки","Фил-ия")
2 Старши учител, гимназиален
1 Старши учител, детска градина
1 Старши учител, теоретично обучение( Архитектура и строителство)
2 Технически сътрудник
1 Учител на деца с езиково-говорни нарушения
1 Учител спортна подготовка
1 Учител, гимназиален
1 Учител, гимназиален (Музика)
1 Учител, гимназиален (учител по математика)
1 Учител, прогимназиален (математика)
1 Учител, прогимназиаленФизика
1 Учител, гимназиален (Изобразително изкуство)
1 Учител, гимназиален (Учител по български език и руски език)
1 Учител, гимназиален (Английски език)
1 Учител, гимназиален (Китайски език)
1 Учител, гимназиален (Математика и Информатика)
2 Учител, гимназиален (Физическо възпитание и спорт)
1 Учител, гимназиален Философия и етика (с педагогика)
14 Учител, детска градина (ПУП,ПУП и НУП,ПУПЧЕ)
1 Учител, имназиален (Биология на френски/английски език)
1 Учител, музика в детска градина(учител по музика )
8 Учител, начален
1 Учител, начален (английска филология)
2 Учител, начален (НУП + сурдопедагогика)
1 Учител, начален етап,специални предмети (НУП)
1 Учител, практическо обучение (учител практ.обуч.кулинарни изделия и напитки)
1 Учител, практическо обучение Икономически науки (с педагогика)
2 Учител, практическо обучение(МПС, кораби и въздухоплавателни средства)
1 Учител, прогимназиален
1 Учител, прогимназиален (музика )
1 Учител, прогимназиален Математика
1 Учител, прогимназиален(биология)
1 Учител, прогимназиален,Ветеринарна медицина (ветеринар)
2 Учител, ресурсен (Специална педагогика)
1 Учител, теоретично обучение(текстил, облекло, обувки и кожи)
1 Учител, чужд език (англ.филология + сурдопедагог)
3 Учител,гимназиален (Изобразително изкуство)
2 Учител,гимназиален (Философия)

Работни места за средно професионално, средно общо
и основно образование

7 Арматурист
1 Асистент, офис
2 Барман
2 Бобиньор, електрически машини
1 Бояджия, изделия от дърво
3 Бояджия, сгради
15 Брокер, недвижими имоти
1 Главен готвач
1 Главен камериер/камериерка, хотел
1 Главен специалист
25 Гладач, ютия
1 Детегледачка
1 Дистрибутор
2 Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий
2 Домашен санитар
2 Електромеханик
2 Електромонтьор
3 Заварчик
1 Изпълнител
15 Камериер/камериерка
2 Касиер
1 Касиер, домакин
1 Комисионер, заложна къща
1 Кранист
2 Кредитен специалист, банка
1 Майстор, производство на сладкарски изделия
4 Майстор, производство на тестени изделия
1 Майстор, производство на хлебни изделия
2 Машинен оператор, изделия от бетон
3 Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия
4 Машинен оператор, рязане на текстил
25 Машинен оператор, шиене
1 Механошлосер
2 Мияч, превозни средства (ръчно)
1 Мияч, съдове (ръчно)
2 Монтажник, електрически машини
10 Монтажник, електрооборудване
10 Монтажник, промишлено оборудване
1 Началник, склад
3 Носач-товарач, стоки
3 Обслужващ работник, промишлено производство
7 Обслужващ, бензиностанция/газостанция
15 Общ работник
3 Огняр
8 Опаковач
1 Организатор, обработка на производствена информация
1 Охранител
2 Пакетировач
3 Помощник, магазин
1 Помощник-възпитател
1 Помощник-готвач
1 Продавач, бюфет
3 Продавач, павилион
1 Продавач, хранителни продукти
16 Продавач-консултант
7 Работник, кухня
2 Работник, поправка на джанти и гуми
2 Работник, сглобяване на детайли
20 Работник, сладкарско производство
2 Работник, сладкарско производство
7 Работник, сортировач
3 Работник, строителна изолация
2 Работник, товаро-разтоварна дейност
1 Разносвач на храна
1 Рецепционист
1 Санитар
2 Сервитьор
6 Склададжия
2 Сладкар
1 Стругар
1 Счетоводител
1 Счетоводител, оперативен
2 Фрезист
2 Чистач, производствени помещения
15 Чистач/ Хигиенист
1 Шофьор, лекотоварен автомобил
1 Шофьор, товарен автомобил
10 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
3 Шпакловчик
1 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)








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