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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 08:57 / 05.09.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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05.09.2017 »






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Íà âñÿêî ãîâåäî ïî åäèí ïîëèöàé äà íàçíà÷àò. 3 ìèëèîíà ãîâåäà vs 3 ìèëèîíà ïîëèöàè.å*àòè äúðæàâàòà,å*àòè íàðîäà . Òî ãîâåäîòî ñà õâúðëèëî îò ïúòÿ ñàìî, à ëåëêàòà äåòî å òðåñå êðèòè÷åñêàòà, âèêà íÿìàëî ïîëèöèÿ. Õîõîõ . Çà òåá ëåëüî ïñèõèàòðèÿ
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Å êàêâî äà ïðàâÿò ïîëèöèÿòà è ÊÀÒ äîêàòî êàðà ? Äà ãî äîíäóðêàò ëè ?
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Çàùî íå ïèøåòå ÷å å ãíóñåí ìàíãàë êîéòî ïî äîêóìåíòè å áúëãàðèí????
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Äîêàòî ÊÀÒ ñïÿò çèìåí ñúí òîâà áåçóìèå ùå ïðîäúëæàâà...
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Íÿêîé íåïúëíîëåòåí èëè áåç êíèæêà(ìîæå áè)
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Çà êàðóöàòà ÿñíî. Ãîâåäîòî æèâî ëè å?
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Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Ïàê êàòàñòðîôà íà Îêîëîâðúñòíîòî
08:49 / 05.09.2017
"Shake Òhat Õúëì" ðàçòúðñè ïîëîâèí Ïëîâäèâ, õîðàòà áåñíè çàðàäè ñ...
08:36 / 05.09.2017
Îò äíåñ! "Ñèíÿ çîíà" ñå ðàçøèðÿâà ñ ó÷àñòúöè ïî áóë. "Áúëãàðèÿ" è...
06:50 / 05.09.2017
Åêøúí â ïëîâäèâñêèÿ Áåâúðëè Õèëñ, ñîáñòâåíèê íà "Àóäè" îíåìÿ
20:58 / 04.09.2017
140 000 òîíà àñôàëò íà ïúòÿ Ïëîâäèâ - Àñåíîâãðàä, 400-êèëîâîëòîâ ...
20:21 / 04.09.2017
Ëþáèì íà õèëÿäè ïëîâäèâ÷àíè è òóðèñòè íàäïèñ îòíîâî å íà Ãëàâíàòà...
19:13 / 04.09.2017

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Âèæ îùå:
Òîâà å íåäîïóñòèìî! Ïëîâäèâ ëè ñìå èëè Ïîëñêè Òðúìáåø?
17:06 / 03.09.2017
Ìúæ ïî÷èíà íà áåíçèíîñòàíöèÿ íà Îêîëîâðúñòíîòî!
11:45 / 03.09.2017
Ñêàðà, áèðà è äîáðî íàñòðîåíèå çàâëàäÿâàò ïîëÿíèòå íà "Ëàóòà"
14:45 / 04.09.2017
Ïðîãîâîðè áúëãàðèíúò, ñòàíàë ìèëèîíåð îò ñåêñîðãèè
17:17 / 04.09.2017
Áëúñíàõà ïåøåõîäåö â Êþ÷óêà
14:29 / 04.09.2017
Ïëîâäèâ÷àíèí ñ ìàëêî äåòå ïðåáè ìåäèöèíñêà ñåñòðà
12:50 / 04.09.2017
Ïúòíèöè êúì øîôüîð íà àâòîáóñ 99: Çàùî ñå äâèæèì òàêà áàâíî? Òîé: Ñëèçàéòå, àêî íå âè õàðåñâà
12:25 / 03.09.2017
Àêòóàëíè òåìè
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