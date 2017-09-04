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140 000 òîíà àñôàëò íà ïúòÿ Ïëîâäèâ - Àñåíîâãðàä, 400-êèëîâîëòîâ åëåêòðîïðîâîä ìú÷è ðàáîòíèöèòå
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 20:21 / 04.09.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Plovdiv24.bg
âèæ ãàëåðèÿòà
140 000 òîíà àñôàëò ùå áúäàò ïîëîæåíè îáùî íà ïúòÿ Ïëîâäèâ - Àñåíîâãðàä, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg. Òîâà ñòàíà ÿñíî ïî âðåìå íà äíåøíàòà èíñïåêöèÿ íà îáëàñòíèÿ óïðàâèòåë Çäðàâêî Äèìèòðîâ, ïðåäñåäàòåëÿ íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà ÀÏÈ Äîí÷î Àòàíàñîâ è ñîáñòâåíèêà íà ôèðìàòà-èçïúëíèòåë íà ìàùàáíèÿ ðåìîíò Þëèÿí Èíäæîâ.

Êúì ìîìåíòà ïî÷òè 6 êèëîìåòðà è ïîëîâèíà îò òðàñåòî íà íîâîòî ïëàòíî å ðàçêîïàíî è èíæåíåðíàòà èíôðàñòðóêòóðà (ãàçîïðîâîäè, åëåêòðîïðîâîäè, íàïîèòåëíè è îòâîäíèòåëíè êàíàëè) å èçíåñåíà âñòðàíè. "Ïðîåêòúò âúðâè ñ ÷àñîâå", ïîõâàëè ñå Èíäæîâ. Ïî ïëàí òåçè äåéíîñòè òðÿáâà äà ñå ïðèêëþ÷àò äî êðàÿ íà ñåïòåìâðè.

Íàé-ñëîæíî îáà÷å ùå å èçìåñòâàíåòî íà 400-êèëîâîëòîâ åëåêòðîïðîâîä â íà÷àëîòî íà òðàñåòî (îòêúì Ïëîâäèâ), çàõðàíâàù ÊÖÌ.

"Èíà÷å 6 êèëîìåòðà è ïîëîâèíà ñà ãîòîâè çà ÷àêúëèðàíå", óâåðè Èíäæîâ. "Îáùî 140 000 òîíà àñôàëò ùå áúäàò ïîëîæåíè íà ïúòÿ. Èìàìå äâå àñôàëòîâè áàçè ñ êàïàöèòåò ñðåäíî íà äåíîíîùèå îò 3 äî 5 õèëÿäè òîíà", ïîõâàëè ñå òîé. Ïðåäâèæäàíèÿòà ìó ñà ïðè äîáðî âðåìå îáåêòúò äà ñå ðåàëèçèðà äî êðàÿ íà ãîäèíàòà.

Ñïîðåä ÷èñòèÿ ïðîåêò ãàáàðèòèòå íà ñêîðîñòíèÿ ïúò ñà 24,5 ìåòðà è âêëþ÷âàò äâå ïëàòíà ñ ïî äâå ëåíòè, àâàðèéíè ëåíòè è ðàçäåëèòåëíà èâèöà îò 2 ìåòðà. Åëàñòè÷íà îãðàäà ùå âúçïðåïÿòñòâà ïðåìèíàâàíåòî ïðåç ñðåäàòà íà ïúòÿ, êîåòî ùå å âúçìîæíî ñàìî íà êðúãîâèòå êðúñòîâèùà.

Îãðîìíèÿò ìèíóñ íà ïðîåêòà îáà÷å å ëèïñàòà íà ëîêàëíè ïëàòíà. Ïî äóìèòå íà ñïåöèàëèñòèòå òå íå ñ áèëè âêëþ÷åíè â ðàçðàáîòêàòà, êîÿòî å îòïðåäè 10 ãîäèíè, çàùîòî òîãàâà è òðàôèêúò, è èêîíîìè÷åñêàòà çîíà ìåæäó Ïëîâäèâ è Àñåíîâãðàä íå ñà áèëè òîëêîâà èíòåíçèâíè è âúïðîñúò íå å ñòîÿë íà äíåâåí ðåä. Áåç ëîêàëíè ïëàòíà ñåãà îáà÷å îáåêòèòå ùå ñà äèðåêòíî íà ñêîðîñòíîòî òðàñå. Ïî ïðåäâàðèòåëíè ñìåòêè áëèçî 20 000 000 ëåâà ùå ñà íåîáõîäèìèòå ñðåäñòâà çà îò÷óæäàâàíèÿ çà ëîêàëèòå.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 50
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Ñêîðîñòåí ïúò ñ êðúãîâå. Ãîëÿì ñìÿõ ùå ïàäíå
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""Îáùî 140 000 òîíà àñôàëò ùå áúäàò ïîëîæåíè íà ïúòÿ. Èìàìå äâå àñôàëòîâè áàçè ñ êàïàöèòåò ñðåäíî íà äåíîíîùèå îò 3 äî 5 òîíà", ïîõâàëè ñå òîé." .... Ïî åëåìåíòàðíè ñìåòêè çà äà ñå ïðîèçâåäå òîâà êîëè÷åñòâî ñà íóæíè 28 000 äåíîíîùèÿ èëè áëèçî 77 ãîäèíè.....
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"Èíà÷å 6 êèëîìåòðà è ïîëîâèíà ñà ãîòîâè çà ÷àêúëèðàíå", óâåðè Èíäæîâ. "Îáùî 140 000 òîíà àñôàëò ùå áúäàò ïîëîæåíè íà ïúòÿ. Èìàìå äâå àñôàëòîâè áàçè ñ êàïàöèòåò ñðåäíî íà äåíîíîùèå îò 3 äî 5 òîíà", ïîõâàëè ñå òîé. Ïðåäâèæäàíèÿòà ìó ñà ïðè äîáðî âðåìå îáåêòúò äà ñå ðåàëèçèðà äî êðàÿ íà ãîäèíàòà. " - Êàòî ñå ïîçàìèñëè ÷îâåê, èëè òåçè íå ìîãàò äà ñìÿòàò èëè íÿêîé äðóã! Äâå áàçè, ïî 5 òîíà àñôàëò íà äåí ïðàâè 3650 ò íà ãîäèíà. Êîåòî îçíà÷àâà, ÷å òåçè 140 000 òîíà àñôàëò ìîãàò äà áúäàò ïðîèçâåäåíè è ñúîòâåòíî ïîëîæåíè çà 38 ãîäèíè è 4 ìåñåöà. Ñúñ ñèãóðíîñò íåùî íå å íàðåä!
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Åãàòè... ùå ïîòúíåì êàòî Àòëàíòèäà áðå! :)
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Åé,äà íå çåìåòå äà íè ðåçíåòå òîêî,÷å ùå ÿäåòå àñôàëòî!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Åêøúí â ïëîâäèâñêèÿ Áåâúðëè Õèëñ, ñîáñòâåíèê íà "Àóäè" îíåìÿ
20:58 / 04.09.2017
Ëþáèì íà õèëÿäè ïëîâäèâ÷àíè è òóðèñòè íàäïèñ îòíîâî å íà Ãëàâíàòà...
19:13 / 04.09.2017
Îãðàäà ñðåùó áåçðàçñúäíîòî ïðåñè÷àíå ïî "Ðóñêè"! Ùå ñå ïðåâúçïèòà...
16:11 / 04.09.2017
Ïëîâäèâñêàòà ïðîêóðàòóðà ïîåìà óáèéñòâîòî âúâ Âèíîãðàäåö
15:54 / 04.09.2017
Ñêàðà, áèðà è äîáðî íàñòðîåíèå çàâëàäÿâàò ïîëÿíèòå íà "Ëàóòà"
14:45 / 04.09.2017
Áëúñíàõà ïåøåõîäåö â Êþ÷óêà
14:29 / 04.09.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Âèæ îùå:
Ìúæ ïî÷èíà íà áåíçèíîñòàíöèÿ íà Îêîëîâðúñòíîòî!
11:45 / 03.09.2017
Òîâà å íåäîïóñòèìî! Ïëîâäèâ ëè ñìå èëè Ïîëñêè Òðúìáåø?
17:06 / 03.09.2017
Ïúòíèöè êúì øîôüîð íà àâòîáóñ 99: Çàùî ñå äâèæèì òàêà áàâíî? Òîé: Ñëèçàéòå, àêî íå âè õàðåñâà
12:25 / 03.09.2017
Ñêàðà, áèðà è äîáðî íàñòðîåíèå çàâëàäÿâàò ïîëÿíèòå íà "Ëàóòà"
14:45 / 04.09.2017
Áëúñíàõà ïåøåõîäåö â Êþ÷óêà
14:29 / 04.09.2017
Ñèëåí äúæä íàä Ïëîâäèâ, íà ìåñòà ìîæå äà èìà è ãðàäóøêà!
13:29 / 03.09.2017
Ïëîâäèâ÷àíèí ñ ìàëêî äåòå ïðåáè ìåäèöèíñêà ñåñòðà
12:50 / 04.09.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Êàóçà Êîëåæà
Ïèðèí - Ëîêî 09/09/17
Óäâîÿâàò îêîëîâðúñòíîòî íà Ïëîâäèâ
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