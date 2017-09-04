|140 000 òîíà àñôàëò ùå áúäàò ïîëîæåíè îáùî íà ïúòÿ Ïëîâäèâ - Àñåíîâãðàä, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg. Òîâà ñòàíà ÿñíî ïî âðåìå íà äíåøíàòà èíñïåêöèÿ íà îáëàñòíèÿ óïðàâèòåë Çäðàâêî Äèìèòðîâ, ïðåäñåäàòåëÿ íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà ÀÏÈ Äîí÷î Àòàíàñîâ è ñîáñòâåíèêà íà ôèðìàòà-èçïúëíèòåë íà ìàùàáíèÿ ðåìîíò Þëèÿí Èíäæîâ.
Êúì ìîìåíòà ïî÷òè 6 êèëîìåòðà è ïîëîâèíà îò òðàñåòî íà íîâîòî ïëàòíî å ðàçêîïàíî è èíæåíåðíàòà èíôðàñòðóêòóðà (ãàçîïðîâîäè, åëåêòðîïðîâîäè, íàïîèòåëíè è îòâîäíèòåëíè êàíàëè) å èçíåñåíà âñòðàíè. "Ïðîåêòúò âúðâè ñ ÷àñîâå", ïîõâàëè ñå Èíäæîâ. Ïî ïëàí òåçè äåéíîñòè òðÿáâà äà ñå ïðèêëþ÷àò äî êðàÿ íà ñåïòåìâðè.
Íàé-ñëîæíî îáà÷å ùå å èçìåñòâàíåòî íà 400-êèëîâîëòîâ åëåêòðîïðîâîä â íà÷àëîòî íà òðàñåòî (îòêúì Ïëîâäèâ), çàõðàíâàù ÊÖÌ.
"Èíà÷å 6 êèëîìåòðà è ïîëîâèíà ñà ãîòîâè çà ÷àêúëèðàíå", óâåðè Èíäæîâ. "Îáùî 140 000 òîíà àñôàëò ùå áúäàò ïîëîæåíè íà ïúòÿ. Èìàìå äâå àñôàëòîâè áàçè ñ êàïàöèòåò ñðåäíî íà äåíîíîùèå îò 3 äî 5 õèëÿäè òîíà", ïîõâàëè ñå òîé. Ïðåäâèæäàíèÿòà ìó ñà ïðè äîáðî âðåìå îáåêòúò äà ñå ðåàëèçèðà äî êðàÿ íà ãîäèíàòà.
Ñïîðåä ÷èñòèÿ ïðîåêò ãàáàðèòèòå íà ñêîðîñòíèÿ ïúò ñà 24,5 ìåòðà è âêëþ÷âàò äâå ïëàòíà ñ ïî äâå ëåíòè, àâàðèéíè ëåíòè è ðàçäåëèòåëíà èâèöà îò 2 ìåòðà. Åëàñòè÷íà îãðàäà ùå âúçïðåïÿòñòâà ïðåìèíàâàíåòî ïðåç ñðåäàòà íà ïúòÿ, êîåòî ùå å âúçìîæíî ñàìî íà êðúãîâèòå êðúñòîâèùà.
Îãðîìíèÿò ìèíóñ íà ïðîåêòà îáà÷å å ëèïñàòà íà ëîêàëíè ïëàòíà. Ïî äóìèòå íà ñïåöèàëèñòèòå òå íå ñ áèëè âêëþ÷åíè â ðàçðàáîòêàòà, êîÿòî å îòïðåäè 10 ãîäèíè, çàùîòî òîãàâà è òðàôèêúò, è èêîíîìè÷åñêàòà çîíà ìåæäó Ïëîâäèâ è Àñåíîâãðàä íå ñà áèëè òîëêîâà èíòåíçèâíè è âúïðîñúò íå å ñòîÿë íà äíåâåí ðåä. Áåç ëîêàëíè ïëàòíà ñåãà îáà÷å îáåêòèòå ùå ñà äèðåêòíî íà ñêîðîñòíîòî òðàñå. Ïî ïðåäâàðèòåëíè ñìåòêè áëèçî 20 000 000 ëåâà ùå ñà íåîáõîäèìèòå ñðåäñòâà çà îò÷óæäàâàíèÿ çà ëîêàëèòå.