Ñïîðåä ïðîåêòà ñå çàïàçâà ñúùåñòâóâàùèÿò ãàáàðèò íà áóëåâàäðà - äâå ïëàòíà ñ ïî äâå ëåíòè îò 3,50 ìåòðà ñ ïîäìåíÿíå íà ïúòíàòà êîíñòðóêöèÿ, áîðäþðè è òðîòîàðè. Ñðåäíàòà ðàçäåëèòåëíà òðîòîàðíà èâèöà, çåëåíèòå ïëîùè è äúðâåòà ñå çàïàçâàò. Ñåðèîçíà ïðîìÿíà ùå ïðåòúðïè ðàçäåëèòåëíàòà èâèöà, êîÿòî ùå ïîåìå êîìáèíèðàí òðîòîàð ñ âåëîàëåÿ.
Ïîðàäè íåäîñòàòú÷íàòà øèðî÷èíà íà àëåÿòà âåëîñèïåäíîòî äâèæåíèå ùå îò ñìåñåí òèï - ò.å. âåëîñèïåäíàòà è ïåøåõîäíàòà àëåÿ ùå ñà îáåäèíåíè â åäíà îáùà, êàòî çà âåëîñèïåäèñòèòå ñà îòäåëåíè ñ ìàðêèðîâêà äâå ëåíòè ïî 1 ìåòúð, à çà ïåøåõîäöèòå åäíà ñ øèðî÷èíà 1,3 ìåòðà.
Ïðè êðúñòîâèùàòà ñ óë. "Äðàãàí Öàíêîâ" è óë. "Ãëàäñòîí" êîëîåçäà÷èòå ùå òðÿáâà äà ñëèçàò îò âåëîñèïåäèòå è äà ïðåñè÷àò èçïîëçâàéêè ïåøåõîäíèòå ïúòåêè. Â îñòàíàëèòå ÷àñòè íà áóëåâàðäà äâèæåíèåòî íà âåëîñèïåäèñòèòå ùå ïî âåëîñèïåäíà àëåÿ â ñðåäàòà, ïðåìèíàâàùà áåç ïðåêúñâàíå ïðåç êðúñòîâèùàòà.
Çà ïðåñè÷àíå íà áóë."Ðóñêè" íà íÿêîëêî ìåñòà ïðè êðúñòîâèùàòà ñà ïðåäâèäåíè ïåøåõîäíè ïúòåêè, çà äà ñå èçáåãíàò ïðåñè÷àíèÿòà íà ïåøåõîäöè íà âñåêè 50-100 ìåòðà, êîåòî ñúçäàäå âúçìîæíîñò çà ïî-áåçîïàñíî è ñâîáîäíî äâèæåíèå íà àâòîìîáèëèòå.
È îùå - ïðåäâèæäà ñå ïîäìÿíà íà îñâåòèòåëíèòå ñòúëáîâå, àíòèïàðêèíã êîë÷åòà ïî öÿëàòà äúëæèíà íà ðåêîíñòðóèðàíèÿ áóëåâàðä ïðè òðîòîàðèòå îò äâåòå ñòðàíè, âåëîñòîÿíêè.
Ïî ïåøåõîäíàòà àëåÿ â ò.í. äæîáîâå ùå áúäàò ïîñòàâåíè ïåéêè çà ïî÷èâêà. È îùå - ùå ñå ïîñòàâÿò íîâè òàáåëè, êîø÷åòà çà áîêëóê ïî òðîòîàðèòå è ïåøåõîäíèòå àëåè, çà âúçïðåïÿòñòâàíå ïðåñè÷àíåòî íà áóëåâàðäà íà íåîáîçíà÷åíè çà öåëòà ìåñòà ñå ïðåäâèæäà ïî ñðåäíàòà àëåÿ äà ñå ðàçïîëîæè íàäëúæíî ìåæäó äúðâåòàòà îò äâåòå ñòðàíè íà çåëåíàòà ïëîù "æèâ ïëåò", à ñúùî è ïðåäïàçíè ïàðàïåòè íà îïðåäåëåíè ìåñòà.
Ùå ñå ñúçäàäå äîñòúïíà ñðåäà ïðè êðúñòîâèùàòà è ïåøåõîäíèòå ïúòåêè, à çà íåçðÿùèòå - ïî ïðîåêò, ïðè ïðåìèíàâàíåòî ïðåç êîñèòå ïåøåõîäíè ïúòåêè ñå ïðåäâèæäà äà ñå íàïðàâÿò òàêòèëíè èâèöè îò äâåòå ñòðàíè.