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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 16:11 / 04.09.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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×àñò îò ðàçäåëèòåëíàòà îãðàäà ïî ðåêîíñòðóèðàùèÿ ñå áóëåâàðä "Ðóñêè" â Ïëîâäèâ âå÷å å ìîíòèðàíà, âèäÿ ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg. Ïî òîçè íà÷èí îò îáùèíñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ ñå íàäÿâàò äà ñå ñëîæè êðàé íà áåçðàçñúäíîòî ïðåñè÷àíå íà ïúòÿ îò ñòðàíà íà íåäîáðîñúâåñòíè ïåøåõîäöè. Ñúùåâðåìåííî ðåìîíòíèòå äåéíîñòè ïðîäúëæàâàò, à ñëåäâàùèÿò ó÷àñòúê, êîéòî ùå áúäå çàòâîðåí, å èçòî÷íîòî ïëàòíî îò Öåíòðàëíà ãàðà äî óëèöà "Ãëàäñòîí".

Ñïîðåä ïðîåêòà ñå çàïàçâà ñúùåñòâóâàùèÿò ãàáàðèò íà áóëåâàäðà - äâå ïëàòíà ñ ïî äâå ëåíòè îò 3,50 ìåòðà ñ ïîäìåíÿíå íà ïúòíàòà êîíñòðóêöèÿ, áîðäþðè è òðîòîàðè. Ñðåäíàòà ðàçäåëèòåëíà òðîòîàðíà èâèöà, çåëåíèòå ïëîùè è äúðâåòà ñå çàïàçâàò. Ñåðèîçíà ïðîìÿíà ùå ïðåòúðïè ðàçäåëèòåëíàòà èâèöà, êîÿòî ùå ïîåìå êîìáèíèðàí òðîòîàð ñ âåëîàëåÿ.

Ïîðàäè íåäîñòàòú÷íàòà øèðî÷èíà íà àëåÿòà âåëîñèïåäíîòî äâèæåíèå ùå îò ñìåñåí òèï - ò.å. âåëîñèïåäíàòà è ïåøåõîäíàòà àëåÿ ùå ñà îáåäèíåíè â åäíà îáùà, êàòî çà âåëîñèïåäèñòèòå ñà îòäåëåíè ñ ìàðêèðîâêà äâå ëåíòè ïî 1 ìåòúð, à çà ïåøåõîäöèòå åäíà ñ øèðî÷èíà 1,3 ìåòðà.

Ïðè êðúñòîâèùàòà ñ óë. "Äðàãàí Öàíêîâ" è óë. "Ãëàäñòîí" êîëîåçäà÷èòå ùå òðÿáâà äà ñëèçàò îò âåëîñèïåäèòå è äà ïðåñè÷àò èçïîëçâàéêè ïåøåõîäíèòå ïúòåêè. Â îñòàíàëèòå ÷àñòè íà áóëåâàðäà äâèæåíèåòî íà âåëîñèïåäèñòèòå ùå ïî âåëîñèïåäíà àëåÿ â ñðåäàòà, ïðåìèíàâàùà áåç ïðåêúñâàíå ïðåç êðúñòîâèùàòà.

Çà ïðåñè÷àíå íà áóë."Ðóñêè" íà íÿêîëêî ìåñòà ïðè êðúñòîâèùàòà ñà ïðåäâèäåíè ïåøåõîäíè ïúòåêè, çà äà ñå èçáåãíàò ïðåñè÷àíèÿòà íà ïåøåõîäöè íà âñåêè 50-100 ìåòðà, êîåòî ñúçäàäå âúçìîæíîñò çà ïî-áåçîïàñíî è ñâîáîäíî äâèæåíèå íà àâòîìîáèëèòå.

È îùå - ïðåäâèæäà ñå ïîäìÿíà íà îñâåòèòåëíèòå ñòúëáîâå, àíòèïàðêèíã êîë÷åòà ïî öÿëàòà äúëæèíà íà ðåêîíñòðóèðàíèÿ áóëåâàðä ïðè òðîòîàðèòå îò äâåòå ñòðàíè, âåëîñòîÿíêè.

Ïî ïåøåõîäíàòà àëåÿ â ò.í. äæîáîâå ùå áúäàò ïîñòàâåíè ïåéêè çà ïî÷èâêà. È îùå - ùå ñå ïîñòàâÿò íîâè òàáåëè, êîø÷åòà çà áîêëóê ïî òðîòîàðèòå è ïåøåõîäíèòå àëåè, çà âúçïðåïÿòñòâàíå ïðåñè÷àíåòî íà áóëåâàðäà íà íåîáîçíà÷åíè çà öåëòà ìåñòà ñå ïðåäâèæäà ïî ñðåäíàòà àëåÿ äà ñå ðàçïîëîæè íàäëúæíî ìåæäó äúðâåòàòà îò äâåòå ñòðàíè íà çåëåíàòà ïëîù "æèâ ïëåò", à ñúùî è ïðåäïàçíè ïàðàïåòè íà îïðåäåëåíè ìåñòà.

Ùå ñå ñúçäàäå äîñòúïíà ñðåäà ïðè êðúñòîâèùàòà è ïåøåõîäíèòå ïúòåêè, à çà íåçðÿùèòå - ïî ïðîåêò, ïðè ïðåìèíàâàíåòî ïðåç êîñèòå ïåøåõîäíè ïúòåêè ñå ïðåäâèæäà äà ñå íàïðàâÿò òàêòèëíè èâèöè îò äâåòå ñòðàíè.



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Òàêîâà å ïîëîæåíèåòî â ìîìåíòà è âñè÷êè ñìå äëúæíè äà ñå ñúîáðàçÿâàìå ñ òîâà êàêâîòî å, à àêî íå å ïðàâèëíî ñè èìà ÇÀÊÎÍÍÈ ÍÀ×ÈÍÈ ïîëîæåíèåòî äà ñå ïðîìåíè, íî ïðåñêà÷àíåòî íå å ìåæäó òÿõ. Ìíîãî ìè å èíòåðåñíî êàêâà ïåñåí ùå çàïåÿò ðàçíèòå ìàëîóìíèöè ñêëîííè äà ïðåñêà÷àò îãðàäèòå àêî ïðåä êîëàòà èì èçñêî÷è äðóã ìàëîóìíèê.
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5000 ãîäèíè äà ìèíàò, íÿìà äà ñå íàó÷àò. Íî íàëè÷èåòî íà îãðàäà êîãàòî íÿêîé ïåøåõîäåö ñå õâúðëè ïðåä êîëèòå áåç ïåøåõîäíà ïúòåêà è ñâåòîôàð, îòìåíÿ âñåêè ñïîð çà âèíàòà. Îñâåí òîâà áúëãàðñêàòà íàöèÿ å çàòëúñòÿëà â ãîëÿì ïðîöåíò è íå âñåêè ìîæå äà ïðåñêî÷è îãðàäàòà, òàêà ÷å òîâà å õóáàâî ñúîðúæåíèå.
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×å íÿìà äà ãè ïðåâúçïèòà òî å ÿñíî, íî âñå ïàê àç ñúì ÇÀ âñÿêàêâè ìåðêè çà îáåçîïàñÿâàíå. Ïðåâàíòèâíèòå ìåðêè íèêîãà íå ñå îïðàâäàâàò ïîíåæå ñà ïðåâàíòèâíè è íå ìîæå äà ñå äîêàæå, ÷å ñà ïðîðàáîòèëè. Êàò ñå îïèòâàò ñ íÿêàêâè ñòàòèñòèêè äà ìàæàò î÷èòå íà õîðàòà, íî èñòèíàòà å ÷å àêî ïîñòîÿííî ñå ïðèëàãàò ïðåâàíòèâíè ìåðêè, à íå ïîñòôàêòóì - æåðòâèòå ùå íàìàëåÿò. Íÿìà äà èç÷åçíàò ðàçáèðà ñå, íî âñåêè ÷îâåøêè æèâîò å öåíåí. È àêî 1êì îãðàäà ñïàñè äîðè åäèí ÷îâåê, ïîíåæå ñ àðòðèòà ïðèìåðíî íå ìîæå äà ïðåñêî÷è, ïàê ñè ñòðóâà!
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Áàáèòå è äÿäîâöèòå ñà íàé-ëþáèìè. ßâíî òîëêîâà áúðçàò çà íÿêúäå, ÷å ìèíàâàò ïðåç ïåøåõîäíàòà ïúòåêà 20-30 ñåêóíäè ïðåäè ñâåòîôàðà äà ñâåòíå çåëåíî.
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Íà ðåêîíñòðóèðàíèÿ áóë Âàñèë Àïðèëîâ íàëè èìà. Íàëè èìàøå è ïîëèöàè. Íå ñàìî, ÷å ñå ïàðêèðà íàâñÿêúäå, àìè è ùúêàò õîðà. Âñÿêî ÷óäî çà 3 äíè. Àìàí.
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Èìà áóëåâàðäè ñ ïîäëåç íà 20 ì è ñâåòîôàð íà 50, íî ïàê ñè ïðåñè÷àò ïðåç ìàíòèíåëàòà :D
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Òàêà ñå ïðåâúçïèòàõà, ÷å ñàìî çà 2 ÷àñà âèäÿõ 5 ÷îâåêà äà ÿ ïðåñêà÷àò...
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Ivaylo íÿìà âå÷å òúíêî ïðèáèðàíå ðŸ˜€ðŸ˜€
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Òðÿáâà è áîäëèâà òåë ñàìî òàêà ùå ñå íàó÷è áúëãàðñêèÿ ïåøåõîäåö.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Ïëîâäèâñêàòà ïðîêóðàòóðà ïîåìà óáèéñòâîòî âúâ Âèíîãðàäåö
15:54 / 04.09.2017
Ñêàðà, áèðà è äîáðî íàñòðîåíèå çàâëàäÿâàò ïîëÿíèòå íà "Ëàóòà"
14:45 / 04.09.2017
Áëúñíàõà ïåøåõîäåö â Êþ÷óêà
14:29 / 04.09.2017
Ñìåëî îáåùàíèå! Ïúòÿò Ïëîâäèâ-Àñåíîâãðàä ãîòîâ äî êðàÿ íà ãîäèíàò...
13:54 / 04.09.2017
Ïëîâäèâ÷àíèí ñ ìàëêî äåòå ïðåáè ìåäèöèíñêà ñåñòðà
12:50 / 04.09.2017
Åêîîðãàíèçàöèè áàâÿò ìàùàáíàòà ðåêîíñòðóêöèÿ íà Îêîëîâðúñòíîòî
12:39 / 04.09.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ñåïòåìâðè 2017 ã. »
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Âèæ îùå:
Ìúæ ïî÷èíà íà áåíçèíîñòàíöèÿ íà Îêîëîâðúñòíîòî!
11:45 / 03.09.2017
Òîâà å íåäîïóñòèìî! Ïëîâäèâ ëè ñìå èëè Ïîëñêè Òðúìáåø?
17:06 / 03.09.2017
Äúùåðÿòà íà ãðúìíàòèÿ Íàñêî ñ øîêèðàùè ðàçêðèòèÿ çà íåëåïèÿ èíöèäåíò
09:19 / 02.09.2017
Êëîøàðè è ïèÿíèöè íàëàçèõà ãðàäñêèÿ ïàðê, ïðåâúðíàõà ãî â õîòåë è êðú÷ìà
15:30 / 02.09.2017
Òúæíî! Íîâ èíöèäåíò ñ ìîòîðèñò êðàé Ïëîâäèâ çàâúðøè ñúñ ñìúðò
13:56 / 02.09.2017
Ïúòíèöè êúì øîôüîð íà àâòîáóñ 99: Çàùî ñå äâèæèì òàêà áàâíî? Òîé: Ñëèçàéòå, àêî íå âè õàðåñâà
12:25 / 03.09.2017
Ñèëåí äúæä íàä Ïëîâäèâ, íà ìåñòà ìîæå äà èìà è ãðàäóøêà!
13:29 / 03.09.2017
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