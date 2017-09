Реномирани вина и първокласен рок омагьосват Пловдив през септември

© На около 250 реномирани вина и 3 първокласни рок концерта от световна величина ще могат да се насладят пловдивчани и гостите на града за няколко дни в самия край на лятото. За първи път наложилият се през последните 7 години като музикална емблема на Европейската столица на културата фестивал "Sounds of the Ages"ще бъде съпътстван и от тридневен вино тестинг с участието на над 30 от най-признатите наши винарски изби. Паралелното провеждане на двата мащабни форума гарантира тотално удоволствие за сетивата на пловдивчани и многото гости на града, обещават организаторите от "Тангра Мега Рок".

Около 3000 рокаджии и почитатели на виното от САЩ, Канада, Австралия и цяла Европа вече са се организирали да пътуват хиляди километри до Пловдив, за да видят и чуят на живо своите любимци. Идеята на организаторите е в трите поредни дни да се съчетаят насладата от майсторски приготвеното вино и удоволствието от първокласната музика на живо във всяка от вечерите. Мястото на вино тестинга Wines of the Ages е добре познатата сграда на Военния клуб в центъра на Пловдив във всеки от трите септемврийски дни между 11 и вечерните часове. Освен, че ще могат да дегустират и да получат информация за различни реномирани вина, посетителите на Wines of the Ages ще имат и възможността да ги закупуват на място, както и да ги получат с куриерска пратка.

Традицията на винопроизводството по българските земи е хилядолетна - още траките пренасят първите лози от Близкия и Средния Изток по Южното черноморие и поречието на река Марица преди около 5000 години. И до ден днешен Горнотракийската низина, чието сърце е Пловдив, е една от най-привлекателните винени дестинации в целия свят. Последното доказателство за това е от самото начало на 2017: в авторитетната международна класация на специализираното издание Wine Enthusiast регионът заема второто място сред най-добрите дестинации за винен туризъм.

Една от легендарните банди в прогресив рока, Marillion, ще свири на живо за първи път под тепетата на хилядолетната сцена на Античния театър в последния ден на големия музикален фест - 24 септември, преследвана от свои верни фенове от няколко континента. Предната вечер на същото място ще забият други колоси на прогресив и хард рока с още по-голям стаж: Manfred Mann's Earth Band.

Маратонът ще открие на 22.09. канадският метъл идол Devin Townsend (по прякор "откаченият"), като за неговото шоу също вече има изкупени хиляди билети от почитатели извън България, които настояват да видят колаборацията на прочутия музикант и продуцент с оркестъра на операта в Пловдив. Самият Девин пък е любител на българското вино, за което засне специален филм.

Marillion идват в Пловдив, водени от Steve Rothery (китара, основател) и Steve Hogarth (вокал). Хогърт е в прекрасна форма, след като вече повече от четвърт век с него продължава новата ера в развитието на Marillion. Първият им вокалист, Fish, гледахме в Пловдив през 2012-та, отново в рамките на Sounds of the Ages. През последните години Мерилиън преживяват истински ренесанс, като самите те твърдят, че 2017-та е най-успешната в цялата им история.

И може би с право, след като групата разпродаде буквално за дни голям концерт в емблематичната Royal Albert Hall, насрочен чак за средата на октомври, а последният им албум от есента влезе направо под номер 4 в официалната британска класация.